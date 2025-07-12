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Eski kot pantolonunu çöpe atma dönüştür: Eski kot pantolondan çanta nasıl yapılır? Evde çanta yapımının, adım adım aşamaları...

Eski kot pantolonlarınızı değerlendirmenin yaratıcı ve çevre dostu bir yolu mu arıyorsunuz? Artık kullanmadığınız kotlardan şık ve kullanışlı bir çanta yapmak hem eğlenceli hem de sürdürülebilir bir proje. İşte adım adım "Eski kot pantolondan çanta yapımı" rehberi haberimizde…

Eski kot pantolonunu çöpe atma dönüştür: Eski kot pantolondan çanta nasıl yapılır? Evde çanta yapımının, adım adım aşamaları...
Sedef Karatay

Eski kot pantolonunuz artık şık bir tote çanta, omuz çantası veya sırt çantası olarak ikinci bir hayat bulabilir. Bu projeyi deneyerek hem yaratıcılığınızı konuşturabilir hem de sürdürülebilir bir yaşam tarzına adım atabilirsiniz. Sosyal medyada kendi çanta tasarımlarınızı paylaşarak diğerlerini de bu trende katılmaya teşvik edebilirsiniz.

MALZEMELER

  • Eski bir kot pantolon
  • Makas
  • Dikiş makinesi (veya iğne ve iplik)
  • Fermuar, düğme veya çıtçıt (isteğe bağlı)
  • Kumaş astar (opsiyonel)
  • İğne, iplik, mezura
  • Süslemeler (nakış ipliği, yamalar, boncuklar)
  • Cetvel veya tebeşir

Eski kot pantolonunu çöpe atma dönüştür: Eski kot pantolondan çanta nasıl yapılır? Evde çanta yapımının, adım adım aşamaları... 1

ADIM ADIM YAPIM AŞAMALARI

Kot Pantolonu Hazırlayın:

  • Pantolonu düz bir yüzeye serin ve temiz olduğundan emin olun.
  • Çantanın boyutuna karar verin. Örneğin, bir tote çanta için pantolonun paça kısmını, küçük bir el çantası için üst kısmını kullanabilirsiniz.

Eski kot pantolonunu çöpe atma dönüştür: Eski kot pantolondan çanta nasıl yapılır? Evde çanta yapımının, adım adım aşamaları... 2

Kumaşı Kesin:
Tote çanta için: Pantolonun paçalarını diz hizasından kesin. Her bir paça, çantanın ana gövdesi olacak.

El çantası için: Pantolonun bel kısmını veya cepli üst kısmını kullanabilirsiniz. İstediğiniz boyutta bir dikdörtgen kesin (örneğin, 30x40 cm).

Eski kot pantolonunu çöpe atma dönüştür: Eski kot pantolondan çanta nasıl yapılır? Evde çanta yapımının, adım adım aşamaları... 3

İki eşit parça kesin; bunlar çantanın ön ve arka yüzü olacak.

DİKİŞ HAZIRLIĞI

  • Kestiğiniz kumaş parçalarını ters çevirin (iç taraf dışa bakacak).
  • Eğer astar kullanacaksanız, aynı ölçülerde astar kumaşı kesin ve kotun iç kısmına iğneyle sabitleyin.

Eski kot pantolonunu çöpe atma dönüştür: Eski kot pantolondan çanta nasıl yapılır? Evde çanta yapımının, adım adım aşamaları... 4

ÇANTAYI DİKİN

  • Kumaşın üç kenarını (alt ve iki yan) dikiş makinesiyle veya elle dikin. Yaklaşık 1 cm dikiş payı bırakın.
  • Üst kısmı açık bırakın; burası çantanın ağzı olacak.
  • Daha sağlam bir çanta için köşeleri üçgen şeklinde katlayıp dikin (bu, çantaya hacim kazandırır).
  • Sapları Oluşturun
  • Pantolonun bel bandından veya paça artıklarından 2 adet 60x10 cm’lik şeritler kesin.
  • Şeritleri uzunlamasına katlayıp dikin, ardından ters çevirerek sap haline getirin.
  • Sapları çantanın üst kısmına, içten dikişle sabitleyin.

Eski kot pantolonunu çöpe atma dönüştür: Eski kot pantolondan çanta nasıl yapılır? Evde çanta yapımının, adım adım aşamaları... 5

KAPANIŞ EKLEYİN (OPSİYONEL)

  • Çantanın ağzına fermuar, düğme veya çıtçıt ekleyebilirsiniz.
  • Fermuar için, üst kenarları düzgünce katlayıp fermuarı dikin.
  • Alternatif olarak, bir mıknatıs düğmesi veya bağcıkla çantayı kapatabilirsiniz.

Eski kot pantolonunu çöpe atma dönüştür: Eski kot pantolondan çanta nasıl yapılır? Evde çanta yapımının, adım adım aşamaları... 6

KİŞİSELLEŞTİRİN

  • Çantanızı yamalar, nakışlar veya boncuklarla süsleyin.
  • Örneğin, kotun ceplerini dekoratif bir detay olarak kullanabilirsiniz.
  • Eski kemerleri veya zincirleri sap olarak ekleyerek farklı bir tarz yaratabilirsiniz.

Eski kot pantolonunu çöpe atma dönüştür: Eski kot pantolondan çanta nasıl yapılır? Evde çanta yapımının, adım adım aşamaları... 7

PÜF NOKTALARI

Dayanıklılık için: Kalın kot kumaşlar seçin ve dikişleri çift iplikle güçlendirin.
Estetik için: Farklı renkli iplikler veya kumaş boyalarıyla çantaya renk katın.
Fonksiyonellik için: İçine küçük bir cep ekleyerek anahtar veya telefon için alan oluşturun.

Eski kot pantolonunu çöpe atma dönüştür: Eski kot pantolondan çanta nasıl yapılır? Evde çanta yapımının, adım adım aşamaları... 8

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