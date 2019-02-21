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Eski Malezya Başbakanının danışmanına tutuklama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 12:02 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Necip Rezak'ın basın ve halkla ilişkiler danışmanı Paul Stadlen hakkında "kara para aklama" suçundan tutuklama kararı çıkarıldı

Malezya'daki kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında eski Başbakan Necip Rezak'ın basın ve halkla ilişkiler danışmanlığını yapan İngiliz Paul Stadlen hakkında kara para aklama suçundan tutuklama kararı alındı.

Malezya ve İngiliz basınındaki haberlere göre, Kuala Lumpur Sulh Ceza Mahkemesi, Necip'in 1MDB fonundan zimmetlediği öne sürülen 15 milyon Malezya ringgitini (3,6 milyon dolar) şirket hesabından danışmanına gönderdiği iddiasıyla Stadlen'e "kara para aklama" suçlaması yöneltti.

Mahkeme ayrıca, Stadlen'in Malezya'ya girişi halinde tutuklanacağını açıkladı.

Stadlen'in avukatları suçlamalar karşısında, Malezya mahkemesinin aldığı karardan şaşkınlık duyduklarını belirterek, suçlamaların siyasi yönlendirmelerle yapıldığını söyledi.

Necip ile 9 yıl beraber çalışan medya ve halkla ilişkiler uzmanı Paul Stadlen, geçen yılki genel seçimlerin ardından Malezya'yı terk etmiş ve Londra'ya yerleşmişti.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması

Kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk, Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paranın Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimleri eski Başbakan Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.

Eski Başbakan Necip, 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında 40'ın üzerinde suçlamayla yargılanıyor.

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