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Eski MHP İl Başkanı Abdullah Arzakçı Diyarbakır'da HDP'den aday oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 14.12.2018 13:34 | Son Güncelleme

Eski MHP İl Başkanı Abdullah Arzakçı, HDP’den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulundu. Gelişmeler sonrası açıklama yapan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ise Arzakçı’nın partilerinden 2009’da ihraç edildiğini söyledi.

Eski MHP İl Başkanı Abdullah Arzakçı Diyarbakır'da HDP'den aday oldu

MHP’nin geçtiğimiz yıllarda Diyarbakır İl Başkanlığı görevini yürüten Abdullah Arzakçı, önceki gün HDP’den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı.

2009'DA İHRAÇ EDİLMİŞ

Bunun üzerine bir açıklama yapan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, geçmiş dönemlerde partilerinde başkanlık ve yöneticilik yapan Abdullah Arzakçı’nın 2009 yılından itibaren MHP ile ilgisinin olmadığını ve partilerinden ihraç edildiğini söyledi.

Kayaalp, şöyle devam etti:

“Adı geçen şahıs partimizden ihraç edildikten sonra bir dönem Saadet Partisi’nden, bir dönem de bağımsız olarak da vekil adaylığı başvurunda bulunmuştur. Arzakçı’nın MHP’den istifa edip HDP’den aday adaylığı yapmış görüntüsü doğru değildi. Arzakçı, 2009 yılında ihraç edilmiş, o yıldan bu yana camiamızla ilişiği kesilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi 40 yılı aşkın siyasi yaşamında kimseyi zan altında bırakmamış ya da ötekileştirmemiş, aksine her zaman ülkemize, vatanımıza ve bayrağımıza sadakatle bağlı bütün vatandaşlarımızın asli yuvası haline gelmiş, bir nevi kucak açıcı misyonda bulunmuştur. Biz milliyetçi ülkücüler dava insanlarıyız, davamız için varız ve ölsek dahi davamızdan vazgeçmeyiz.” (İHA)

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
mhp; şehit ailelerinin ve gazilerin son kalesidir, üzerinde oyun oynatmayız.
@only_tr61 şehide kelle apoşa sayın diyen megricilerin metresi MHP bizim için yok hukmundedir!!
Siyasetin asenaları (dansöz olan ) ülkücü gençlik
mhp nin her zaman ki halleri bir öyle bir böyle
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