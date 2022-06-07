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Eski milletvekili Ali Saim Kaymak'ın aracı satışa çıktı! 1975 model aracın fiyatı dudak uçuklatıyor, böylesi yurt dışında bile yok

07.06.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yassıada mağduru Adalet Partisi milletvekillerinden Ali Saim Kaymak’ın kullandığı 47 yaşındaki klasik araç, Sivas’ta satışa sunuldu. 1975 model araca 2022 model araç bedeli istenirken, fabrikadan çıktığı gün kadar orijinal olan ve tüm evrakları bulunan araç şimdilerde yeni sahibini bekliyor. Klasik otomobil tutkunları için hazine olduğu ifade edilirken araca 865 bin TL isteniyor.

Eski milletvekili Ali Saim Kaymak'ın aracı satışa çıktı! 1975 model aracın fiyatı dudak uçuklatıyor, böylesi yurt dışında bile yok

Marka ismini Kızılderili Şefi Pontiac Obwandiyag'dan alan klasik otomobil, orijinalliği ile dikkat çekiyor. Tamamen orijinalliği ile korunarak günümüze ulaşan araç, Yassıada mağdurlarından olan eski Adalet Partisi Konya Milletvekili Ali Saim Kaymak tarafından Türkiye’ye getirildi. Kaymak, Chicago’da üniversite öğrenimini sürdürürken satın aldığı otomobilini eğitimini tamamlamasının ardından Türkiye’ye getirdi. Otomobil vekilin vefatının ardından çocukları tarafından kapalı garajda tutuldu.

865 BİN TL İSTENİYOR

Aracın varlığından haberdar olan Sivaslı klasik araç tutkunu Burak Kaplan, geçtiğimiz yıllarda aracı satın aldı. Fabrikadan çıktığı gün kadar orijinal olan ve tüm evrakları bulunan araç şimdilerde yeni sahibini bekliyor. Klasik aracı satışa çıkartan Kaplan, klasik araç tutkunları için hazine olarak nitelendirdiği araca 865 bin TL istiyor.

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İLK GÜNKÜ EVRAKLARI DURUYOR

Kaplan, aracın eski sahibi tarafından yurt dışından getirildiğini vurgulayarak, “Bu araç Pontiac Grand Lemans, 1975 model. İlk sahibinden, ilk plaka, ilk ruhsatlarına kadar her şeyi mevcut. Tamamen fabrikasyon 8 otomatik bir araç. Her şey fabrikadan çıktığı gibi. Bu eski bir Konya Milletvekilinin arabası. 1975 yılında Chicago’da okuduğu üniversiteden mezun olduğu zaman bu aracı alıp Türkiye’ye getiriyor. Bir müddet bindikten sonra vefat ediyor. Bunu garaja çekip bu şekilde muhafaza ediyorlar. Biz bu tür araçlara merakımız olduğu için araştırmalarımız sonucunda böyle bir araç olduğunu öğreniyoruz ve gidip bakıp garajından çıkartıyoruz” dedi.

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GÖRENLER GEÇMİŞE GİDİYOR

Kaplan, babasından etkilenerek klasik araçlara merak saldığını ifade ederek, “Bizde onlardan gördüğümüz kadarıyla böyle araçları alıp, muhafaza edip, vitrinimizde sergiliyoruz. İnsanlar bu aracı görünce geçmişe dönüyor, yüzlerinde bir tebessüm oluyor. Araç hakkında bayağı övgü alıyoruz. O dönemde ki zamanlara gidiyorlar. Bir nevi insanları geçmişe götürüyoruz. Mümkün olduğunca dışarı çıkartmamaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

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“BÖYLESİ YURT DIŞINDA BİLE YOK”

Kaplan, aracın aynı orijinallikte başka bir benzerinin bulunmadığını söyleyerek, “Biz araştırdık, yurt dışında bile bu orijinallikte bir Pontiac yok. Bizde bu şekilde bu güne kadar muhafaza ettik. Orijinal kilometresi 75 binde. İlk sahibi vefat ettikten sonra daha fazla binen olmamış. İlk aldığımızda araç garajda baya tozlanmış ve kirlenmişti. Kayıp bir hazineydi bizde bu kayıp hazineyi bulup çıkarttık. Şu an çalışır yürür vaziyette muayenesi var” diye konuştu.

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FİYATI 865 BİN LİRA

Kaplan, otomobilin emsalsiz olduğunu söyleyerek, “Ayda bir hava güzel olursa bir tur atıyoruz. Daha önce satılığa çıkartmadığımız için görenler fiyatını ve satılık olup olmadığını soruyorlardı. O zamanlar satmıyorduk, şu an için satılığa çıkarıyoruz. Türkiye’de birçok insanın klasik tutkusu vardır. Bu araçlar emsalsiz olduğu için satılığa koyduktan sonra birkaç gün içerisinde el değiştirebiliyor. Gereken ilgiyi şefkati gösterebilecek biri olması bizim tercihimiz. Şu an 865 bin lira olarak düşünüyoruz. İleride ne olur bilemiyorum, fiyatlara göre oynama olabilir” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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