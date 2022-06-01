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Eski Mısır ve Romalıların sağlık sırrı! Her hali şifa dağıtıyor

01.06.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfakların sevilen baharatı kekik, faydalarıyla şaşırtıyor. Lezzetli bir baharat olmasının yanında alternatif tıpta sıklıkla kullanılan kekik faydaları arasında ise yok yok! Başta kanser olmak üzere birçok hastalığa karşı etkili olan kekik, aynı zamanda sivilceleri yok eder. Evde saksı da bile kolaylıkla yetiştirebileceğiniz kekik enfeksiyon, mantar, bakteri ve aklınıza gelebilecek birçok rahatsızlığa iyi geliyor.

Eski Mısır ve Romalıların sağlık sırrı! Her hali şifa dağıtıyor

Kekik, kendine özgü kokusu ve lezzetiyle mutfaklarda sıklıkla tercih ediliyor. Lezzetli bir baharat olması yanında bazı rahatsızlıklara karşı ilaç gibi etkili olan kekik faydaları saymakla bitmiyor. Dağda bayırda yetişen, her evde bulunan kekiğin faydaları arasında ise yok yok! Kekiği taze taze tüketebileceğiniz gibi kurutup yiyebilir veya kaynatıp çayını içerek faydalanabilirsiniz.

KEKİĞİN FAYDALARI

Özellikle Roma ve eski Mısır'da ilaç yapımında kullanılan kekik günümüzde de birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Kekiğin sağlıkta kullanımı ile ilgili yapılan birçok bilimsel araştırma yeni yeni faydalarını da ortaya koymaktadır. Özellikle kansere karşı güçlü bir savaşçı öne çıkmaktadır.

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SİVİLCEYİ YOK EDER

Akne ve sivilce sorunundan bıktıysanız kozmetik ürünlere tonlarca para vermek yerine kekiği deneyin. Antibakteriyel özellikleri olan kekik pürüzsüz cildin reçetesidir.

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BAĞIŞIKLIĞI ZIRH GİBİ KORUR

Bağışıklığınızı kekik sayesinde zırh gibi koruyabilirsiniz.

Kekiğin içinde bağışıklık desteği için C vitamini, sağlıklı hücreler için potasyum ve kemik gelişimi ve kan pıhtılaşması için manganez bulunuyor. Bunun yanında A vitamini, bakır ve lif de içerir. Düzenli kekik tüketimi bağışıklık sisteminizi güçlendirerek hastalıklara karşı doğal yollarla korunmanıza yardımcı olur.

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İLTİHABI KURUTUR

Kekikteki ana yağlardan biri olan timol, vücuttaki iltihaplanmadan sorumlu bir enzimlerle savaşır. Kekikteki diğer bir yağ olan karvakrol, vücudunuzun iltihabın artmasının önüne geçer.

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MODUNUZU KEKİK YAĞI İLE YÜKSELTİN

Kekik, aktif maddesi olan carvacrol sayesinde sıklıkla aromatik ve terapötik amaçlar için kullanılır. İçerisinde bulunan Carvacrol'ün ruh halini düzenleyen iki hormon olan serotonin ve dopamin konsantrasyonlarını arttırdığı ortaya çıktı. Kekik veya kekik yağını düzenli kullanırsanız, duygularınızı ve ruh halinizi olumlu yönde etkileyebilir.

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MİDENİZ KEKİK İLE RAHATLASIN

Günümüzde mide problemleri ile hemen hemen herkesin başı dertte. Kekik, yiyeceklerdeki mikropları azaltmaya yardımcı olan ve bağırsak mikroplarınızı öldüren bir baharattır. Bağırsak sağlığını güçlendiren antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu nedenle düzenli kekik kullanımı iştahı artırmaya, sağlıklı karaciğer fonksiyonunu desteklemeye ve midenizdeki mide zarını asitten korumaya yardımcı olan koruyucu mide mukus katmanlarını artırmaya yardımcı olur.

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KANSER SAVAŞÇISI: KEKİK

2018 yılında yapılan bir araştırma kekik baharatının meme kanseri hücre dizilerinin yayılmasını önlediğini ortaya koymuştur.

KEKİK İLE RAHAT NEFES ALIN

Rahat bir nefes almak için kekik çayı deneyin. Kekik, öksürükleri yatıştırmada ve göğüs tıkanıklığını gidermede bir numaradır. İster taze kekik ister kuru kekik ile demlenmiş çaylar kuru öksürüğe iyi gelir, nefesinizi açar.

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SONU GELMEYEN ÖKSÜRÜĞE VEDA EDİN

Kekik yapraklarından elde edilen kekik esansiyel yağı genellikle doğal bir öksürük ilacı olarak kullanılır. Araştırmalar kekik çayının öksürük ve akut bronşit semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğunu ortaya koydu.

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KEKİK ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kekik çayı için gerekli malzemeler şunlardır;

  • 2 su bardağı su
  • 2 tatlı kaşığı ince kıyılmış kuru kekik

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KEKİK ÇAYI TARİFİ

Öncelikle 2 su bardağı su ocakta kaynatılır. Su kaynamaya başlayınca içine ince kıyılmış kuru kekik eklenir. 15 dakika boyunca demlemeye bırakılır. Ardından süzülerek ılık bir şekilde tüketilir. (TGRT)


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