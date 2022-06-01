Eski Mısır ve Romalıların sağlık sırrı! Her hali şifa dağıtıyor

Kekik, kendine özgü kokusu ve lezzetiyle mutfaklarda sıklıkla tercih ediliyor. Lezzetli bir baharat olması yanında bazı rahatsızlıklara karşı ilaç gibi etkili olan kekik faydaları saymakla bitmiyor. Dağda bayırda yetişen, her evde bulunan kekiğin faydaları arasında ise yok yok! Kekiği taze taze tüketebileceğiniz gibi kurutup yiyebilir veya kaynatıp çayını içerek faydalanabilirsiniz.
Özellikle Roma ve eski Mısır'da ilaç yapımında kullanılan kekik günümüzde de birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Kekiğin sağlıkta kullanımı ile ilgili yapılan birçok bilimsel araştırma yeni yeni faydalarını da ortaya koymaktadır. Özellikle kansere karşı güçlü bir savaşçı öne çıkmaktadır.
Akne ve sivilce sorunundan bıktıysanız kozmetik ürünlere tonlarca para vermek yerine kekiği deneyin. Antibakteriyel özellikleri olan kekik pürüzsüz cildin reçetesidir.
Bağışıklığınızı kekik sayesinde zırh gibi koruyabilirsiniz.
Kekiğin içinde bağışıklık desteği için C vitamini, sağlıklı hücreler için potasyum ve kemik gelişimi ve kan pıhtılaşması için manganez bulunuyor. Bunun yanında A vitamini, bakır ve lif de içerir. Düzenli kekik tüketimi bağışıklık sisteminizi güçlendirerek hastalıklara karşı doğal yollarla korunmanıza yardımcı olur.
Kekikteki ana yağlardan biri olan timol, vücuttaki iltihaplanmadan sorumlu bir enzimlerle savaşır. Kekikteki diğer bir yağ olan karvakrol, vücudunuzun iltihabın artmasının önüne geçer.
Kekik, aktif maddesi olan carvacrol sayesinde sıklıkla aromatik ve terapötik amaçlar için kullanılır. İçerisinde bulunan Carvacrol'ün ruh halini düzenleyen iki hormon olan serotonin ve dopamin konsantrasyonlarını arttırdığı ortaya çıktı. Kekik veya kekik yağını düzenli kullanırsanız, duygularınızı ve ruh halinizi olumlu yönde etkileyebilir.
Günümüzde mide problemleri ile hemen hemen herkesin başı dertte. Kekik, yiyeceklerdeki mikropları azaltmaya yardımcı olan ve bağırsak mikroplarınızı öldüren bir baharattır. Bağırsak sağlığını güçlendiren antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu nedenle düzenli kekik kullanımı iştahı artırmaya, sağlıklı karaciğer fonksiyonunu desteklemeye ve midenizdeki mide zarını asitten korumaya yardımcı olan koruyucu mide mukus katmanlarını artırmaya yardımcı olur.
2018 yılında yapılan bir araştırma kekik baharatının meme kanseri hücre dizilerinin yayılmasını önlediğini ortaya koymuştur.
Rahat bir nefes almak için kekik çayı deneyin. Kekik, öksürükleri yatıştırmada ve göğüs tıkanıklığını gidermede bir numaradır. İster taze kekik ister kuru kekik ile demlenmiş çaylar kuru öksürüğe iyi gelir, nefesinizi açar.
Kekik yapraklarından elde edilen kekik esansiyel yağı genellikle doğal bir öksürük ilacı olarak kullanılır. Araştırmalar kekik çayının öksürük ve akut bronşit semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğunu ortaya koydu.
Kekik çayı için gerekli malzemeler şunlardır;
Öncelikle 2 su bardağı su ocakta kaynatılır. Su kaynamaya başlayınca içine ince kıyılmış kuru kekik eklenir. 15 dakika boyunca demlemeye bırakılır. Ardından süzülerek ılık bir şekilde tüketilir. (TGRT)
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