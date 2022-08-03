HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski nişanlısını öldürmüştü! Fatma'nın kullandığı silah, polise ait çıktı... Gizlice almış

Eski nişanlısını öldürmüştü! Fatma'nın kullandığı silah, polise ait çıktı... Gizlice almış

03.08.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta yaşanan korkunç olayda Fatma G., 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27), yeni sevgilisiyle görünce dehşet saçmıştı. Eski nişanlısının iş yeri önünde tabancasını çeken Fatma, Yıldız'ı öldürdü, kız arkadaşı E. D.'yi (25) ise yaraladı. Dehşete düşüren saldırıya ilişkin yeni detaylar gelirken, Fatma'nın kullandığı silahın da polise ait olduğu belirlendi.

Eski nişanlısını öldürmüştü! Fatma'nın kullandığı silah, polise ait çıktı... Gizlice almış

Korkunç olay, dün saat 16.00 sıralarında, Çeçenistan Caddesi'nde Tokat Gaziosmanpaşa Hastanesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Fatma G., 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ın işlettiği tütün ürünleri dükkanının önüne gitti.

ESKİ NİŞANLISINI, KIZ ARKADAŞIYLA GÖRÜNCE DELİYE DÖNDÜ

Burada Ahmet Batuhan Yıldız'ı, kız arkadaşı E.D. ile birlikte gören Fatma G., üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, peş peşe ateş etti. Yıldız ve E.D. yaralandı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Batuhan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.D. ise Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan Fatma G., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

b20f7239d4e94270e041c95dfb57bb82

CİNAYET TABANCASI POLİSE AİT ÇIKTI

Fatma G.'nin olay sırasında kullandığı tabancayı, Tokat'ta görevli bir polis memuru arkadaşının evinden gizlice aldığı belirlendi. Polis hakkında işlem başlatılırken, Fatma G., emniyette susma hakkını kullanıp ifade vermedi. Fatma G.'nin psikolojik rahatsızlığı olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

b1fcc11ed91c8732aecd174e201fd889

TOPRAĞA VERİLDİ

Ahmet Batuhan Yıldız'ın cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yıldız, Ali Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

aec1ba86eba610c7647849d8f20ba5c0

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 yaşındaki çocuktan iyi haber: 2 kilo 100 gram aldı9 yaşındaki çocuktan iyi haber: 2 kilo 100 gram aldı
Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indiPelosi'nin uçağı Tayvan'a indi
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Yeter artık, yeterSosyal medya bu videoyu konuşuyor: Yeter artık, yeter
Anahtar Kelimeler:
cinayet Tokat silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

17 yıllık eşinden boşandı! Ayrıldığı eşi de tanıdık çıktı

17 yıllık eşinden boşandı! Ayrıldığı eşi de tanıdık çıktı

32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler yarına çevrildi

32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler yarına çevrildi

Çok konuşulacak 'bin dolar' iddiası! KPSS...

Çok konuşulacak 'bin dolar' iddiası! KPSS...

7 bin 500 lirayı duyan emekli bankaya koştu!

7 bin 500 lirayı duyan emekli bankaya koştu!

Kızının telefonundaki mesajları görünce şoke oldu!

Kızının telefonundaki mesajları görünce şoke oldu!

Yediiklim Yayınları'ndan KPSS açıklaması: Kesinlikle tesadüf

Yediiklim Yayınları'ndan KPSS açıklaması: Kesinlikle tesadüf

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırlı paylaşımıyla meydan okudu! “Ortalamadan daha...”

İç çamaşırlı paylaşımıyla meydan okudu! “Ortalamadan daha...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Herkes çekirdek bağımlısı olacak: Faydasını kimse bilmiyor

Herkes çekirdek bağımlısı olacak: Faydasını kimse bilmiyor

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.