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    4. Eski sevgilileri tıpış tıpış geri dönecek! Sene sonuna kadar aşkta yüzü gülecek burçlar belli oldu

    Eski sevgilileri tıpış tıpış geri dönecek! Sene sonuna kadar aşkta yüzü gülecek burçlar belli oldu

    18.09.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Aşk bazen can yakıcı olabiliyor. Eski sevgilisini unutamayanlar güzel anıları düşünerek daha da çıkmaza girebilir. "Ex'ten next olur mu?" sorusu tartışıla dursun astrologlar sene sonuna kadar aşkta yüzü gülecek burçları açıkladı. Onlar her an eski sevgiliden 'özledim' mesajı alabilirler.

    Astrologlar aşk konusunda şanslı olan burçları açıkladı. Bilindiği üzere herkesin aşktan beklentisi farklıdır. Sevgi, saygı gibi unsurlara dikkat edenler kadar; dış görünüş, meslek ve yaş faktörünü ön planda tutan kişiler de var. Eski sevgilisini unutamayanlar için dikkat çeken bir uyarı geldi. Eski sevgilileri o burçlara geri dönecek. İşte astrologlara göre sene sonuna kadar aşkta yüzü gülecek olan burçlar...

    BOĞA BURCU ERKEĞİ - THE YOGİ

    EN ÇOK ÖZLENEN ESKİ SEVGİLİLER: BOĞA BURCU

    İlişkilerinde sadakate önem veren Boğa burcu insanı son derece fedakardır. Boğalar terk edildikleri takdirde umursamaz davranabilirler. Fakat onların iyi yönleri en çok özlenen eski sevgililer listesinin üst sıralarına taşır. Astrologlar eski sevgililerin, onların kıymetini anladıktan sonra geri dönebileceğini belirtiyor.

    YENGEÇ BURCU ERKEĞİ - SARILAN VÜCUTLAR

    ESKİ AŞKI GERİ DÖNEBİLİR

    Duygusal olmalarıyla bilinen Yengeç burcu insanı naiftir. Ayrılıklar onları üzer. Eski sevgililerini özler ve onları yeniden görmek isterler. Yengeçler retroların da etkisiyle şu ana dek eski sevgililerine imalı bazı adımlar atmış olabilir. Astrologlara göre sene sonuna dek gerçekleşecek tutulmaların da etkisiyle eski sevgilileri onlara tekrar bir yeşil ışık yakabilir.

    AKREP BURCU ERKEĞİ - OYNAK

    ESKİ SEVGİLİDEN 'ÖZLEDİM' MESAJI ALABİLİRLER

    Astrologlardan bir müjde de tutkulu olmalarıyla bilinen Akrep burcu için geldi. Onların sevgilileri, ayrıldıktan sonra bile yaşadıkları güzel anları unutamıyor. Bu nedenle Akrepler her an eski sevgiliden 'özledim' mesajı alabilirler.

    KOVA BURCU ERKEĞİ - YERDE SEKS

    POZİTİF GELİŞİMİ FARK EDEN SEVGİLİLER GERİ DÖNECEK

    Liderlik özelliğiyle bilinen Kova burcu özgür ruhludur. Bireyselliğe önem verir. Bu kişiler eski sevgililerinden ayrıldıklarında, kendilerini daha özgür hissedebilirler. Onların pozitif gelişimini fark eden eski sevgilileri hayatlarına tekrar girmek için her an bir adım atabilirler.

    BALIK BURCU ERKEĞİ - ÖRÜMCEK AĞI

    BİR KAVUŞMA HAYALİNİN GERÇEKLEŞMESİNE TANIK OLACAKLAR

    Romantik ve duygusal olmalarıyla bilinen Balık burcu insanı ayrılık yaşadıktan sonra bile eski sevgilisini özleyebilir. Astrologlara göre Balıklar yıl sonuna dek gerçekleşecek tutulmaların etkisiyle kurdukları bir kavuşma hayalinin gerçekleşmesine tanık olacaklar.

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