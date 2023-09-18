Eski sevgilileri tıpış tıpış geri dönecek! Sene sonuna kadar aşkta yüzü gülecek burçlar belli oldu

Astrologlar aşk konusunda şanslı olan burçları açıkladı. Bilindiği üzere herkesin aşktan beklentisi farklıdır. Sevgi, saygı gibi unsurlara dikkat edenler kadar; dış görünüş, meslek ve yaş faktörünü ön planda tutan kişiler de var. Eski sevgilisini unutamayanlar için dikkat çeken bir uyarı geldi. Eski sevgilileri o burçlara geri dönecek. İşte astrologlara göre sene sonuna kadar aşkta yüzü gülecek olan burçlar...

EN ÇOK ÖZLENEN ESKİ SEVGİLİLER: BOĞA BURCU

İlişkilerinde sadakate önem veren Boğa burcu insanı son derece fedakardır. Boğalar terk edildikleri takdirde umursamaz davranabilirler. Fakat onların iyi yönleri en çok özlenen eski sevgililer listesinin üst sıralarına taşır. Astrologlar eski sevgililerin, onların kıymetini anladıktan sonra geri dönebileceğini belirtiyor.

ESKİ AŞKI GERİ DÖNEBİLİR

Duygusal olmalarıyla bilinen Yengeç burcu insanı naiftir. Ayrılıklar onları üzer. Eski sevgililerini özler ve onları yeniden görmek isterler. Yengeçler retroların da etkisiyle şu ana dek eski sevgililerine imalı bazı adımlar atmış olabilir. Astrologlara göre sene sonuna dek gerçekleşecek tutulmaların da etkisiyle eski sevgilileri onlara tekrar bir yeşil ışık yakabilir.

ESKİ SEVGİLİDEN 'ÖZLEDİM' MESAJI ALABİLİRLER

Astrologlardan bir müjde de tutkulu olmalarıyla bilinen Akrep burcu için geldi. Onların sevgilileri, ayrıldıktan sonra bile yaşadıkları güzel anları unutamıyor. Bu nedenle Akrepler her an eski sevgiliden 'özledim' mesajı alabilirler.

POZİTİF GELİŞİMİ FARK EDEN SEVGİLİLER GERİ DÖNECEK

Liderlik özelliğiyle bilinen Kova burcu özgür ruhludur. Bireyselliğe önem verir. Bu kişiler eski sevgililerinden ayrıldıklarında, kendilerini daha özgür hissedebilirler. Onların pozitif gelişimini fark eden eski sevgilileri hayatlarına tekrar girmek için her an bir adım atabilirler.

BİR KAVUŞMA HAYALİNİN GERÇEKLEŞMESİNE TANIK OLACAKLAR

Romantik ve duygusal olmalarıyla bilinen Balık burcu insanı ayrılık yaşadıktan sonra bile eski sevgilisini özleyebilir. Astrologlara göre Balıklar yıl sonuna dek gerçekleşecek tutulmaların etkisiyle kurdukları bir kavuşma hayalinin gerçekleşmesine tanık olacaklar.

