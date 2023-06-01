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Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş TBMM'ye kaydını yaptırdı: Heyecan, olmazsa olmazlarımızdan

01.06.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerinde milletvekili olmaya hak kazanan adayların kesin sonuçların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından TBMM'deki kayıtlarına devam ediyor. Renkli görüntülerin çıktığı Meclis'e kayıt yaptıranlar arasında eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş da yer alıyor. AK Parti Aydın Milletvekili seçilen Sarıbaş, "Heyecan, olmazsa olmazlarımızdan. Heyecanımız dorukta" ifadelerini kullandı.

Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş TBMM'ye kaydını yaptırdı: Heyecan, olmazsa olmazlarımızdan

AK Parti Aydın Milletvekili seçilen eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, TBMM'de milletvekilliği kaydını yaptırdı.

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"HEYECANIMIZ DORUKTA"

28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili seçilen 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, Meclis'te kaydını yaptırdı. Kayıt işlemlerinin ardından gazetecilere konuşan Sarıbaş, "28'inci Dönem Aydın Milletvekili olarak Meclis çatısı altında memleketimizi, ülkemizi temsil etme fırsatımız oldu. Onurluyuz, gururluyuz. En önemlisi heyecanlıyız. Allah nasip ederse, bize düşen görev neyse canla başla çalışacağız. Heyecan, olmazsa olmazlarımızdan. Heyecanımız dorukta" dedi. (DHA)

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seçim Seda Sarıbaş ak parti

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