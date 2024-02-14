Eski Türklerin saç uzatan etkili karışımı! Saçı besleyerek güçlendirir, parlak bir görünüm sağlar

Saç sağlığı ve güzelliği, kadın erkek herkes için önemlidir ve bu konuda doğal yöntemlerin tercih edilmesi giderek artmaktadır. Eski Türklerin saç uzatan karışımı da bu doğal yöntemler arasında öne çıkıyor. Bu karışım saçı besler, güçlendirir ve parlaklık kazandırır.

ESKİ TÜRKLERİN SAÇ BAKIM KÜRÜ

Eski Türk insanların saç uzatmak için kullandığı çok etkili bir yöntemdir. Saçı besleyerek sağlıklı, güçlü ve uzun bir görünüm sağlar. Bu karışımı kadın, erkek ve çocuk saçı için kullanabilirsiniz.

Etkili saç bakım kürü için gerekli malzemeler;

Yapılışı ve uygulanışı;

Pirinç, keten tohumu ve biberiyeyi bir kaseye ekleyin biraz suyla yıkayın. Ardından kirli suyu dökün ve üzerine bir miktar temiz su ilave edin. Bu karşımı bir gece ağzı kapalı bekletin. Ardından suyu süzün ve suyun üzerine tatlı badem yağını ve hint yağını ilave edin. İyice karıştırın ve saçınızın diplerine masajla uygulayın. Bu kürü hafta da 2 kere uygulayabilirsiniz. Düzenli kullanımda etkisini gösterecektir.



