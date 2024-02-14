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    4. Eski Türklerin saç uzatan etkili karışımı! Saçı besleyerek güçlendirir, parlak bir görünüm sağlar

    Eski Türklerin saç uzatan etkili karışımı! Saçı besleyerek güçlendirir, parlak bir görünüm sağlar

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    14.02.2024 09:10 | Son Güncelleme:
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    Güzellik ve sağlık, insanlık tarihi boyunca önemli birer kavram olmuştur. Doğanın sunduğu çözümler ise her zaman ilgi çekmiştir. İşte bu noktada, eski Türklerin saç uzatan etkili karışımı dikkat çekiyor. Bu karışım saçı besleyerek güçlendiriyor ve parlak bir görünüm sağlıyor.

    Eski Türklerin saç uzatan etkili karışımı! Saçı besleyerek güçlendirir, parlak bir görünüm sağlar

    Saç sağlığı ve güzelliği, kadın erkek herkes için önemlidir ve bu konuda doğal yöntemlerin tercih edilmesi giderek artmaktadır. Eski Türklerin saç uzatan karışımı da bu doğal yöntemler arasında öne çıkıyor. Bu karışım saçı besler, güçlendirir ve parlaklık kazandırır.

    ESKİ TÜRKLERİN SAÇ BAKIM KÜRÜ

    saç maskesi

    Eski Türk insanların saç uzatmak için kullandığı çok etkili bir yöntemdir. Saçı besleyerek sağlıklı, güçlü ve uzun bir görünüm sağlar. Bu karışımı kadın, erkek ve çocuk saçı için kullanabilirsiniz.

    Etkili saç bakım kürü için gerekli malzemeler;

    eski türklerin saç bakım kürü

    Yapılışı ve uygulanışı;
    Pirinç, keten tohumu ve biberiyeyi bir kaseye ekleyin biraz suyla yıkayın. Ardından kirli suyu dökün ve üzerine bir miktar temiz su ilave edin. Bu karşımı bir gece ağzı kapalı bekletin. Ardından suyu süzün ve suyun üzerine tatlı badem yağını ve hint yağını ilave edin. İyice karıştırın ve saçınızın diplerine masajla uygulayın. Bu kürü hafta da 2 kere uygulayabilirsiniz. Düzenli kullanımda etkisini gösterecektir.

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