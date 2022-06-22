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Eski zamanlardan beri kullanılıyor: Saça öyle faydaları var ki…

22.06.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç bakımı kadınlar için oldukça büyük önem taşıyor. Çok daha bakımlı ve güzel görünmeyi sağlayan saçların bakımına dikkat etmek gerekiyor. Eski dönemlerden beri kadınlar saçları için bakım tarifleri uyguluyorlar. Bu tarifler arasında yer alan kına yakmanın saça öyle faydaları var ki şaşıracaksınız.

Eski zamanlardan beri kullanılıyor: Saça öyle faydaları var ki…

Saça kına yakmanın çok eski dönemlerde kaldığını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak kınayı hala saç bakımında kullanan birçok kadın bulunuyor. Saçlarını kına yakan kadınlar kınanın faydalarını saymakla bitiremiyor. Hint kınasının etkileri dışarıdan alınan birçok malzemede bulunmuyor. Saça kına yakmak doğal ve etkili sonuçlar veriyor ve oldukça hesaplı.

KINANIN SAÇA FAYDALARI

SAÇLARI GÜÇLENDİRİR

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Kına bitkisi, Arabistan'da yetişen bir ağacın yapraklarının kurutulması ile elde edilir. Kına tozu genellikle geleneksel törenlerde el ve saç boyamak için kullanılırdı. Günümüzde kınayla saç boyamak ve kınayla saç bakımı yapmak için tercih ediliyor. Kınanın saçlara olan en önemli faydasının saç tellerini güçlendirerek saç dökülmesini azaltması olarak bilinir. Henüz bununla ilgili kanıtlanmış bir bilgi olmasa da geçmişten gelen bilgiler kınanın saçları kalınlaştırdığı ve güçlendirdiği yönünde toplanıyor.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ AZALTIR

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Kınanın saça faydaları arasında kuşkusuz en bilineni saç dökülmesini azaltmasıdır. Kına saç dökülmesine iyi gelir mi? Evet, kına kullananlar saçlarının daha az döküldüğünü söylüyorlar. Hint kınası faydalarından biri de saç dökülmesini kontrol altına alması ve saçları güçlendirmesi. Hint kınası sayesinde saçlarınızın daha güçlü uzamasına yardımcı olabilirsiniz.

SAÇI DOĞAL ŞEKİLDE RENKLENDİRİR

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Saça kına yakmak faydalarından biri de saçlara doğal bir renk kazandırmasıdır. Saçlarının rengini değiştirmek istiyor ama kimyasal saç boyalarının vereceği zarardan korkuyorsanız kınayla saçlarını boyayabilirsiniz. Kınayla saç boyamak, saç renginin kızıl-bakır arasında bir tona bürünmesini sağlar. Eğer koyu saçlarınız varsa saçlarınızda kestane kızılı rengi görebilirsiniz. Açık tenlerde ise kına tarçın bakırı, sıcak bakır tonları yaratır.

SAÇLARI PARLATIR

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Kına ile saçlarını boyayanlar, saçlarının eskisine göre daha parlak, yumuşak ve canlı göründüğünü söylüyorlar. Hint kınasının içeriğindeki doğal mineraller saçları besleyerek daha parlak görünür ve saç rengin daha canlı olur. Özellikle saçlarının mat ve bakımsız göründüğünü düşünenler kınayla bakım yapabilirler.

SAÇI YUMUŞATIR

Kınanın saça faydaları ve zararları sorulduğunda ilk olarak saçları daha yumuşak ve bakımlı gösterdiğini söyleyebiliriz. Kına saçlarında dipten uca bakım yapar, saçlarını daha yumuşak gösterir. Böylece saçlarına kına yakanlar saçlarının daha kolay şekil almasını sağlar.

SAÇIN KIRILMASINI ÖNLER

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Kınanın saca faydaları arasında saç tellerinin kırılmasını önlemek yer alır. Çünkü kına saç tellerini güçlendiriyor ve kırılmaya karşı daha dayanıklı hale getiriyor.

KEPEĞİ ENGELLER

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Saçlarına kına yakmanın bir diğer faydası ise kepeği engellemesi. Saç derisine bakım yapan kına mineralleri, derideki kepek oluşumunu engeller ve gözenekleri derinlemesine temizler. Kepek probleminden doğal bir şekilde kurtulmak isteyenler saçlarına kına yakabilirler.

SAÇ ÇIKARIR

Kına saç diplerine güç ve enerji verir. Bu da yeni saç oluşumunu destekler. Kına kullanmak, saç dökülmesini azalttığı gibi yeni saçların çıkmasını hızlandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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