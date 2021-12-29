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Eskiden dini nikahla yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın: Ben o gün kendimi öldüm sandım

29.12.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da eskiden dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından yüz ve kollarından bıçaklanan Sara B. yaşadığı korku dolu anları anlattı. Kadını bıçaklayan saldırganın tutuklanmasının ardından hala korku duyduğunu belirtti. Sara B. olay anını anlatırken "Zaten ben o gün kendimi öldüm sandım. Hastanede gözlerimi açtığımda yaşadığıma inanamadım." dedi.

Eskiden dini nikahla yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın: Ben o gün kendimi öldüm sandım

Suriye uyruklu 24 yaşındaki Sara B, merkez Seyhan ilçesinde, 23 Aralık'ta eskiden dini nikahla birlikte yaşadığı S.T. tarafından bıçakla yüzünden ve kollarından yaralandı. Polis tarafından gözaltına alınan S.T. 25 Aralık'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Yaralanan Sara B kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sara B, AA muhabirine, 2014 yılında Suriye'den ailesiyle gelip Adana'ya gelip yerleştiklerini, babasının vefatının ardından da annesi ve 3 kardeşiyle yaşamaya devam ettiğini belirtti.

İki yıl önce bir kafeteryada tanıştığı 41 yaşındaki S.T. ile "dini nikahla evlendiğini" aktaran Sara B, birlikte yaşadığı bu kişiden gebelik döneminde ve sonrasında gördüğü şiddet üzerine ayrılarak annesinin evine yerleştiğini söyledi.

S.T'nin kendilerini sürekli rahatsız ettiğini anlatan Sara B, bebeğinin ise 1 aylıkken bu kişinin ailesi tarafından kendisinden alındığını ileri sürdü.

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"AKŞAM İŞTEN ÇIKTIM, AŞAĞIDA BENİ BEKLEDİĞİNİ GÖRDÜM"

Kafeteryada işe başlayarak ayrı bir ev tuttuğunu ve bu sürede de S.T'nin tacizlerinin sürdürdüğünü aktan Sara B. şöyle devam etti:

"23 Aralık'ta akşam işten çıktım, aşağıda beni beklediğini gördüm. Burada tartıştık. 'Neden beni takip ediyorsun? Seni istemiyorum, bunu kabul et.' dedim. Beni takip edecek diye korkumdan eve gidemedim. Daha güvenli olur diye otele geçtim. Otele girdiğim anda arkamdan otele girdi. Beni bıçakladı, darbetti. Elimden yüzümden bıçakladı. 'Sana dünyayı dar edeceğim.' dedi. Sonrasını hatırlamıyorum, bayılmışım."

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"ZATEN BEN O GÜN KENDİMİ ÖLDÜM SANDIM"

Hastaneye kaldırıldığını belirten Sara B. şöyle devam etti:

"Ben hastanedeyken polis geldi, 'Tutuklandı, korkmayın' dedi. Ama ben hala korkuyorum. Acaba o cezaevinden çıktıktan sonra aynı şeyi yaşayacak mıyım? Gerçekten çok korkuyorum. Zaten ben o gün kendimi öldüm sandım. Hastanede gözlerimi açtığımda yaşadığıma inanamadım. İnşallah aynı şeyi yaşamayacağım. İnşallah içeriden çıkmaz. Ömür boyu cezaevinde kalır."

Sara B. tedavisinin 3 ay süreceğinin belirterek bu süre zarfında çalışamayacağını ve evde kalmak zorunda olacağını söyledi.

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"BANA BEBEĞİMİ GÖSTERMİYORLAR"

Evladını 3 ayı aşkın bir süredir göremediğini ileri süren Sara B, "Bana bebeğimi göstermiyorlar. Çok özledim çocuğumu. Gerçekten çok merak ediyorum acaba beni özlüyor mu, ne yiyor ne içiyor? Nasıl yatabiliyor? İyi bakıyorlar mı acaba, kötü mü bakıyorlar?" diye konuştu.

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Sara B, 23 Aralık'ta S.T'nin bıçaklı saldırısına uğramış, kolundan ve yüzünden yaralanmış, şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. (AA)

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