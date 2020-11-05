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Eskişehir'de 86 yaşındaki adam koronavirüsü yendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 08:15 | Son Güncelleme

Eskişehir'de 5 yıl önce eşini kaybeden ve tek başına yaşayan emekli imam Mehmet Akkoyun (86), hastanedeki 14 günlük tedavisinin ardından koronavirüsü yenerek taburcu oldu.

Eskişehir'de 86 yaşındaki adam koronavirüsü yendi

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde oturan emekli imam Mehmet Akkoyun, 2 hafta önce rahatsızlanınca 112 Acil sağlık servisini arayıp, yardım istedi. Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürülen Akkoyun'un Covid-19 testi pozitif çıktı. Hastanenin pandemi servisinde 14 gün boyunca tedavi gören Akkoyun, koronavirüsü yenerek taburcu oldu. Evinde istirahat eden Mehmet Akkoyun, çok iyi bir tedavi süreci geçirdiğini söyledi. Kronik rahatsızlığı olmadığını ve kendisini çok iyi hissettiğini anlatan Akkoyun, "Yalnız yaşıyorum, eşimi 5 yıl önce kaybettim. 14 gün Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüm, taburcu olalı 2 gün oldu. Kendimde bir halsizlik hissettim, 112 Acil'i aradım. Beni ambulansla hastaneye götürdüler. Hastaneye varır varmaz tedaviye aldılar. 10 şişe serum taktılar doktor kontrolünde. Yanımda torunum refakatçi kaldı. Bana çok faydası oldu. Hastalığı çok rahat geçirdim. Vücudumda hiçbir ağrı, sızı hissetmedim. Hastanedeki günlerimi sanki eski halimdeymişim gibi geçirdim. Moralim yerinde, hafızam yerinde. Ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Çok şükür iyiyim. Şimdi evdeyim, belediye eve yemeğimi getiriyor" dedi.

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‘HASTALIĞI ATLATAMAYACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEDİM’

Koronavirüs tedbirlerine herkesin paniğe kapılmadan uyması gerektiğini anlatan Mehmet Akkoyun, "Benden daha hasta olanlara tavsiyem, en yakın sağlık kuruluşuna gitsinler. ‘Ben yalnız yaşıyorum, bana geçmez’ demesinler. Hasta olduklarında bir an önce müdahale edilsin. Ben emekli cami imamıyım. Bozüyük, Eskişehir, Mahmudiye gibi muhtelif yerlerde görev yaptım. Hastalığı atlatamayacağımı hiç düşünmedim. ‘Ben bu hastalığı atlatırım’ diyeceksiniz. Moral çok mühim. ‘Vay ben bu hastalığa yakalandım, ne yaparım?’ derseniz, bu hastalık sizi yener" diye konuştu.

‘ŞİMDİ KALABALIK OLDUĞU İÇİN GİTMİYORUM’

Koronavirüs hastalığını atlatmasının ardından kalabalık ortamlara girmeden tedbirlere uymaya devam ettiğini ifade eden Mehmet Akkoyun, "Hastanede tedavim çok rahat geçti. Her gün ilacımı veriyorlardı, canımız ne isterse yiyorduk. Doktorlar sık sık gelip ‘Bugün ne ilaç verdiniz, yemekte ne vardı?’ diye kontrol ediyorlardı. Şimdi sağlığım çok iyi. Eskiden camiye giderdim, şimdi kalabalık olduğu için gitmiyorum. Evden çıkmıyorum. Vatandaşlar sağlık kurallarına aynen uymalı. Cenaze gibi nişan gibi kalabalık törenlere gitmesinler. Sosyal mesafeye dikkat etsinler. Ben hastalığa yakalanmadan önce kalabalık ortamlara girmezdim, evden çıkmazdım. İhtiyaçlarımı hala çocuklarım alıp getiriyor" dedi.

(DHA)

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