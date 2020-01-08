Eskişehir'de genç avukatın feci ölümü

Kaza, saat 11.00 sıralarında Eskişehir- Seyitgazi karayolunda meydana geldi. Enes Duman kullandığı otomobille, Seyitgazi karayolu 7'nci kilometreye geldiğinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda, karşı yönden gelen Mesut K.’nin kullandığı halk otobüsüne çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Enes Duman ile araçta bulunan avukat Cemre Parmaksız ağır yaralandı. Halk otobüsü sürücüsü Mesut K. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Enes Duman, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Cemre Parmaksız ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Duman ve Parmaksız hayatını kaybetti.

Halk otobüsü sürücüsü Mesut K., kazanın ardından ifadesi için Eskişehir Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

