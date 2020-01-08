HABER
  4. Eskişehir'de genç avukatın feci ölümü

Eskişehir'de genç avukatın feci ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 12:05 | Son Güncelleme

Eskişehir’de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitiren Enes Duman (23), kullandığı otomobille karşı yönden gelen halk otobüsüne çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Duman ile yanındaki avukat Cemre Parmaksız (25) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Eskişehir- Seyitgazi karayolunda meydana geldi. Enes Duman kullandığı otomobille, Seyitgazi karayolu 7'nci kilometreye geldiğinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda, karşı yönden gelen Mesut K.’nin kullandığı halk otobüsüne çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Enes Duman ile araçta bulunan avukat Cemre Parmaksız ağır yaralandı. Halk otobüsü sürücüsü Mesut K. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Enes Duman, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Cemre Parmaksız ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Duman ve Parmaksız hayatını kaybetti.

5e15a7e2adcdeb07ecc986cc

Halk otobüsü sürücüsü Mesut K., kazanın ardından ifadesi için Eskişehir Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme... Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme...
Kocaeli’de milyonlarca adet kaçak ürün ele geçirildiKocaeli’de milyonlarca adet kaçak ürün ele geçirildi
Otomobil takla attı; ehliyetsiz Eray öldüOtomobil takla attı; ehliyetsiz Eray öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili davada karar

Korkunç cinayetle ilgili davada karar

Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan öğrenci pencereden atladı

Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan öğrenci pencereden atladı

Son dakika... Esenyurt'ta hareketli anlar! Silah çekip kendisini eve kilitledi

İstanbul'da hareketli anlar! Silah çekip...

21 saatin ardından Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü!

Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü!

İBB'den üniversitelilere eğitim yardımı! Yeni başvuru tarihleri açıklandı

15 bin kişilik kontenjan boş kaldı!

Son dakika: PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne darbe! Esme Erat etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.