Eskişehir'de korkunç olay! Tartıştığı eşini öldürüp intihar etti

Gece saatlerinde Sarısungur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 4 çocuk babası Ramazan Sülük ile eşi Güllü Sülük arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Ramazan Sülük, eşini ruhsatsız tabancayla öldürdü, ardından da aynı silahla intihar etti.

CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çiftin cenazeleri, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi sonrası alınan Ramazan Sülük'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Emek Mahallesi asri mezarlıkta toprağa verildi.

Eşi Güllü Sülük'ün cenazesi ise memleketi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)



