Eskişehir'deki cinayet sanığının anlattıkları şoke etti: Cesedi parçaladıktan sonra...

Eskişehir’de 26 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda, iki Afgan uyruklu Malik Gülen (27) ile Beitollah Tatlıdil (22) arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrasında Tatlıdil, Gülen'i balta ile öldürüp parçalara ayırdıktan ve valizlere yerleştirdikten sonra olay yerinden kaçmıştı. Ardından ailenin durumu fark etmesi sonrasında şüpheli Tatlıdil, polis ekipleri tarafından yakalanmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

MAHKEMEDE VERMİŞ OLDUĞU İFADE KAN DONDURDU

Olay günü öldürdüğü Malik Gülen’den para istemek için eve gittiğini savunmasında belirten sanık Tatlıdil, “Benim maddi durumum kötü olduğu ve Malik’in parası olduğu için olay günü kendisinden para istedim. Evde buluna kişiler çalışma için dışarıya çıkmıştı. Özellikle kimsenin olmadığı zamanı seçmedim. Kendisinden para istedim o da bana sinkaflı küfürler ederek para vermeyeceğini söyledi. Bu nedenle aramızda tartışma başladı. Birbirimize vurduk. Masa üzerinde buluna siyah saplı bıçağı alarak bana bir iki hamle yaptı. Bir hamlesi beni hafif şekilde yaraladı. Ben de sopa sandığım yerde bulunan ancak yatağın altında olduğu için ucunu tam olarak göremediğin ve elime alınca satır olduğunu anladığım kesici alet ile ona vurdum. Yaralanınca hemen yere düştü. Bulduğum elektrik kablosu ile tek başıma öldürdüm” diye ifade etti.