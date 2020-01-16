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  4. Eskişehir'de emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Eskişehir'de emekli öğretmen evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

Eskişehir'de emekli öğretmen evinde ölü bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 84 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi Kaderle Sokak'ta yalnız yaşayan Mehmet Yurdakul, eve gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yurdakul'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde inceleme yapan polis, Yurdakul'un yatağının kenarındaki elektrik sobasının devrilmiş olduğunu ve bazı eşyalarda yanık izleri bulunduğunu tespit etti.

Yurdakul'un cesedi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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