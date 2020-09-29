Esra Erol'un programında komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi

Geçtiğimiz günlerde Esra Erol'un programına katılan Ferdi K., iki çocuk annesi eşi Esra K.'nın (27) evden kaçtığını belirterek bulunması için yardım istedi. Yapılan araştırmalar sonucu Genç kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz K. ile kaçtığı ortaya çıktı. Ferdi K. ve Esra K. çiftinin çocuğuna yapılan DNA testinde babanın komşu Cengiz K. olduğu ortaya çıktı.

Kuyucak'ta yaşayan Cengiz K. programdan sonra evini Nazilli'ye taşımaya karar verdi. İddiaya göre Cengiz K., bugün saat 15.00 sularında Sümer Mahallesi 188 Sokak'ta evini taşıdığı sırada, iki arabayla gelen kimliği belirlenemeyen 8-9 kişilik grubun saldırısına uğradı. Darp edilen Cengiz K., sağlık ekibi tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)





