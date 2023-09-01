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Esra Erol'un programında üzerine yürümüş... Korkunç cinayette dehşete düşüren detay ortaya çıktı! 'O arsayı sana vermiyorum'

01.09.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sokak ortasında öldürülen Leyla Koca (45) ile onu bıçaklayan eşi Hakkı Koca'nın (53), mayıs ayında Esra Erol'un sunduğu TV programına katıldıkları, çiftin burada da tartıştıkları ortaya çıktı. Programda, stüdyoyu terk eden Leyla Koca'nın, 'O arsayı sana vermiyorum' dediği, bunun üzerine Hakkı Koca'nın 'Dengesiz konuşma' diyerek eşinin üzerine doğru yürüdüğü öğrenildi.

Esra Erol'un programında üzerine yürümüş... Korkunç cinayette dehşete düşüren detay ortaya çıktı! 'O arsayı sana vermiyorum'

Kan donduran olay, dün saat 16.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille seyir halinde olan Hakkı Koca ile eşi Leyla Koca arasında tartışma çıktı. Hakkı Koca'nın otomobili yavaşlatmasını fırsat bilen Leyla Koca, araçtan inip, kaçmaya çalıştı. Peşinden koşan Hakkı Koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşini bıçakladı. Kadın kanlar içerisinde kalırken, Hakkı Koca çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

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KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hakkı Koca gözaltına alınırken, 4 çocuk annesi kadın kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Leyla Koca'nın otomobilden inip, kaçmaya başladığı ve eşinin arkasından koştuğu anlar da bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

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ESRA EROL'UN PROGRAMINA KATILMIŞLAR

Leyla ile Hakkı Koca'nın mayıs ayında Esra Erol'un sunduğu TV programına katıldıkları, çiftin burada da tartıştıkları ortaya çıktı.

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"DENGESİZ KONUŞMA" DEYİP ÜZERİNE YÜRÜMÜŞ

Görüntülerde; stüdyoyu terk eden Leyla Koca'nın, 'O arsayı sana vermiyorum' dediği, bunun üzerine Hakkı Koca'nın 'Dengesiz konuşma' diyerek eşinin üzerine doğru yürüdüğü anlar yer aldı.

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Hakkı Koca'nın polisteki işlemleri sürerken, Leyla Koca'nın cenazesi bugün Bursa'da toprağa verilecek. (DHA)

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