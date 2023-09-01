Adana'da dehşet! Zil çalınca balkona çıktı, başından vurularak öldürüldü

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu M.D. (27) evininin zili çaldığı için kimin geldiği görmek üzere balkona çıktı. Bu sırada zili çalan şüpheli Ç.Ş., balkona çıkan M.D.’yi tabancayla vurdu. Şüpheli, ardından olay yerinden hızla kaçtı. Başından vurulan M.D. kanlar içerisinde yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Başından vurulan M.D.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor. (İHA)

