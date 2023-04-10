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'Eti gramla, meyve ve sebzeyi taneyle alın' demişti! AK Partili vekil Zülfü Demirbağ da liste dışı kaldı

10.04.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milletvekili aday listeleri belli oldu. Partiler listeleri dün YSK'ya teslim etti. 11 Nisan'a kadar incelenecek listelerde AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, kendisine yer bulamadı. Demirbağ'ın geçmişte yaptığı geçim tavsiyesi gündem olmuştu. Demirbağ "Eti kiloyla değil gramla; meyve ve sebzeyi de taneyle alın" demiş ve tepkilerin odağı haline gelmişti.

'Eti gramla, meyve ve sebzeyi taneyle alın' demişti! AK Partili vekil Zülfü Demirbağ da liste dışı kaldı

Türkiye, 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanını hem de milletvekillerini seçecek. Cumhurbaşkanılığı yarışında AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yer alacak. Adayların belli olması sonrasında dün de partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya verdi.

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DEMİRBAĞ DA LİSTEDE BULUNMUYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin milletvekili aday listesine yönelik yaptığı açıklamada "Yüzde 65 oranında değişikliğe gittik" dedi. Listede kendisine yer bulamayan isimler arasında AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da bulunuyor.

GEÇİM TAVSİYESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Demirbağ, geçmişte verdiği geçim tavsiyesiyle gündem olmuştu. Katıldığı televizyon programında tasarruf tedbirlerini sıralayan AK Partili Demirbağ, "Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Normal şartlarda bir kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil" ifadelerini kullanmıştı.

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AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu!
Eti gramla, meyve ve sebzeyi taneyle alın Eti gramla, meyve ve sebzeyi taneyle alın

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