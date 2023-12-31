Etkisine şaşıracaksınız: Yağ yakan altın süt tarifi!

Altın süt tarifi hem yağ yakımını hızlandırıcı özelliği hem de içeriğindeki sayısız fayda ile oldukça seviliyor. Yapımı oldukça kolay olan bu tarif kilo verme serüveninizde en büyük yardımcınız olabilir. Peki, yağ yakan altın süt nasıl yapılır? İşte malzeme listesi ve tarifi...

YAĞ YAKAN ALTIN SÜT TARİFİ

Altın süt metabolizmayı hızlandırmada, uzun süreli tokluk sağlamada, sindirimi düzenlemede ve bağışıklığın güçlenmesinde önemli rol oynar. Ayrıca doğal ağrı kesici özelliği gösterir, zerdeçalın içeriğindeki curcumin immün sistemi güçlendiren antioksidan özelliğe sahiptir.

Yağ yakımına yardımcı ve bir fincanında onlarca fayda gizli bu mucizevi içecek tarifini mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER:

1 su bardağı yarım yağlı süt

1 çay kaşığı kadar zencefil

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1/2 çay kaşığı kadar karabiber

1-2 adet çubuk tarçın veya 1 çay kaşığı toz tarçın

1 tutam karanfil/ eklemesen de olur

1 çay kaşığı bal/ eklemesen de olur

YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:

Bal harici tüm malzemeleri karıştırıp kısık ateşte 5 dakika kaynatın. Daha sonra bardağınıza alıp bal ekleyin.

Gebeler ve emziren anneler için uygun değildir.



