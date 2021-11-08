Etkisine şok olacağınız, yansımayı önleyen en iyi mor şampuan tavsiyeleri

Son dönemde ombre ve sombre uygulamalarının yaygın kullanımı sonucu saçlarda soğuk tonlara daha sık rastlıyor olabilirsiniz. Bu soğuk tonları koruyabilmek için üretilmiş ürünlerin başında mor şampuanlar geliyor. Boya uygulaması sonrası saç renginizi ve saç sağlığınızı muhafaza edebilmek için elinizin altında bulunması gereken mor şampuanlar, içerikleri ve uygulama sonrası etkileri bakımından türlere ayrılıyor. Yalnızca boyalı saçlar değil, saçlarındaki turunculuklardan şikâyetçi olan doğal saçların da rahatlıkla kullanabileceği ürünler mevcut.

Mor şampuan bakır saça uygulanır mı, diye düşünen bakırlar, toplanın! Saçınız daha nötr bir renge dönsün istiyorsanız siz de bu şampuanlardan edinebilirsiniz. Saç tonunuza en uygun mor şampuanı tespit etmek için internetten en iyi mor şampuan önerilerine bakabilir, düzenli kullanımla saçınızı yeni boyanmış gibi koruyabilirsiniz.

1. L’oreal’e sonsuz bir güven!

L’oreal imzasını taşıyan Serie Expert Magnesium Silver Şampuan, beyaz ve gri saçlar için üretilmiş bir ürün. Bu renk tonlarına özel hazırlanmış içeriğiyle, saçı ve saç derisini nazikçe temizleyen L’oreal aynı zamanda nemlendirme sağlayarak saçlarınızın boya sonucu kaybettiği yumuşaklığı geri kazandıracak gibi gözüküyor. Saçınızın doğal yapısını korumak ve hassas cildinizi narince temizlemek için üretilmesinin yanında, parlaklığını yitirerek sarılaşan gri ve beyaz saçlardaki protein kayıplarını telafi etmeyi hedefliyor. Odunsu notaları ve deniz ferahlığı ile sizi büyüleyecek bu şampuanı ıslak saçlarınıza dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın ve sonrasında bol su ile durulayın. Saç bakımınızı saç kremiyle desteklerseniz, istediğiniz tonu kısa sürede tekrar yakalayabilirsiniz.

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2. Tam bir fiyat performans ürünü: Elseve Color-Vive Turunculaşma Karşıtı Mor Şampuan

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Saçlarında turunculuk istemeyenler için mucize niteliğinde bir ürün! İçeriğindeki mor pigmentlerle çiğ bir sarıya dönen veya turunculaşan saçlarınızı nötrleyen Elseve Color-Vive Turunculaşma Karşıtı Mor Şampuan, yansımaları ortadan kaldırarak saç renginizin güzel ve doğal bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Oldukça kısa sürede saçlarınızın nemini artırarak onarım sağlayacak bu mor şampuan nasıl kullanılır diye düşünüyorsanız cevabı çok basit! Haftada 1-2 kez ıslak saçınıza masaj yaparak uygulamanız ve 5 dakika sonunda bol su ile durulamanız istenmeyen yansımaları ortadan kaldırarak saçlarınızı daha dolgun bir görünüm katacak. Fiyatı diğer mor şampuanlarla kıyaslandığında daha uygun olan Elseve Color-Vive Şampuan sizi her açıdan mutlu edecek gibi gözüküyor!

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3. Saçlarınız hep kuaförden çıktığınız andaki gibi olsun istemez misiniz?

Boyalı saçlar ışıltısını koruyabilmek için ekstra bir koruma gerektirir. Zamanla güneş ışınları, ısı uygulamaları gibi dış etkenler saç renginizin canlılığını yitirmesine sebep olarak boyanın etkisini azalttığından, bu kaybı geri kazanabilmek adına en iyi mor şampuanı seçmeniz doğru bir hamle olacaktır. Schwarzkopf Bonacure pH 4.5 Color Freeze Silver Şampuan, gri tonlu saçlarınızın ana rengini korurken yansımaları nötrleştirince bu canlılık karşısında gözlerinizi saçlarınızdan alamayacaksınız! Saçınızın esnekliğini geri kazandıracak bu mor şampuan kaç dakika bekletilir, sorusunun cevabı sizde saklı! Saçınızdaki yansımaların miktarına bağlı olmak üzere 1-5 dakika arasında kendiniz deneyimleyerek uygun süreyi bulabilir, sonrasında bol su ile durulayarak saçlarınızdan arındırabilirsiniz.

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4. Her türlü dış etkenle mücadele için: Kerastase Blond Absolu Bain Ultra Violet Şampuan

En iyi mor şampuanlar listesinde sıra Kerastase Blond Absolu Bain Ultra Violet Şampuan’da! İnce telli, birçok işlemden geçmiş saçlarda dahi mükemmel performans sağlayan Kerastase marka bu mor şampuanın saçınızda mucizeler yaratmasına müsaade edin. İlk kullanımınızdan itibaren saçınızın nemini artırarak canlılık katacak olan bu ürün, renk yansımalarını ortadan kaldırırken antioksidan bakımından zengin içeriğiyle günlük koşturmacanıza karşı saçınızda koruma sağlıyor. Ciddi oranda yumuşama sağlayan mor şampuanın ferah kokusu sayesinde duştan çıkmak istemeyeceksiniz! Bu ürünleri kullanmak isteyenlerin en büyük tereddütlerinden biri olan mor şampuan nasıl akıtılır, muamması Kerastase için geçerli değil. Yoğun bir mor rengi olmasına karşın ellerinizi boyamıyor olması en çok tercih edilenler arasında olmasının sebeplerinden biri!

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5. Matrix’e bir şans verin, pişman olmayacaksınız!

Herkesin aklında bir soru: Mor şampuan ne için kullanılır? Matrix Total Results So Silver Mor Şampuan ile bu sorunun cevabı ise çok açık. Platin, beyaz veya gri saçlarınızda istenmeyen donuk ve sarı tonları ortadan kaldırarak saçlarınızın ilk günkü capcanlı rengine dönmesini sağlamak amacıyla! Yalnızca boyanmış değil doğal saçlar için de uygun içerikli bu ürün saçınıza nazikçe temizleyerek yoğun bir bakım sağlıyor. Yazın klor, güneş ve diğer çevresel faktörler sonucu saçlarınızda bıraktığı tahribatı ortadan kaldırmak adına saçlarınızdaki yansımaları nötralize eden Matrix mor şampuan, maksimum fayda için saçınızda 3-5 dakika bekletmenizi gerektiriyor. İçeriğindeki yoğun mor pigmentler sebebiyle eldiven giyerek kullanabileceğiniz bu ürünün etkisi saçlarınızı duruladığınızda ortaya çıkınca gerçekten şaşırtacaksınız!

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6. Işıl ışıl saçlar için Urban Care!

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Saçlarınızda oluşan istenmeyen tonları ve renk kayıplarını engellemeye yardımcı bir diğer ürün Urban Care Mor Şampuan. Silikon içermeyen vegan formülü gri, sarı ve açık kumral renkteki saçlarda ortaya çıkan renk kırılmalarının önüne geçmek için geliştirilmiş. Saça kolay tarama sağlayacak bir yumuşaklık veren bu ürün, bitkisel keratin içeren formülüyle saçı yeniden yapılandırmak için elinden geleni yapıyor! Saçta onarım, koruma ve direnç desteği sağlayacak Urban Care mor şampuanı kullanarak saçlarınızı hak ettiği parlaklığa kavuşturabilir, saç renginizi korumaya yardımcı olabilirsiniz. “Kim bilir mor şampuan kaç yıkamada etki eder?” diye düşünerek uzun sürecek bir onarım sürecinden kaçınanlardansanız yanılıyorsunuz. İlk yıkamadan itibaren etki etmeye başlayan bu ürünle gözle görülür bir renk eşitlemesine şahit olacaksınız!

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7. Yansımaları arkanızda bırakma vakti!

Renk koruyucu etkisiyle kullanıcılarından tam not alan ürünlerden olan Milk Shake Silver Shine Light Şampuan, doğal veya boyalı gümüş, beyaz ve sarı saçlarda ortaya çıkan en hafif yansımaları bile nötralize ediyor. İçeriğindeki süt proteinleri ve organik meyve özleriyle yalnızca renk kayıplarında geri kazanım sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda saçlarınızı yumuşak ve parlak gözükmesi için elinden geleni yapıyor. Mor şampuan ne kadar sürede bir kullanılmalı, bilmeyenler için Milk Shake haftalık kullanımı öneriyor. Haftada bir ıslak saçınıza uyguladığınız mor şampuanı saç bakım kremiyle kullandığınızda ulaşacağınız sonuca inanamayacaksınız!

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8. John Frieda: Cazibesine kapılacaksınız!

John Frieda markasının saç bakım ürünlerindeki kalitesi herkes tarafından biliniyor. Mor şampuan alanındaki başarısı da bu kaliteden ödün vermiyor. Sizi sıcak ve turunculaşmış saçlardan arzu ettiğiniz sarıya ulaştıracak bu ürünle istenmeyen tonlarınızdan kurtulma vakti! Renk düzeltici formülü sayesinde çevresel faktörler sebebiyle veya boya işlemleri sonucu canlılığını kaybetmiş saçların rengini onaran ve saçlarınıza ışıltı katan bu mor şampuandan oldukça memnun kalacaksınız. Menekşe özü ile baş döndüren bir kokuya sahip bu mor şampuan ile yansımalarınızı kademeli olarak açabilir, saçlarınıza özel bakım sağlayarak onları şımartabilirsiniz.

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9. Mor şampuan adının hakkını veren bir ürün: Colorinn Stardust Silver

Tüm saç tipleri için kullanıma uygun olan Colorinn Stardust Silver ile mor şampuan ne işe yarar, bunu gözlerinizle görebilirsiniz. Beyaz veya gri saçların sararmasını ve turunculaşmasını engelleyerek eski ışıltısını geri kazanmalarını sağlayan bu mor şampuan tüm kadınların kalbini çalabilecek bir ürün. Haftada bir kere uygulamanızın yeterli olduğu bu ürünün güçlü etkisini ilk kullanımınızdan itibaren saçlarınızda hissedeceksiniz. Islak saçınıza eşit miktarda uyguladığınızda saçı temizleyen ve onaran formülü, gücünüze güç katmak için tam da aradığınız bakım ürünü!

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10. Temiz içerikli ürünlerden vazgeçemeyenlere Sachajuan mucizesi!

Dünya genelinde oldukça olumlu yorumlar alan Sachajuan Silver Şampuan, içerdiği UV koruması ile saçlarınız için ekstra bir koruma sağlıyor. Saçınızı ideal dengesine kavuşturmayı sağlayacak nem bakımı ile parlaklığını artırarak tüm gözleri üzerinize toplayacağından şüphe yok! Hangi mor şampuan daha iyi kararınızı vermeden önce denemeniz gerekenlerden Sachajuan Silver Şampuan ile saçınızı değerli deniz yosunu proteinleriyle besleyebilir, bir yandan da saçınızdaki istenmeyen tonlardan kurtulabilirsiniz. Paraben içermeyen vegan formülü, ince telli saçlara dahi etkileyici bir hacim kazandırarak kullanıcılarına oldukça tatmin edici bir deneyim yaşatıyor.

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11. İstenmeyen sarılara son!

Sarı ve gri saçlara özel geliştirilmiş mor şampuanlardan biri olan Fanola No Yellow Şampuan, saçınızdaki istenmeyen renk tonlarını nötralize ederek ahenkli bir görünüme kavuşmanızı sağlıyor. Boyanmış veya açma işlemi uygulanmış saçların donuk görüntüsünü ortadan kaldırma amacıyla formüle edilmiş bu ürünü normal şampuanlar gibi her gün kullanmamanız gerekiyor. Oldukça etkili olmasından ötürü haftada bir kullanımla yeterli sonuca ulaşmanızı sağlıyor ve saçlarınızı arındırırken onarmanıza müsaade ediyor. Gereğinden fazla saçınızda bekletirseniz ters etki gösterebileceğinden istediğiniz etkiyi bırakacağı süreyi tespit etmek için öncelikle bir tutam saçınızda denemenizde fayda var. Doğru zamanlamayı bulduğunuzda, tek yıkamada dahi bu mucize ürün sayesinde istediğiniz renge ulaşabilirsiniz!

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12. Uygun fiyata güçlü bir bakım mı?

Saçlarınızın rengini değiştirmek ve kendinizi iyi hissetmek için kuaföre döktüğünüz paranın yanında bir de bu rengi korumaya almak için bir sürü masrafa girmenize gerek yok! Gliss Blonde Perfector Onarıcı Mor Şampuan, diğer ürünlere kıyasla fazlasıyla uygun fiyatı ile size kaliteli bir bakımı garanti ediyor. İçeriğindeki yaban mersini özü ve peptit ile saçlarınızın iç yapısında onarım sağlayarak karşıt tonları azaltmaya yardımcı oluyor. Yıpranan ve renk kaybı yaşayan saçlarınızın ihtiyaç duyduğu tam korumayı sağlayarak anında turunculaşma karşıtı bir etki sağlayan bu mor şampuanın, büyük oranda doğal kaynaklı olması ise bir diğer artısı.

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13. Saçlarınızı Morfose’un mor şampuanına teslim edin!



Saçları boyattıktan sonra ortaya çıkan renk değişimlerini ve ton farklarını ortadan kaldırmaya yardımcı Morfose Silver Şampuan, saçınızın gösterişini koruyarak canlı ve parlak bir görünüm sunuyor. İçeriğindeki mor pigmentlerin saçınız tarafından emilmesiyle turunculaşmış saçlarınızı eski rengine geri döndürüyor. Boya işleminden zarar gören saçınızı aynı zamanda besleyen bu ürünle sarı veya gri renkteki saçlarınızdaki yansımaları ortadan kaldırabilir, güçlü bir onarım sağlayabilirsiniz. Yoğun mor pigmenti içermesinden ötürü eldiven kullanarak uygulayabileceğiniz Morfose Silver Şampuan ile saçlarınızın duruşunu değiştirecek bir iyileşme sağlayabilirsiniz.

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