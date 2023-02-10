Etrafı yıkıldı bir tek o ayakta kaldı! Kahramanmaraş'ta herkesi düşünmeye iten fotoğraf karesi: "Fazla söze gerek yok"

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, iki büyük deprem sonucunda ayakta kalan İnşaat Mühendisleri Odası’nın Kahramanmaraş İl Temsilciliği binasının fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, etraftaki binaların yerle bir olduğu, o binanın ise ayakta kaldığı görüldü.

"FAZLA SÖZE GEREK YOK"

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş'ın paylaşımı şöyle:

"Görseldeki bina İnşaat Mühendisleri Odası’nın Kahramanmaraş İl Temsilciliği Binası.

Fazla söze gerek yok. Bilim ve mühendislik böyle büyük bir depremde dahi ayakta kalacak yapılar inşa etmeye yeter. Yeter ki bilim ve teknik halk yararına uygulansın!"

Söz konusu fotoğraf karesi sosyal medyada hızla yayıldı.