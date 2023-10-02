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Ettikleri kavga sonrası ikisi de kalp krizi geçirdi! Biri hayatını kaybetti... "Hukuk fakültesi öğrencilerine anlatılacak enteresan bir olay"

02.10.2023 11:22 | Son Güncelleme:
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Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, otobüs bekleyen ve kalp hastası olduğu öğrenilen yolcular K.İ. (64) ile Bayram Turgut (50), aralarında çıkan yumruklu kavganın ardından kalp krizi geçirdi. Turgut kurtarılamadı, tedavisinin ardından gözaltına alınan K.İ. ise 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla sevk edildi. K.İ. mahkemece, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı ise terminalin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ettikleri kavga sonrası ikisi de kalp krizi geçirdi! Biri hayatını kaybetti... "Hukuk fakültesi öğrencilerine anlatılacak enteresan bir olay"

Olay, 2 Eylül'de, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. K.İ., memleketinden gelecek yolcu otobüsünü beklemek için, yanına yük taşıma arabası alıp perona gitti. K.İ. otobüsü beklerken yanına yaklaşan Bayram Turgut, eşyalarını yükleyeceği gerekçesiyle yük taşıma arabasını kendisinden istedi. Taraflar arasından tartışma çıktı.

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Birbirinin üstüne yürüyüp yumruk atan K.İ. ve Turgut'u çevredekiler ayırdı.

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Perondan ayrılan K.İ. ile Turgut, kalp krizi geçirdi.

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Eşinin gözleri önünde yere yığılan Turgut'a çevredekiler müdahale etti. Kalp masajı yapılan Turgut, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Kalp krizi geçiren K.İ. de hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

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'HASTAYIM, MAKTULÜ DARBEDECEK DURUMDA DEĞİLİM'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan K.İ., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen K.İ., "Ben darbetmedim. O bana saldırdı. Benim elimdeki arabayı almak istedi. Ben de 'Eşya alacağım' dedim. 'Bana versen ne olur?' gibi şeyler söyledi. Bana küfretti. Bana neden küfrettiğini sorduğumda saldırdı. Ben yere düştüm. Benim çeşitli hastalıklarım var. Maktulü darbedecek durumda değilim. Sadece o bana vurdu. Ben kesinlikle kendisine vurmadım. Benim elim ona değmedi, ben ona vurmak istedim ancak vuramadım. Bu olaydan sonra sigara içti. Etrafı gezindi. Üzerinden 20 dakika geçti. Sonra yere düştü. Oradan biri maktulün sara hastası olduğunu söylüyordu. Ben kesinlikle maktule zarar vermedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ediyorum" dedi.

K.İ.'nin avukatları da Bayram Turgut'un ölü muayene raporunda darp ve cebire rastlanmadığını, müvekkillerinin ağır hasta ve doktor kontrollerinin olduğunu, yaşlı olduğunu, olayı gerçekleştirmeye gücünün olmadığını, kendisinin de olaydan sonra kalp krizi geçirdiğini belirterek, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Adli kontrol hükümlerini uygulayan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, K.İ.'yi haftada 2 gün polis merkezine giderek imza atmak şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

'HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE ANLATILACAK ENTERESAN BİR OLAY'

K.İ.'nin avukatı Ercan Kılıç, olayla ilgili açıklamasında, "Olay, çok müstesna bir olay. Ne yazık ki hukuk fakültesi öğrencilerine pratik olay olarak anlatılabilecek denli, enteresan bir olay. Hakkında adli kontrol kararı aldığımız müvekkilimizin de bu olaydan dolayı derin üzüntü içerisinde olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan K.İ. ile Bayram Turgut'un kavga ettiği ve Turgut'un kalp krizi geçirdiği anlar otobüs terminalinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde K.İ.'nin peronda oturduğu sırada, Turgut'un yanına geldiği, bir süre konuşan ikilinin tartışmaya başladığı, ardından da birbirlerine vurduğu görüldü.

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Çevredekiler tarafları ayırırken, bir diğer açıdan kaydedilen görüntüde ise kavganın hemen ardından Bayram Turgut'un bir anda yere yığıldığı, çevredekilerin yardım ettiği, 1 kişinin kalp masajı yaptığı görüldü. Sağlık ekiplerinin müdahalesi de görüntülere yansıdı.

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(DHA)

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kalp krizi Bursa

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