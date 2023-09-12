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Ev hapsindeyken bıçaklayıp üzerine tiner attı! Korkunç olayda yeni gelişme! Küçük kız pencereden bahçedeki arkadaşlarını izliyordu...

12.09.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da, eski kayınpederi H.A.’yı (74) darbettiği iddiasıyla ev hapsine çarptırılan Ülkü Akdemir (39), velayeti kendisinde olan 3 yaşındaki kızı P.A.A.'yı hafta sonu almaya gelen ayrı yaşadığı eşi R.A.'yı (50) üzerine tiner döküp 2 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ev hapsindeyken gözaltına alınıp tutuklanan Ülkü Akdemir'e, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı.

Ev hapsindeyken bıçaklayıp üzerine tiner attı! Korkunç olayda yeni gelişme! Küçük kız pencereden bahçedeki arkadaşlarını izliyordu...

Bursa’da yaşayan 1 çocuk annesi Ülkü Akdemir, 5 yıl önce R.A. ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evliliğinden bir kız çocuğu olan Akdemir, 2 yıl önce eşinden ayrıldı. Kızının velayeti de kendisinde kalan Akdemir, ilk eşinden olan oğlu Ahmet Baran Yıldırım (20) ve kızı P.A.A. ile birlikte yaşamaya başladı. Eski kayınpederi H.A., oğluna ait evrakı almak üzere, 17 Mayıs’ta Akdemir’in çocuklarıyla birlikte yaşadığı Nilüfer ilçesindeki evine geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen Akdemir ile eski kayınpederi arasında tartışma çıktı, ardından da arbede yaşandı. Darbedilen H.A.'nın şikayeti üzerine anne ile oğlu gözaltına alındı. Ahmet Baran Yıldırım tutuklanırken, Ülkü Akdemir ise ev hapsine çarptırıldı.

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ANNESİYLE ZORUNLU EV HAPSİ YAŞARKEN KORUMA ALTINA ALINDI

Bursa'da hiçbir yakını olmadığı öne sürülen Ülkü Akdemir ile velayeti kendisinde olan kızı P.A.A. zorunlu olarak ev hapsine alındı. Annesi ev hapsinde, ağabeyi de cezaevinde olduğu için evden dışarı çıkamayan, haftanın bir günü babası tarafından alınan P.A.A., 6 günü ise evde geçirmeye başladı. Annesi evden çıkamadığı için parka gidemeyen küçük kız, 5’inci kattaki evlerinin penceresinden site bahçesindeki arkadaşlarını izleyerek vakit geçirdi. Akdemir, kızını almaya gelen eski eşiyle çocuğuna kötü davrandığı iddiasıyla tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre Ülkü Akdemir, yanında getirdiği tineri R.A.'nın üzerine döküp bıçakla karın ve bacak bölgesinden yaraladı. R.A. kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınırken, ev hapsindeki Ülkü Akdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Velayeti annesinde olan P.A.A. ise Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

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SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Üzerine tiner döktüğü R.A.'yı iki yerinden bıçakla yaralayan Ülkü Akdemir hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede olay günü, hafta sonu tatili için kızını almaya gelen R.A.'nın, elinde poşetle inen Ülkü Akdemir'e 'Bunun içinde ne var?' diye sorduğu, 'Önemli bir şey yok' diyen Akdemir'in ise çıkan tartışma sonrası poşetteki tineri R.A.'nın üzerine atıp, karın ve bacak bölgesinden yaraladığı iddialarına yer verildi.

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Savcılık soruşturması sonrası Ülkü Akdemir hakkında Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı. Halen Yenişehir Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ülkü Akdemir'in yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Tiner ev hapsi

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