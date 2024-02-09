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Ev sahibi '16 aydır kira ödemiyor' diyerek isyan etti! Pucca'dan yanıt gecikmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.02.2024 08:07 | Son Güncelleme:
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'Pucca' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık ev sahibiyle mahkemelik oldu. Pucca'nın ev sahibi olduğunu söyleyen Jale Tuncer, sosyal medya fenomeninden 16 aydır kirasını alamadığını belirtti. Ünlü fenomen hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Ev sahibi '16 aydır kira ödemiyor' diyerek isyan etti! Pucca'dan yanıt gecikmedi

Pucca lakaplı fenomen yazar Selen Pınar Işık ev sahibiyle mahkemelik oldu. Işık'ın ev sahibi olduğunu söyleyen Jale Tuncer, sosyal medya fenomeninin 16 aydır kira ödemediğini söyledi.

İki buçuk yıldır 'Pucca'nın evinde kiracı olarak oturduğunu söyleyen Jale Tuncer, "İyilikten maraz doğdu" diyerek 'Pucca'nın, ilk bir yıl kirayı eksik veya geç yatırdığını, 16 aydır da kira ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etti.

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Dava açtığını ve 12 aydır mahkeme sürecinin devam ettiğini de ifade eden Jale Tuncer isimli ev sahibi, evin Nişantaşı'nda 3+1 olduğunu ve kiranın 2023'te 10.500 olduğunu sözlerine ekledi.

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Pucca ise hakkındaki iddialara karşı sessizliğini bozdu ve 'Yaklaşık 1,5 yıldır ekonomik olarak ben değil ülke olarak zor durumdan geçiyoruz. Hem ev sahipleri hem de kiracılar mağdur. Evet, ben de kiramı ödemekte zorluk yaşıyorum milyonlarca insan gibi, yaşadığım zorlu süreçleri beni takip edenler zaten biliyorlar. Oğlumun başına gelen talihsiz kaza üzerinden kendi yaşadığım ekonomik zorlukların arkasına sığınmak istemiyorum ama zor günlerdi...' dedi.

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Evi boşaltma sürecinde olduğunu ve davanın devam ettiğini de söyleyen Pucca 'Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Sizi meşgul ettiğim için kendi adıma özür dilerim' açkıklamasını yaptı.

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