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Ev sahibi dehşeti kamerada! Kiracı kadına ve engelli kızına küfürler yağdırdı

05.05.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde sıkça karşılaşılan ev sahibi-kiracı kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Kağıthane’de bir üst katta oturan ev sahibi Yalçın Ö., 1 ay önce satın aldığı dairede yaşayan kiracısı Gülcan A.'ya balkondan küfür, hakaret ve tehditler savurdu. Down sendromlu kızıyla o esnada evde olan Gülcan A.'ya, “O evi boşaltmazsan seni mahvederim” diyerek sözlü saldırıda bulunan şahsa vatandaşlar tepki gösterdi. Korku dolu o anlar ise kameralara yansıdı. İşte detaylar...

Ev sahibi dehşeti kamerada! Kiracı kadına ve engelli kızına küfürler yağdırdı

Olay, dün 16.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir binada eşi ve biri down sendromlu olmak üzere iki çocuğuyla kiracı olarak yaşayan Gülcan A.’nın oturduğu daireyi, yaklaşık 1 ay önce Yalçın Ö. satın aldı. Yeni ev sahibi olan adam iddiaya göre, kiracısının kapısına gelerek “evi satın aldım boşaltın” dedi. Kiracının anlaşma yoluna gitmek istemesi üzerine yeni ev sahibi adam, aileye küfür ve hakaretler savurarak tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine Gülcan A.’nın eşi ve oğlu, Yalçın Ö.’den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine emniyete götürülen Yalçın Ö., işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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“O EVİ BOŞALTMAZSAN SENİ MAHVEDERİM”

Taraflar evlerine dönerken dün öğle saatlerinde balkona çıkan Yalçın Ö., alt katındaki kadına bağırarak, “O evi boşaltmazsan seni mahvederim. Pislik o çocukları, basın gidin daireden” diyerek küfür, hakaret ve tehditler savurdu. Kadın ve çevredeki vatandaşlar o anları anbean görüntüledi. Çevredeki vatandaşların tepki göstermesi üzerine şahıs içeriye girerken, kadın ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kadının daha sonra şikayetçi olacağını belirtmesi üzerine olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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“ŞİKAYETÇİ OLDUK BU ARKADAŞTAN AMA BİR SONUCA ULAŞAMADIK”

Olayla ilgili konuşan Gülcan A.’nın oğlu Ömer A., “Bundan 4-5 ay önce bu şahıstan biz şikayetçi olduk. Gece saatlerinde dairesinde kavga ediyordu o zaman bizim daire sahibimiz değildi. Sadece kendi dairesinin sahibiydi. Bizim ev sahibimiz başkasıydı. Komşularla birlikte karakola gittik ama bizden önce çıktı. Biz şikayetçi olduk bu arkadaştan ama bir sonuca ulaşamadık. Kendisi için akli dengesi bozuk deniliyor. Benim evde engelli bir kardeşim var. Şahıs gece geç saatlerde ses yaptığı zaman engelli kardeşim ağlıyor. Onu susturamıyoruz” dedi.

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“VATANA, MİLLETE VE BAYRAĞA KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI”

Ömer A., “Bundan 10 gün önce kapımızın önüne gelip daireyi satın aldığını söyledi. O gün ‘evi satın aldım daireyi boşaltın’ diyerek bugün olduğu gibi bana da küfür etmeye başladı. Namusuma, şerefime, vatan, millete ve bayrağa küfür etmeye başladı. Ben karşılık vermedim, çünkü ailem korktuğu için bir şey demedim. Bugün tekrardan kavga ve gürültü olduğunu öğrendim. Biz bundan şikayetçiyiz, daire sahibi diye bize bunları yapmaya hakkı yok. Daireyi yeni aldı zaten 1 ay olmadı. Daire sahibi olabilir ama biz onun kirasını yine ödeyeceğiz. Ancak bu arkadaş bizimle hiç anlaşma yoluna gelmiyor ve direkt bağırıp çağırıp küfür edip daireden gidin diyerek daha farklı küfürlerle geliyor. Sadece oturduğumuz binadakiler değil mahalledekiler de rahatsız oluyor. Çünkü camdan çıkarak durdur yere bağırıyor. Bu arkadaşın akli dengesinde sorun varsa tedavi görmesini istiyoruz” diye konuştu.

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İHA

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Kağıthane Kiracı ev sahibi

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