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Ev sahibinden 'pes' dedirten oyun! Gerçeği güvenlik kameraları ortaya çıkardı: Kayıt altındasınız, sizi bulurum

03.02.2023 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da ev sahibi-kiracı anlaşmazlığına bir yenisi daha eklendi. Kirasının 2 katına çıkarılmasını isteyen ev sahibi, istediği parayı alamayınca kiracısının üzerine kabus gibi çöktü. Kiracısının elektrik sayacını söken ev sahibi, yeniden sayaç bağlatıldığını öğrenince "Her kim elektrikçi işlem yaparsa dava edilecektir. Unutmayın kayıt altındasınız, sizi bulurum" sözleriyle tehditte bulundu.

Ev sahibinden 'pes' dedirten oyun! Gerçeği güvenlik kameraları ortaya çıkardı: Kayıt altındasınız, sizi bulurum

Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığında bu sefer ki olayın adresi İstanbul Eyüpsultan. Bir ev sahibi, istediği kira artışı olmayınca kiracısına hayatı zindan etti. Yanında usta getiren ev sahibi, evin elektrik sayacını söktü. Yenisi takılınca bir daha gelip bir daha söktüren ev sahibi, "Her kim elektrikçi işlem yaparsa dava edilecektir. Unutmayın kayıt altındasınız, sizi bulurum" diyerek tehditte bulundu.

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2 KAT PARA İSTEDİ

Zam anlaşmazlığı şarteli attırdı. Ev sahibi, usta çağırıp kiracısını karanlıkta bırakmak için elektrik sayacını söktürdü. Bir yıl önce Eyüpsultan'da daire 3 bin 500 TL'ye kiralanmıştı. Ocak ayında sözleşme sona erdi. Kiracı, ev sahibinden yeni bir ev bulana kadar süre, ev sahibi ise o süre için 2 kat fazla para istedi.

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GERÇEĞİ GÜVENLİK KAMERALARI ORTAYA ÇIKARDI

Kiracı yüzde 30 zam teklifine bulunarak ev sahibinin hesabına 4 bin 500 TL'yi yatırdı. Aynı gün içerisinde ev sahibi, kiracısının elektriğini kesti. Gerçeği güvenlik kameraları ortaya çıkardı. Ev sahibi kadın, yanında bir ustayla gelip elektrik sayacını söktürdü. Yeni elektrik sayacı takıldığını öğrenen ev sahibi, tekrardan elektrik sayacını söktürerek panoya "Bu daireye tapu aslı, e-devlet görseli ve kimlik bilgileri olmadan işlem yapılamaz. Doğarlar ailesi evimi usulsüz kullanmaktadır. Evim gasp edilmiştir. Kira kontratı süresi bitmiştir. Savcılık davası görülmektedir. Her kim elektrikçi işlem yaparsa dava edilecektir. Unutmayın kayıt altındasınız, sizi bulurum" yazısını yazdı.

"BENİ BEZDİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Show Haber'in haberine göre kiracı yaşadıklarıyla ilgili olarak "Beni bezdirmeye çalışıyor. Elinden geldiğinde oyunlar yapıp, 'çıkıyorum, gidiyorum' dememi bekliyor. Babam elektrik yok dedi, aradım yöneticiyi bir sorun var mı diye, yönetici 'Sizin ev sahibi bugün çıkacağınızı söyleyerek elektrik sayacını söktürdü' dedi. Bana 'yüzde 100 yapıp 5-6 ay içinde ev bulup çık' dedi. 'Benle dalga mı geçiyorsun' gibisinden birkaç mesaj attı. 3 kardeşiz, bir annem ve babam var, engelli. Bu nasıl bir vicdan bilemiyorum. Ev baktım ama piyasa bildiğini gibi tutarlar çok uçmuş vaziyette" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Eyüpsultan Kiracı ev sahibi

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