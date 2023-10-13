Ev sahibine şeytani pusu! "Annemle ilişki yaşıyorlar" diye şüphelendi, telefon görüşmesini duyunca gözünü kan bürüdü

Annesiyle Yener Ö.'nün gönül ilişkisi olduğunu düşünen evli ve 2 çocuk babası Serhat K., pusu kurduğu Yener Ö.'yü bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde bıraktı. Yener Ö.'ye saldırmak için keşif yaptıktan sonra beklediği sırada ise tanınmamak için ekstra çaba harcadı.

"ANNEMLE İLİŞKİ YAŞIYOR" DİYE ŞÜPHELENDİ

Olay, 11 Ekim'de saat 10.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Serhat K., eski ev sahipleri Yener Ö. ile annesi arasında bir gönül ilişkisi olduğundan şüphelendi. Evli ve 2 çocuk babası Yener Ö. ile annesinin telefon görüşmelerine de şahit olan Serhat K., olay günü eski ev sahiplerinin oturduğu mahalleye geldi.

ESNAFIN DİKKATİNİ ÇEKİNCE ÖNLEM ALDI

Burada bir süre keşif yapan, esnafın dikkatini çekince tanınmamak başını kapüşon ile kapatan Serhat K., Yener Ö.'yü beklemeye başladı. Serhat K., daha sonra evden çıkan Yener Ö.'ye bıçakla saldırdı. 7 bıçak darbesi alan Yener Ö. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

YAKALANMASI UZUN SÜRMEDİ

Yener Ö. sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Serhat K. işlemleri sonrası 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanırken, yoğun bakımda tedavi gören Yener Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.

(DHA)

