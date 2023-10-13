HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ev sahibine şeytani pusu! "Annemle ilişki yaşıyorlar" diye şüphelendi, telefon görüşmesini duyunca gözünü kan bürüdü

Ev sahibine şeytani pusu! "Annemle ilişki yaşıyorlar" diye şüphelendi, telefon görüşmesini duyunca gözünü kan bürüdü

13.10.2023 09:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annesiyle eski ev sahipleri Yener Ö.'nün ilişki yaşadığından kuşkulanan Serhat K. sinsi bir plan hazırladı. Erzurum'da geçen olayda, Yener Ö.'ye pusu kuran Serhat K., ortalığı kan gölüne çevirip kaçmaya kalkıştı. Güpegündüz meydana gelen dehşetin perde arkasındaki 'telefon görüşmesi' detayı dikkat çekti.

Ev sahibine şeytani pusu! "Annemle ilişki yaşıyorlar" diye şüphelendi, telefon görüşmesini duyunca gözünü kan bürüdü

Annesiyle Yener Ö.'nün gönül ilişkisi olduğunu düşünen evli ve 2 çocuk babası Serhat K., pusu kurduğu Yener Ö.'yü bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde bıraktı. Yener Ö.'ye saldırmak için keşif yaptıktan sonra beklediği sırada ise tanınmamak için ekstra çaba harcadı.

5c684dd512dc30c7fd0b1f87ea42709c

"ANNEMLE İLİŞKİ YAŞIYOR" DİYE ŞÜPHELENDİ

Olay, 11 Ekim'de saat 10.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Serhat K., eski ev sahipleri Yener Ö. ile annesi arasında bir gönül ilişkisi olduğundan şüphelendi. Evli ve 2 çocuk babası Yener Ö. ile annesinin telefon görüşmelerine de şahit olan Serhat K., olay günü eski ev sahiplerinin oturduğu mahalleye geldi.

1714f940127b5b08022822f62d1ff572

ESNAFIN DİKKATİNİ ÇEKİNCE ÖNLEM ALDI

Burada bir süre keşif yapan, esnafın dikkatini çekince tanınmamak başını kapüşon ile kapatan Serhat K., Yener Ö.'yü beklemeye başladı. Serhat K., daha sonra evden çıkan Yener Ö.'ye bıçakla saldırdı. 7 bıçak darbesi alan Yener Ö. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

0b82b5754099c03625d6432b5adfa085

YAKALANMASI UZUN SÜRMEDİ

Yener Ö. sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Serhat K. işlemleri sonrası 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanırken, yoğun bakımda tedavi gören Yener Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden anlar! Yan yana dizildiler...Şoke eden anlar! Yan yana dizildiler...
Avrupa'nın zirvesine çıktı! İstanbul Havalimanı'nda çarpıcı rakamlarAvrupa'nın zirvesine çıktı! İstanbul Havalimanı'nda çarpıcı rakamlar
'Ceco İsa Grubu'na operasyon, çarpıcı detaylar ortaya çıktı'Ceco İsa Grubu'na operasyon, çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
bıçaklı saldırı ev sahibi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Havalimanı otoparkında yangın! Alevler bir anda her yeri kapladı

Havalimanı otoparkında yangın! Alevler bir anda her yeri kapladı

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

Hırsızın sakarlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsızın sakarlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.