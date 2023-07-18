Ev sahiplerinden oyun üstüne oyun! Kiracı ne yapacağını bilmiyor, bu sefer de...

Bazı ev sahipleri artık fırsatçılıkta sınır tanımıyorlar. Ne koparırsam kardır mantığıyla akla hayale gelmeyecek yöntemler buluyorlar. Ev sahiplerinin son oyunu ise komisyon. Ev sahibi aradan emlakçıyı çıkarıyor ama komisyondan vazgeçmiyor. Sitelere 'Sahibinden kiralık' diyerek ilan koyuyor, o evi kiralamak isteyen olursa da emlakçı komisyonunu da cebe atıyor.

EV SAHİPLERİNDEN YENİ OYUN

Kiracıyı tahliye etmeye çalışma, kısa süreli kiralama derken ev sahipleri kira krizini lehlerine çevirmek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Şimdi de deyim yerindeyse emlakçılığa soyundular.

EMLAKÇILAR GİBİ KOMİSYON İSTİYORLAR

İlan sitelerine kiralık dairelerinin ilanlarını koyan ev sahiplerinin açıklama kısmına yazdıkları şaşırtıyor. Bir kira bedeli ve depozito isteyen ev sahipleri bunların yanında emlakçılar gibi komisyon da istiyorlar. Bu fırsatçılık da oldukça yayılmış durumda. Bir türlü ev bulamayanlar da ev sahibine fazladan para vermiş oluyor.

Tv100'ün haberine göre ev sahiplerinin hizmet bedeli istemesi yasal değil ancak kira krizi yüzünden ev bulamayan kiracılarsa ne yapacaklarını bilmiyor.

