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Ev ve işyerlerine gizleniyor, tarım ürünlerine zararı büyük! "Gördüğünüz yerde imha edin"

22.10.2023 12:07 | Son Güncelleme:
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Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yaptığı bilgilendirmede; kışı geçirmek için evlere, depolara ve işyerlerine gizlenen, tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarca zararlısının görüldüğü yerde imha edilmesi önerdi. Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, öldürülen her bir böceğin gelecek yılda 30-40 adet olmasının önleneceğini ve böylece böcek yoğunluğunun artmasının önüne geçileceğini söyledi.

Ev ve işyerlerine gizleniyor, tarım ürünlerine zararı büyük! "Gördüğünüz yerde imha edin"

Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Ziraat Mühendisi Burhan Şahin ve teknik personel akşamları köy köy gezerek çiftçileri kahverengi kokarca zararlısına karşı bilgilendirme yapıyor.

KAHVERENGİ KOKARCA ZARARLISI

Kahverengi kokarca zararlısının ülkemizde ilk defa 2017 yılında tespit edildiği bildirildi.

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Kahverengi kokarcanın, Düzce'de de önemli ihracat ürünü fındık olmak üzere mısır, sebze, meyve ve süs bitkilerinde sokucu-emici ağız yapısıyla ürünlerde önemli ölçüde verim ve kalite kayıplarına neden olduğu aktarıldı.

İMHA EDİLMESİ ÖNERİLDİ

Havaların soğumasıyla birlikte kışı geçirmek için evlere, depolara ve iş yerlerine gizlenmeye çalışan bu zararlının mekanik bir mücadele olarak elle toplanarak imha edilmesini öneren Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, öldürülen her bir böceğin gelecek yılda 30-40 adet olmasının önleneceğini ve böylece böcek yoğunluğunun artmasının önüne geçileceğini söyledi.

Ziraat Mühendisi Burhan Şahin tarafından kahverengi kokarca ile ilgili yapılan sunumun ardından bilgilendirme toplantısı sona erdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce böcek

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