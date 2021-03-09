Evde bakım maaşı yattı mı? İşte evde bakım maaşı yatan iller

"Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" işlemini yapabilmek için e - Devlet'te ilgili sayfaya gidip T. C. kimlik numarası ve şifre kullanılarak sisteme giriş yapılması gerekiyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşının ödemeleri tamamlanan iller belli oldu. Bu iller; " Tokat, Osmaniye, Aksaray, Kırklareli, Ordu, Antalya, Afyonkarahisar, Kocaeli, Balıkesir, Sakarya, Hatay, İzmir; Uşak, Manisa, Konya, İstanbul, Rize, Diyarbakır, Bilecik, Kahramanmaraş, Mersin, Tekirdağ, Şanlıurfa, Samsun, Şırnak, Niğde, Bursa, Zonguldak, Aydın, Erzurum, Kars, Adana, Karabük, Bolu, Kayseri, Düzce, Giresun be Isparta oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaşını sorgulamak için e- Devlet kullanılabileceği gibi SMS de kullanılabilir. Evde bakım maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan bireyler, cep telefonlarının kısa mesaj bölümüne BAKIYE yazıp 4747'ye kısa mesaj atarak evde bakım maaşı bakiyelerini sorgulayabilirler.

KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?

Evde bakıma destek yardımından yararlanmak için hakem hastanelerden alınması gereken bir rapor vardır. Bu rapor 16.12.2010 tarihinde 27787 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporu Hakkında Yönetmelik" kapsamında bulunan Engellilik raporudur.