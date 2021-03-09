Evde bakım maaşı yattı mı? İşte evde bakım maaşı yatan iller

"Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" işlemini yapabilmek için e - Devlet'te ilgili sayfaya gidip T. C. kimlik numarası ve şifre kullanılarak sisteme giriş yapılması gerekiyor.
Evde bakım maaşının ödemeleri tamamlanan iller belli oldu. Bu iller; " Tokat, Osmaniye, Aksaray, Kırklareli, Ordu, Antalya, Afyonkarahisar, Kocaeli, Balıkesir, Sakarya, Hatay, İzmir; Uşak, Manisa, Konya, İstanbul, Rize, Diyarbakır, Bilecik, Kahramanmaraş, Mersin, Tekirdağ, Şanlıurfa, Samsun, Şırnak, Niğde, Bursa, Zonguldak, Aydın, Erzurum, Kars, Adana, Karabük, Bolu, Kayseri, Düzce, Giresun be Isparta oldu.
Evde bakım maaşını sorgulamak için e- Devlet kullanılabileceği gibi SMS de kullanılabilir. Evde bakım maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan bireyler, cep telefonlarının kısa mesaj bölümüne BAKIYE yazıp 4747'ye kısa mesaj atarak evde bakım maaşı bakiyelerini sorgulayabilirler.
Evde bakıma destek yardımından yararlanmak için hakem hastanelerden alınması gereken bir rapor vardır. Bu rapor 16.12.2010 tarihinde 27787 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporu Hakkında Yönetmelik" kapsamında bulunan Engellilik raporudur.
Alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranının % 50 ve üzerinde olması ayrıca ağır engelli bölümünde EVET ibaresi olmalıdır.
Aynı zamanda engelli kişinin bir başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını idame ettiremeyecek düzeyde olması gerekmektedir.
Evde bakım maaşından yararlanabilmek için sağlanması gereken şartlar vardır. Bu şartlar:
Bakıma muhtaçlık yardımını alabilmek için hane içerisinde yaşayan herkesin toplam net geliri toplanır ve hanedeki kişi sayısının toplamına bölünür.
Evde bakım maaşı alabilmek için engelli bireyin ikametgahının bulunduğu ildeki ya da varsa ilçedeki Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlükleri'ne başvuru yapılmalıdır.