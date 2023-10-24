Evde DEHB testi: Dikkat eksikliği için evde ne yapılabilir?

Dikkat eksikliği birçok kişi de görülebilen nöropsikiyatrik gelişim bozukluğu durumlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu rahatsızlık küçük yaşlardan itibaren kendini göstermeye başlar ve tedavi edilmediğinde zaman içerisinde daha da ciddileşebilir. Özellikle küçük erkek çocuklarında görülme oranı, küçük kız çocuklarına nazaran daha fazla olmaktadır. Anne ve babalar çocuklarında böyle bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorsa evde yapılabilecek dikkat eksikliği testlerinden faydalanabilir.

Dikkat eksikliği nedir?

Sıklıkla okula başlamamış veya okula yeni başlamış küçük çocuklarda görülen, beyin bölgesindeki bazı kimyasal maddelerin çalışma mekanizmasındaki farklılıklar sebebi ile meydana gelen nöropsikiyatrik gelişim bozukluğu, dikkat eksikliği olarak ifade edilmektedir. Çoğunlukla çocuklarda görülen bu gelişim bozukluğu, müdahale edilmediği sürece uzun yıllar varlığını korumaktadır. Özellikle yetişkinlik zamanlarına gelindiğinde kişilerin gerek günlük yaşamını gerekse çalışma hayatını ciddi şekilde olumsuz etkilemektedir. Bu rahatsızlığın ortaya çıkış nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte uzmanlar bu durumun genetik olduğunu belirtmektedir. Dikkat eksikliği belirtileri ise genel olarak şu şekildedir:

Herhangi bir iş yaparken en ufak bir durumda dikkatin dağılması

Bir görevi yerine getirmeden onu bırakıp başka bir görevi yapmaya çalışmak

İşleri planlamada ve uygulamada zorluk çekmek

Biri konuşurken onu dinlemede ve odaklanmada zorluk yaşamak

Bazı önemli ayrıntıları gözden kaçırmak gibi belirtiler, çocuklarda dikkat eksikliğinin var olduğuna işarettir.

Evde DEHB testi nasıl yapılır?

DEHB çocuklarda çok sık görülebilen ve onların gerek okul hayatını gerekse günlük aktivitelerini olumsuz olarak etkileyen ciddi bir davranış bozukluğu rahatsızlığıdır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olarak isimlendirilen bu rahatsızlıkta çocuklar verilen görevlerini yerine getiremez ve bir işle uğraşırken birden onu bırakıp başka bir işe yönelebilir. Ayrıca bu tür çocuklar yerinde duramayan oldukça enerjik davranışlar sergiler. Her hareketli ya da dikkat dağınıklığı olan çocukta bu rahatsızlık olmayabilir. Anne ve babalar evde DEHB testi yaparak bu konu hakkında fikir sahibi olabilir.

DEHB testi kaç yaşında yapılır?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu rahatsızlığından şüphelenen ebeveynler, uzman desteği alarak DEHB testi yaptırabilir. Bu test aynı zamanda çocuklarda DEHB olup olmadığını konusunda da tanı koymaya yardımcı olur. Özellikle altı yaş ile on iki yaş arasındaki çocuklara uygulanan bu test, bilgisayar aracılığı ile yapılmaktadır. Bu testteki amaç çocukların odaklanma problemi olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Ayrıca sadece çocuklara değil yetişkin kişilere de uygulanan bir dikkat eksikliği test çeşididir. Hem işitsel hem de görsel unsurları içerisinde barındıran bu test ile kişilerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olup olmadığı daha hızlı bir şekilde belli olmaktadır.

Dikkat eksikliği için evde neler yapılabilir?

Dikkat dağınıklığı problemi yaygın olarak altı yaşından sonraki çocuklarda görülmektedir. Ancak çocuklarla beraber yetişkin bireylerde de bu tür problemlere rastlanabilmektedir. Çocuğunda dikkat eksikliği olduğunu düşünen anne ve babalar evde yapılabilecek birkaç basit yöntemi uygulayarak fikir sahibi olabilir. Dikkat eksikliği için evde yapılabilecek bazı yöntemler şu şekildedir:

Çocuğun bir işle uğraşırken başka bir işe geçişini önlemek.

Çocuk oyun oynuyorsa bu oyuna dâhil olup oyunun süresini uzatmak.

Çocuğa bir görev verilecekse bu görevi çocuğa söylemek ve o görevi yapmasını beklemek.

Çocuğun kendi odasını kendisi toplaması için bir gün ve saat belirlemekle birlikte odasını nasıl toplayacağına dair yardımcı olmak.

Okula giden çocuğun ders çalışması için birlikte bir ders programı hazırlamak ve ders çalışma zamanlarını en az yarım saat olarak belirlemek.

Çocuk bir işle uğraşırken veya ders çalışırken bulunduğu ortamda dikkatini bozacak unsurları ortadan kaldırmak.





