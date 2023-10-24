HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Evde DEHB testi: Dikkat eksikliği için evde ne yapılabilir?

Evde DEHB testi: Dikkat eksikliği için evde ne yapılabilir?

14.10.2023 16:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaygın olarak küçük çocuklarda rastlanılan dikkat eksikliği problemi, yetişkin bireylerde de görülebilmektedir. DEHB olarak da tabir edilen bu rahatsızlık, tedavi edilmediği müddetçe ileri dönemlerde daha ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Özellikle çocuklarda daha sık görüldüğünden evde basit dikkat eksikliği testleri yapılarak çocukta bu rahatsızlığın var olup olmadığı kontrol edilebilir. Peki, evde DEHB testi nedir ve dikkat eksikliği için evde ne yapılabilir?

Evde DEHB testi: Dikkat eksikliği için evde ne yapılabilir?

Dikkat eksikliği birçok kişi de görülebilen nöropsikiyatrik gelişim bozukluğu durumlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu rahatsızlık küçük yaşlardan itibaren kendini göstermeye başlar ve tedavi edilmediğinde zaman içerisinde daha da ciddileşebilir. Özellikle küçük erkek çocuklarında görülme oranı, küçük kız çocuklarına nazaran daha fazla olmaktadır. Anne ve babalar çocuklarında böyle bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorsa evde yapılabilecek dikkat eksikliği testlerinden faydalanabilir.

Dikkat eksikliği nedir?

Sıklıkla okula başlamamış veya okula yeni başlamış küçük çocuklarda görülen, beyin bölgesindeki bazı kimyasal maddelerin çalışma mekanizmasındaki farklılıklar sebebi ile meydana gelen nöropsikiyatrik gelişim bozukluğu, dikkat eksikliği olarak ifade edilmektedir. Çoğunlukla çocuklarda görülen bu gelişim bozukluğu, müdahale edilmediği sürece uzun yıllar varlığını korumaktadır. Özellikle yetişkinlik zamanlarına gelindiğinde kişilerin gerek günlük yaşamını gerekse çalışma hayatını ciddi şekilde olumsuz etkilemektedir. Bu rahatsızlığın ortaya çıkış nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte uzmanlar bu durumun genetik olduğunu belirtmektedir. Dikkat eksikliği belirtileri ise genel olarak şu şekildedir:

  • Herhangi bir iş yaparken en ufak bir durumda dikkatin dağılması
  • Bir görevi yerine getirmeden onu bırakıp başka bir görevi yapmaya çalışmak
  • İşleri planlamada ve uygulamada zorluk çekmek
  • Biri konuşurken onu dinlemede ve odaklanmada zorluk yaşamak
  • Bazı önemli ayrıntıları gözden kaçırmak gibi belirtiler, çocuklarda dikkat eksikliğinin var olduğuna işarettir.

İlginizi Çekebilir

Hiperaktivite ve dikkat eksikliği geçer mi?

Hiperaktivite ve dikkat eksikliği geçer mi?

Yetişkinlerde DEHB nasıl anlaşılır?

Yetişkinlerde DEHB nasıl anlaşılır?

 Çocuklarda dikkat eksikliği nedenleri nelerdir?

Çocuklarda dikkat eksikliği nedenleri nelerdir?

 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri nelerdir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri nelerdir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu neden olur?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu neden olur?

Evde DEHB testi nasıl yapılır?

DEHB çocuklarda çok sık görülebilen ve onların gerek okul hayatını gerekse günlük aktivitelerini olumsuz olarak etkileyen ciddi bir davranış bozukluğu rahatsızlığıdır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olarak isimlendirilen bu rahatsızlıkta çocuklar verilen görevlerini yerine getiremez ve bir işle uğraşırken birden onu bırakıp başka bir işe yönelebilir. Ayrıca bu tür çocuklar yerinde duramayan oldukça enerjik davranışlar sergiler. Her hareketli ya da dikkat dağınıklığı olan çocukta bu rahatsızlık olmayabilir. Anne ve babalar evde DEHB testi yaparak bu konu hakkında fikir sahibi olabilir.

DEHB testi kaç yaşında yapılır?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu rahatsızlığından şüphelenen ebeveynler, uzman desteği alarak DEHB testi yaptırabilir. Bu test aynı zamanda çocuklarda DEHB olup olmadığını konusunda da tanı koymaya yardımcı olur. Özellikle altı yaş ile on iki yaş arasındaki çocuklara uygulanan bu test, bilgisayar aracılığı ile yapılmaktadır. Bu testteki amaç çocukların odaklanma problemi olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Ayrıca sadece çocuklara değil yetişkin kişilere de uygulanan bir dikkat eksikliği test çeşididir. Hem işitsel hem de görsel unsurları içerisinde barındıran bu test ile kişilerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olup olmadığı daha hızlı bir şekilde belli olmaktadır.

Dikkat eksikliği için evde neler yapılabilir?

Dikkat dağınıklığı problemi yaygın olarak altı yaşından sonraki çocuklarda görülmektedir. Ancak çocuklarla beraber yetişkin bireylerde de bu tür problemlere rastlanabilmektedir. Çocuğunda dikkat eksikliği olduğunu düşünen anne ve babalar evde yapılabilecek birkaç basit yöntemi uygulayarak fikir sahibi olabilir. Dikkat eksikliği için evde yapılabilecek bazı yöntemler şu şekildedir:

  • Çocuğun bir işle uğraşırken başka bir işe geçişini önlemek.
  • Çocuk oyun oynuyorsa bu oyuna dâhil olup oyunun süresini uzatmak.
  • Çocuğa bir görev verilecekse bu görevi çocuğa söylemek ve o görevi yapmasını beklemek.
  • Çocuğun kendi odasını kendisi toplaması için bir gün ve saat belirlemekle birlikte odasını nasıl toplayacağına dair yardımcı olmak.
  • Okula giden çocuğun ders çalışması için birlikte bir ders programı hazırlamak ve ders çalışma zamanlarını en az yarım saat olarak belirlemek.
  • Çocuk bir işle uğraşırken veya ders çalışırken bulunduğu ortamda dikkatini bozacak unsurları ortadan kaldırmak.
    Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Plakasız motosikletle tehlikeli yolculukPlakasız motosikletle tehlikeli yolculuk
Isparta’da 10 dekar alan küle döndüIsparta’da 10 dekar alan küle döndü
'Çocuklarını yerde kanlar içerisinde görmüş' Dehşet evi!'Çocuklarını yerde kanlar içerisinde görmüş' Dehşet evi!
Anahtar Kelimeler:
dehb evde testi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.