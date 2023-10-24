Evde DEHB testi: Dikkat eksikliği için evde ne yapılabilir?

Dikkat eksikliği birçok kişi de görülebilen nöropsikiyatrik gelişim bozukluğu durumlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu rahatsızlık küçük yaşlardan itibaren kendini göstermeye başlar ve tedavi edilmediğinde zaman içerisinde daha da ciddileşebilir. Özellikle küçük erkek çocuklarında görülme oranı, küçük kız çocuklarına nazaran daha fazla olmaktadır. Anne ve babalar çocuklarında böyle bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorsa evde yapılabilecek dikkat eksikliği testlerinden faydalanabilir.
Sıklıkla okula başlamamış veya okula yeni başlamış küçük çocuklarda görülen, beyin bölgesindeki bazı kimyasal maddelerin çalışma mekanizmasındaki farklılıklar sebebi ile meydana gelen nöropsikiyatrik gelişim bozukluğu, dikkat eksikliği olarak ifade edilmektedir. Çoğunlukla çocuklarda görülen bu gelişim bozukluğu, müdahale edilmediği sürece uzun yıllar varlığını korumaktadır. Özellikle yetişkinlik zamanlarına gelindiğinde kişilerin gerek günlük yaşamını gerekse çalışma hayatını ciddi şekilde olumsuz etkilemektedir. Bu rahatsızlığın ortaya çıkış nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte uzmanlar bu durumun genetik olduğunu belirtmektedir. Dikkat eksikliği belirtileri ise genel olarak şu şekildedir:
DEHB çocuklarda çok sık görülebilen ve onların gerek okul hayatını gerekse günlük aktivitelerini olumsuz olarak etkileyen ciddi bir davranış bozukluğu rahatsızlığıdır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olarak isimlendirilen bu rahatsızlıkta çocuklar verilen görevlerini yerine getiremez ve bir işle uğraşırken birden onu bırakıp başka bir işe yönelebilir. Ayrıca bu tür çocuklar yerinde duramayan oldukça enerjik davranışlar sergiler. Her hareketli ya da dikkat dağınıklığı olan çocukta bu rahatsızlık olmayabilir. Anne ve babalar evde DEHB testi yaparak bu konu hakkında fikir sahibi olabilir.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu rahatsızlığından şüphelenen ebeveynler, uzman desteği alarak DEHB testi yaptırabilir. Bu test aynı zamanda çocuklarda DEHB olup olmadığını konusunda da tanı koymaya yardımcı olur. Özellikle altı yaş ile on iki yaş arasındaki çocuklara uygulanan bu test, bilgisayar aracılığı ile yapılmaktadır. Bu testteki amaç çocukların odaklanma problemi olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Ayrıca sadece çocuklara değil yetişkin kişilere de uygulanan bir dikkat eksikliği test çeşididir. Hem işitsel hem de görsel unsurları içerisinde barındıran bu test ile kişilerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olup olmadığı daha hızlı bir şekilde belli olmaktadır.
Dikkat dağınıklığı problemi yaygın olarak altı yaşından sonraki çocuklarda görülmektedir. Ancak çocuklarla beraber yetişkin bireylerde de bu tür problemlere rastlanabilmektedir. Çocuğunda dikkat eksikliği olduğunu düşünen anne ve babalar evde yapılabilecek birkaç basit yöntemi uygulayarak fikir sahibi olabilir. Dikkat eksikliği için evde yapılabilecek bazı yöntemler şu şekildedir: