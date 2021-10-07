HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Evde ek iş yapıp para kazanacağını sandı, 60 bin lirasından oldu

Evde ek iş yapıp para kazanacağını sandı, 60 bin lirasından oldu

07.10.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, ev ekonomisine destek olmak için evden çalışıp ek gelir elde etmek isteyen bir kadın dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırıcılara banka hesap numarasını kaptıran evli çift, 60 bin lira kaptırdıklarını öğrenince şoke oldu.

Evde ek iş yapıp para kazanacağını sandı, 60 bin lirasından oldu

Yapılan onca uyarıya rağmen dolandırıcılar, evde ek kazanç sağlamak isteyen vatandaşları tuzağa düşürmeye devam ediyor. Bir takım ürünlerin evden paketlenerek kazanç sağlanacağını öne süren dolandırıcılar vatandaşlardan topladıkları kapora, ürün ve vergi adı altındaki ücretlerle ortadan kayboluyor.
Saray ilçesinde yaşayan Gülcan K. sosyal medyada dolaşırken yapılan, "Evde ek iş yaparak kazanç sağlayabilirsiniz" paylaşımının kurbanı oldu.

60 BİN LİRA KAPTIRDI

Yaklaşık 60 bin lira parasını dolandırıcılara kaptıran Gülcan K. sosyal medyada gezinirken 'evde ek iş yaparak gelir sağlayabilirsiniz' diye bir paylaşım gördü. Yapılan paylaşımı inceleyerek ve altına yapılan yorumlara inanarak sosyal medya sayfasının sahibiyle iletişime geçti. O dakikadan sonra ise dolandırıcıların planı işlemeye başladı.

"EVDE BONCUK İŞİ VAR" DEDİLER

Gülcan K.’ye, evde boncuk dizme gibi bir iş olduğunu ve bu işleri eve kargo yoluyla göndereceklerini söylediler. Dolandırıcılar, daha sonra bu işi vermeleri için 450 lira güvence bedeli, sigorta parası ve yapılan işlerin parasını yatırmak için hesap açacaklarını ve 400 lira da kart parası göndermesini istediler. Ev ekonomisine katkı sağlamak ümidiyle dolandırıcıların tuzağına düşen Gülcan K. verilen hesaba istenilen parayı gönderdi. Ardından bununla da yetinmeyen dolandırıcılar telefonla irtibat kurdukları Gülcan K.’den çeşitli bahanelerle mobil internet bankacılığı şifrelerini aldılar. Banka bilgilerini dolandırıcılara kaptıran Gülcan K. ve eşi telefona gelen 60 bin lira krediniz onaylandı mesajının ardından hemen bankayla irtibata geçti. Gülcan K. bankadan internet bankacılığı üzerinden talep ettiğiniz krediniz onaylandı ve çekildi cevabıyla dolandırıldıklarını anladılar ve büyük şok yaşadılar.

Kaza sonrası ilginç anlar: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsinKaza sonrası ilginç anlar: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin

İKİNCİ ŞOKU YAŞADILAR

Dolandırıcılarla telefonla irtibata geçen mağdur ve eşi dolandırıcıların, bunun bir prosedür olduğu verilen hesaba 60 bin lira daha yatırmaları gerektiği ve daha sonra bu paranın diğer parayla birlikte 120 bin lira olarak geri ödeneceği cevabıyla ikinci şoku yaşadılar.

Dolandırıcıların telefonu kapatması ve mağdurlarla irtibatı kesmesi üzerine Gülcan K. ve eşi elindeki ödeme dekontlarıyla birlikte Saray İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek suç duyurusunda bulundu. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktıRus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktı
PARTNER40 yıllık hata çay keyiflerini bile zehir etti! Ağaç yerine duvara bakıyorlar40 yıllık hata çay keyiflerini bile zehir etti! Ağaç yerine duvara bakıyorlar
Yolda yürüyen kadın ölümden kıl payı kurtulduYolda yürüyen kadın ölümden kıl payı kurtuldu
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Ülkede deprem can aldı! En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı

Ülkede deprem can aldı! En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı

Boşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek yaşamına son verdi

Boşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek yaşamına son verdi

Iraklı kayıp Sally’nin son görüntüleri ortaya çıktı

Iraklı kayıp Sally’nin son görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.