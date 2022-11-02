Evde izlediğiniz filmlerden aldığınız keyfi arttıracak en iyi 3D gözlük modelleri

Dizi ve film izlemek, pek çok kişinin dinlenme saatlerinde keyif alarak yaptığı eğlenceli bir aktivite. Siz de film izlemekten keyif alıyorsanız yapımları 3D izleyebilirsiniz! Nasıl mı? Tabii ki 3D gözlüklerle! Eğer "3D gözlük nedir?" ya da "3D gözlük ne işe yarar?" diye merak ediyorsanız kısaca açıklayalım. 3D gözlükler, özel filtreli camları sayesinde yapımları iki değil, üç boyutta izlemenizi sağlar. Yapay zekâ tabanlı 3D gözlük modelleri ise kulaklık, USB kablosu, kumanda gibi araçlarla kontrol edilebilir. Üstelik 3D gözlük bilgisayar için de rahatlıkla tercih edilebilir. Eğer siz de 3D gözlük tavsiyesi istiyorsanız listemize mutlaka göz atın!

3D gözlük nasıl kullanılır?

3D gözlük kullanımı oldukça basit. Eğer yapay zekâ tabanlı bir ürün kullanacaksanız herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ürünü 3D olarak hazırlanan filmlerde normal gözlük gibi takarak kullanabilirsiniz. Eğer VR gözlük tercih ederseniz ürünü şarj ettikten sonra film seçimi gibi gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra takarak kullanabilirsiniz. Eğer miyop ve hipermetrop gibi göz rahatsızlıklarınız varsa endişe etmeyin. Birçok model, normal gözlüklerle birlikte kullanılabiliyor. "3D gözlük nasıl çalışır?" diye merak ediyorsanız her modelin çalışma mekanizmasının farklı olduğunu söyleyebiliriz. "VR 3D gözlük televizyona nasıl bağlanır?" diye merak ediyorsanız bunun için öncelikle akıllı televizyona ve ona uyumlu 3D gözlüğe ihtiyacınız var. Ardından cihazın modeline göre kullanma kılavuzunu inceleyerek gerekli bağlantıyı yapabilirsiniz.

1. Kuş kadar hafif: Plyisty Aktif Deklanşör 3D Gözlük

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Hafif yapısıyla ağırlık oluşturmayan ve kolay kullanılan Plyisty Aktif Deklanşör 3D Gözlük, sunduğu özellikleriyle kalbinizi kazanacak. Ürün, şeffaf ve orijinal lensi sayesinde 1080 piksel yüksek çözünürlüklü filmleri izleme olanağı sunuyor. Miyop gözlüklerle kullanılabilen model, vana LCD lens kullandığı için %8 oranında daha fazla ışık geçiriyor. 178 derecelik geniş görüş açısıyla muhteşem bir film izleme deneyimi yaşatıyor. Çevre dostu 3D gözlük şarj edilebilir özelliği ve 50 saate varan kullanım süresi ile filminizi yarıda bırakmadan izleyebilmenizi sağlıyor.

2. Başka bir boyuta geçmeye hazır mısınız?: VR Box 2 Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Son zamanlarda oldukça popüler olan sanal gerçeklik gözlükleri, şık tasarımlarıyla da ön plana çıkıyor. VR Box 2 Sanal Gerçeklik Gözlüğü de bu ürünlerden biri. Gözlüğün iç kısmında bulunan çıkarılıp takılabilen mekanizmasına telefonunuzu yerleştirerek cihazı kolayca kullanabilirsiniz. Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen 3D sanal gerçeklik gözlüğü uzun süre sorunsuz kullanılıyor. Hafif yapısıyla ağırlık oluşturmuyor. Kafa bandı sayesinde kolayca başa oturuyor. Âdeta bir teknoloji harikası olan sanal gerçeklik gözlüğü, sizi bir süreliğine gerçek dünyadan koparıp bambaşka diyarlara götürecek!

3. Baş ucunuzda duran gözlüğünüzü aratmayacak: Digicharge Pasif Polarize 3D Gözlük

İlk bakışta aklınıza her gece başucunuzda durup her sabah bıraktığınız o kemik gözlükleriniz geldi, öyle değil mi? Digicharge Pasif Polarize 3D Gözlük, klasik tasarımıyla hemen herkese çok yakışıyor. Ürünün "Bana tak/çıkar bir 3D gözlük lazım!" diyenler için en iyi modellerden biri olduğu söylenebilir. Tüm yuvarlak pasif 3D televizyon, pasif 3D projektör ve RealD sinemalarda kullanılabiliyor. Hemen herkesin baş yapısına uyum sağlayan ve şık bir tasarıma sahip olan 3D gözlük, film gecelerinize farklı bir boyut katacak.

4. Güneş gözlüğü tadında: Skrskr Takılabilir 3D Gözlük

Normal bir güneş gözlüğü gibi görünen Skrskr Takılabilir 3D Gözlük, göründüğünden çok daha fazlasına sahip. Göz rahatsızlığınız varsa ve film izlerken iki gözlüğü birden takmak istemiyorsanız ürün, tam size göre! Diğer 3D gözlüklerden farkı ise çerçeveli olmaması. Tüm gözlük çeşitlerine sabitlenebilen klipsi sayesinde modeli çerçeveli gözlüğünüzün üzerine kolayca sabitleyerek kullanabiliyorsunuz. Gözlüğünüz dinlendirici ya da miyopi ve hipermetropi için kullanılan bir gözlük olabilir, hiç fark etmez! Ağırlık yapmayacak ve rahatsız etmeyecek tasarımıyla ürünü saatlerce kullanabilirsiniz. Harika, değil mi?

5. Gerçek bir teknoloji harikası: Hi-Shock VR-Shark X4 Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Kulaklıği da bulunan Hi-Shock VR-Shark X4 Sanal Gerçeklik Gözlüğü'nün özellikleri saymakla bitmiyor. Model, en iyi 3D gözlük sıralamasında başlarda yer alıyor. Eğer "VR 3D gözlük nasıl çalışır?" diye sorarsanız hemen cevap verelim: tek tuşla! Birçok şeyi otomatik ayarlayan VR sanal gerçeklik gözlüğü, dokunmatik özelliği sayesinde tek dokunuşla aynı anda birden fazla şeyi yapmanıza olanak sağlıyor. Dilerseniz gözlükle YouTube 360°videoları izleyebilir, dilerseniz cihaza VR oyunlar indirerek üç boyutlu oyunların keyfini çıkarabilirsiniz. "Neden daha önce almadım ki?" diyeceğiniz ürüne mutlaka bir şans verin!

6. Renkli ve canlı sahnelere hazır olun: Yihaifu Anaglif 3D Gözlük

Oldukça havalı görünüyor, değil mi? Renkli görüntüsüyle ilgi çeken Yihaifu Anaglif 3D Gözlük, zarif tasarımıyla görenlerin beğenisini kazanıyor. Eğer sadece yetişkinlere değil, çocuklara da hitap eden bir 3D gözlük arıyorsanız ürünü rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Gözlük, hafif yapısıyla kulak ve burunda ağırlık oluşturmaz. Stereo 3D filmler, anaglif resimler, her türlü 3D film ve çizgi film için modeli kullanabilirsiniz. Gerçeklik hissi sunan ürün, rahat yapısıyla uzun saatler kullansanız da sizi yormaz. Eğer numaralı gözlük kullanıyorsanız ürünü gözlüğünüzün üzerine takarak kullanabilirsiniz.

7. Biraz kızıl biraz mavi: Precorn 3D Gözlük

Televizyon, beamer ve bilgisayarlarda kullanılabilen Precorn 3D Gözlük, çerçeveden ayrılıp temizlenebilen renkli camlara sahip. Üstelik takıldığında hissedilemeyecek kadar hafif. Özel camları siz ekrana bakarken gözlerinizi zararlı ışınlardan koruyor. Gözlük kullananlar için özel olarak tasarlanan model, numaralı gözlüklerin üzerine kolayca oturur. Üstelik modeli kullanmak da oldukça kolay! Gözlük üzerine yerleştirdikten sonra 3D filmi açıp izlemeye başlamanız yeterli! Ev konforunda tıpkı sinemadaki gibi 3D film izlemek istiyorsanız mavi ve kırmızı renkli camlara sahip bu şık ve kaliteli gözlüğü mutlaka alışveriş listenize eklemelisiniz.

8. Matrix'i hatırlayanlar burada mı?: Ashata Dlp 3D Gözlük

Havalı gözlüğüyle öne çıkan sanal bir karaktere dönüşmeye hazır mısınız? Ashata Dlp 3D Gözlük, şık görüntüsüyle sizi cezbedecek! İnce yapısı ve Matrix filmini akıllara getiren tasarımı sayesinde 3D gözlüğü sadece film izlerken değil, her yerde takmak isteyebilirsiniz. Hafif ve kolay temizlenip kolay taşınabilir olması da cabası. USB şarj tipine sahip 3D gözlük, hızlı şarj olarak film keyfini kesintisiz yaşamanıza olanak sağlar. Üstelik tek tıkla sağ ve sol göz değiştirme özelliği de size fazlasıyla kolaylık sağlayacak.

9. Eğlenceli bir müzik klibinde gibi görünmeye hazır olun: Fuchsia SC-Ai08 Pro VR Shinecon 3D Sanal Gerçeklik Gözlüğü

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"Telefon, bilgisayar ve oyun konsoluna bağlayabileceğim en iyi 3D gözlük hangisi?" diye merak ediyorsanız harika bir ürünle karşınızdayız! Fuchsia SC-Ai08 Pro VR Shinecon 3D Sanal Gerçeklik Gözlüğü, şık tasarımı ve kullanışlı özellikleriyle beklentilerinize cevap verecek bir model. 3D sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde kocaman bir sinema salonunun en ön kısmında oturuyormuş gibi hissedebilirsiniz. 8000 mAh pil gücüne sahip ürün, yaklaşık beş saat boyunca kesintisiz kullanılabilir. Çok severek kullanacağınız 3D sanal gerçeklik gözlüğü, size yepyeni bir boyutun kapılarını aralayacak!

10. Kalitesiyle fark yaratan: Bozy 3D Sanal Gerçeklik Gözlüğü

İlk bakışta dijital kamera gibi görünen Bozy 3D Sanal Gerçeklik Gözlüğü, sanal gerçeklik deneyimini en iyi hâliyle size yaşatmak üzere tasarlanan bir model. Dev ekranı ve her türlü 3D film, video ya da oyuna uyumlu özelliği sayesinde model; bir 3D sanal gözlükten tüm beklentilerinizi karşılıyor. Özel tasarımı ile uzun süreli kullanımlarda gözlerin zarar görmesine veya baş dönmesine yol açmıyor. 720 derece panoramik görünüm sunan 3D sanal gerçeklik gözlüğünü Anroid ve iOS fark etmeksizin tüm cihazlara bağlayarak kullanabilirsiniz.

11. Hepimiz onu tanıyoruz: Anaglif Karton 3D Gözlük

Sinema salonlarında görmeye alışık olduğunuz Anaglif Karton 3D Gözlük, evinizde de kullanabileceğiniz gözlüklerden biri. Eğer 3D gözlükler için çok para harcamak istemiyor ve uygun fiyatlı bir ürün arıyorsanız bu karton gözlükleri tercih edebilirsiniz. Gözlükleri her yaştan kişi rahatlıkla kullanabilir. Diğer gözlüklerden farklı olarak karton çerçevesi olsa da sizi sanal bir dünyaya uçurmaya yeterli oluyor. Oldukça hafif olan karton 3D gözlüğü taktıktan sonra varlığını unutarak film izlemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Film bittikten sonra tekrar kullanmak üzere katlayıp bir köşeye koyabilirsiniz. Kendisi küçük, işlevi büyük gözlüğe bir şans vermeye ne dersiniz?

12. "Uzun ömürlü olsun, benim olsun" diyenlere: Toumei 3D Active Shutter Gözlük

Tek kullanımlık değil uzun süre kullanmak için 3D gözlük arıyorsanız sıradaki ürün, tam size göre! Toumei 3D Active Shutter Gözlük, çevre dostu olan bir model olarak öne çıkıyor. Açma kapama düğmesi ve şarj edilme özellikleri sayesinde model hem kısa sürede şarj oluyor hem uzun süreli kullanım deneyimi yaşatıyor. Eğer yanınıza şarj aletini almayı unutursanız endişelenmenize gerek yok çünkü ürün, birçok markaya ait şarj aletine de uyum sağlıyor. Çalışma süresi 40 saate kadar çıkabiliyor. Sade ve şık tasarımı da cabası.

13. Kumandası bile var: Vestel VR Bluetooth Kumandalı 3D Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Türkiye'de yaygın kullanıma sahip Vestel markasının çok talep gören ürünlerinden biri de Bluetooth kumandalı 3D sanal gerçeklik gözlüğü. Pratik kullanıma sahip ve ayarlanabilir kafa bandı sayesinde Vestel VR Bluetooth Kumandalı 3D Sanal Gerçeklik Gözlüğü ile dilediğiniz 3D filmi izleyebilir ya da 3D oyun oynayabilirsiniz. Şık tasarımı ve altın rengi ile herkesin beğenisini kazanacak model; sadece 3D gözlük ihtiyacınızı karşılamakla kalmayacak, göz zevkinize de hitap edecek. Üstelik ürünü normal gözlüklerinizle de kullanabilirsiniz. Cihazın en önemli özelliği ise kumandalı olması. Dilerseniz 3D gözlüğü kulaklığınızla da kullanabilirsiniz.

14. Farkını ortaya koymak isteyenlere: Philips Aktif 3D Gözlük

Kaliteli ürünleriyle çok beğenilen ve çok talep gören markalardan biri olan Philips, 3D gözlük tasarımında da farkını ortaya koyuyor. Kocaman camları ve çerçevesiyle ilk bakışta hemen dikkat çeken Philips Aktif 3D Gözlük, oldukça kolay kullanılıyor. Keyifli bir 3D film gecesi geçirmek için satın alabileceğiniz model, tıpkı normal bir gözlük gibi kutusunda temizleme mendili, pili ve kullanım kılavuzuyla ulaşıyor. Büyük çerçevesi sayesinde geniş görüş açısı sunar. Başı saran saplarıyla rahat kullanılan model, hafif yapısıyla sizi yormaz.