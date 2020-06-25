Evde kendi dezenfektanınızı üretebilirsiniz! İşte virüsleri öldüren o tarif...

Çin’de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüsün hayatımıza girmesiyle özellikle el hijyeni en dikkat edilmesi konulardan biri haline geldi. Elleri hijyenik tutmanın ve virüsten arındırmanın en temel yolu el yıkamak olsa da el yıkamaya imkân bulamadığımız zamanlarda imdadımıza yetişen ise el dezenfektanları oldu. Çoğunlukla kimyasal içeriğe sahip el dezenfektanları sık kullanım sonucunda ciltte alerji, egzama, hassasiyet ve deride incelme gibi yan etkilere sahip olabiliyor. Bu yüzden fiyatları oldukça arttığı için bütçeleri zorlayan dezenfektanların yanı sıra ev yapımı ve doğal dezenfektanlar da oldukça popüler hale geldi. Kimyasaldan uzak ve sağlığa zarar vermeyen en etkili ve en doğal el dezenfektanı tariflerini sizin için hazırladık.
MALZEMELER
Limon yağı, kekik yağı gibi uçucu yağlar antiviral özelliğe sahip yağlardır. Aloe vera jeli ise nemlendirici özelliğiyle ellerinizi tahriş olmaktan korur. Tüm malzemeleri bir şişeye koyarak iyice çalkalayın. Çalkalama işleminin iyi yapılması tüm malzemelerin homojen karışması için önemlidir. Bu tarifle uçucu yağlar sayesinde mis gibi kokan, cildinizi tahriş etmeyen ve etkili bir el dezenfektanı yapabilirsiniz.
MALZEMELER
Çay ağacı yağı bilinen en antibakteriyel ve mikropları öldürücü yağlardan biri. Çok etkili olması sebebiyle birkaç damla kullanımı yeterli olacaktır. Aksi takdirde ciltte iritasyonlara sebep olabilir. Boraks ise sağlığa herhangi bir zararı olmayan etkili bir ürün. Sirke yüzyıllardır temizlik ürünü olarak da kullanılan en etkili mikrop öldürücü doğal maddeler arasında. Hepsinin birleşimiyle muhteşem bir el dezenfektanı yapmak için tüm malzemeleri bir kaba koyup boraks eriyene ve tüm malzemeler tamamen karışana kadar çalkalayın.
MALZEMELER
Tüm malzemeleri karıştırıp elde edeceğiniz bu dezenfektan, içindeki alkol sayesinde oldukça yüksek oranda dezenfekte özelliğine sahiptir. Fakat çok hassas bir cildiniz varsa alkollü el dezenfektanının sık kullanımı yazının başında da belirttiğimiz gibi ellerinizde iritasyona ve alerjiye sebep olabilir. Bu yüzden dikkatli kullanılması önerilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum