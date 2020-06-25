Evde kendi dezenfektanınızı üretebilirsiniz! İşte virüsleri öldüren o tarif...

Çin’de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüsün hayatımıza girmesiyle özellikle el hijyeni en dikkat edilmesi konulardan biri haline geldi. Elleri hijyenik tutmanın ve virüsten arındırmanın en temel yolu el yıkamak olsa da el yıkamaya imkân bulamadığımız zamanlarda imdadımıza yetişen ise el dezenfektanları oldu. Çoğunlukla kimyasal içeriğe sahip el dezenfektanları sık kullanım sonucunda ciltte alerji, egzama, hassasiyet ve deride incelme gibi yan etkilere sahip olabiliyor. Bu yüzden fiyatları oldukça arttığı için bütçeleri zorlayan dezenfektanların yanı sıra ev yapımı ve doğal dezenfektanlar da oldukça popüler hale geldi. Kimyasaldan uzak ve sağlığa zarar vermeyen en etkili ve en doğal el dezenfektanı tariflerini sizin için hazırladık.

YAĞ AĞIRLIKLI DEZENFEKTAN TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı su

15 damla limon yağı

10 damla okaliptüs yağı

10 damla kekik yağı

2 kaşık aloe vera jeli

Limon yağı, kekik yağı gibi uçucu yağlar antiviral özelliğe sahip yağlardır. Aloe vera jeli ise nemlendirici özelliğiyle ellerinizi tahriş olmaktan korur. Tüm malzemeleri bir şişeye koyarak iyice çalkalayın. Çalkalama işleminin iyi yapılması tüm malzemelerin homojen karışması için önemlidir. Bu tarifle uçucu yağlar sayesinde mis gibi kokan, cildinizi tahriş etmeyen ve etkili bir el dezenfektanı yapabilirsiniz.