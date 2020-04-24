Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Uzmanların bu noktada tavsiye ettiği ise, spor için belirli bir alan seçmeniz, mümkünse havadar bir yer olması ve eşyalarınızın kaldırıp yerleştirme derdi olmadan hep orada bulunması. Yani evinize ait küçük bir spor alanı yaratmanızın motivasyonunuzu daha da arttıracağını belirtiyorlar. Pekala, sporu evde yapmaya karar verdik, gözümüzle de bir alan seçtik, ağırlık seti alışverişine nereden başlayacağız? Evde spor yapmak için öncelikle daha minimal ve ekonomik aletler alarak işe koyulabilirsiniz, aynı zamanda efektif bir ürün de seçebilirsiniz. Bunlardan ilk akla gelen, dambıl ve halter setleri oluyor elbete, hem taşıması hem de evde muhafaza etmesi kolay olan bu setlerin belirli bir formunun olması da internetten alışveriş yapabilmenize olanak sağlıyor. Siz sadece evde spor yapmaya karar verin yeter, internetten seçeceğiniz bir dambıl ve halter seti evinize birkaç gün içinde gelecek ve siz sporunuza kaldığınız yerden devam edebilecekseniz. Peki evde dambıl halter seti kullanmak için tecrübeli olmak mı gerekiyor, yani önceden spor yapan biri mi olmalısınız? Elbette hayır! Kullanma tekniği diğer aletlere göre nispeten kolay olan bu setlerin nasıl kullanılacağını, hangi pozisyonların hangi kas gruplarınızı çalıştıracağını internetteki birçok video ile öğrenebilir ve siz de sağlıkla spor yapmaya başlayabilirsiniz

Dambıl Halter Seti Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim? Kasları geliştirmek için, hatta üçgen bir vücuda sahip olmak için en çok tercih edilen ağırlık setlerinde, dambıl ve halter arasındaki farkı bilmek gerekir. Dambıl, tek elle kaldırabileceğiniz ve kolay tutmanıza yarayacak bir formu olan ağırlıklardır, kaslarınızı geliştirmek için vücut ağırlığınız yetmediğinde dambılları kullanmanız gerekir. Sadece elle tutulabilen bir yapısı olmasına rağmen, dambılla yaptığınız hareketler sayesinde sadece kolunuzun belirli kasları gelişmez, sırt, bacak ve hatta karın kasları dahil vücudunuzdaki birçok bölgeyi çalıştırabilirsiniz. Bu nedenle dambıl seçimi önemli olduğu kadar, dambılla yapacağınız çeşitli hareketler de vücudunuzun farklı yerlerini çalıştırmak adına önemlidir. Dambıllar öncelikle malzemesine göre değişiklik gösterir, plastik malzemeden ya da betondan olabileceği gibi demirden yapılan dambıllar da vardır. Burada demir ve plastiğin arasındaki ağırlık farkı düşünüldüğünde hangisinin daha hacimli olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Eğer 5 kg küçük boyutta almak istiyorsanız metal ya da demir tercih edebilecekken, daha büyük formda almak isterseniz plastiklere yönelebilirsiniz. Burada spor alanınızın büyüklüğünü göz önünde bulundurmanız karar vermenizde etkili olacaktır.

Halter ise, dambılın iki elle birden tutulup kaldırılması için tasarlanmıştır. Bir tutma çubuğunun iki yanında ağırlıklar bulunur, dolayısıyla dambılın formunun bu şekilde değişmesi vücudun farklı bölgelerini çalıştırmak için de ekstra imkan sağlar. Tutma çubuğunun iki kenarındaki ağırlık halterde sabit olabildiği gibi, değişken de olabilir, yani siz kas gruplarınızın daha fazla ağırlığa ihtiyacı olduğunda her seferinde yeni bir tutma çubuğu alabileceğiniz gibi, iki ucuna alacağınız farklı ağırlıklar ile de halterinizi değiştirebilirsiniz. Dambıldaki ağırlık biçimleri halterde de aynı olmakla birlikte halterde tutma çubuğu değişebilir. Genelde düz formda olan tutma çubukları ve z formdaki çubuklar karşımıza çıkar. En Çok Tercih Edilen 3 Dambıl - Halter Seti Spor malzemeleri alanında birçok marka farklı malzemelerden, rengarenk ürünler üretmektedir. Burada kıyaslama yaparken, kaliteli ürün almak, uzun süreli kullanımın adeta garantisini vermektedir. Çünkü kaplaması dökülen, rengi solmuş ya da her an kırılma, düşme eğilimi olan aletlerle çalışmak motivasyonunuzu da negatif etkileyecektir. Genellikle her biri tek tek satılmakla birlikte, ağırlık seti olarak satın alınması daha çok tercih edilmektedir, aşağıda en çok tercih edilen 3 ürünü sizlerle paylaşıyoruz. En uygun ağırlık setlerini karşılaştırmaya hemen başla!