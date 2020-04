Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Halter ise, dambılın iki elle birden tutulup kaldırılması için tasarlanmıştır. Bir tutma çubuğunun iki yanında ağırlıklar bulunur, dolayısıyla dambılın formunun bu şekilde değişmesi vücudun farklı bölgelerini çalıştırmak için de ekstra imkan sağlar. Tutma çubuğunun iki kenarındaki ağırlık halterde sabit olabildiği gibi, değişken de olabilir, yani siz kas gruplarınızın daha fazla ağırlığa ihtiyacı olduğunda her seferinde yeni bir tutma çubuğu alabileceğiniz gibi, iki ucuna alacağınız farklı ağırlıklar ile de halterinizi değiştirebilirsiniz. Dambıldaki ağırlık biçimleri halterde de aynı olmakla birlikte halterde tutma çubuğu değişebilir. Genelde düz formda olan tutma çubukları ve z formdaki çubuklar karşımıza çıkar.

En Çok Tercih Edilen 3 Dambıl - Halter Seti

Spor malzemeleri alanında birçok marka farklı malzemelerden, rengarenk ürünler üretmektedir. Burada kıyaslama yaparken, kaliteli ürün almak, uzun süreli kullanımın adeta garantisini vermektedir. Çünkü kaplaması dökülen, rengi solmuş ya da her an kırılma, düşme eğilimi olan aletlerle çalışmak motivasyonunuzu da negatif etkileyecektir. Genellikle her biri tek tek satılmakla birlikte, ağırlık seti olarak satın alınması daha çok tercih edilmektedir, aşağıda en çok tercih edilen 3 ürünü sizlerle paylaşıyoruz.