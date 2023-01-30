Hem yetişkinler hem öğrenciler için en iyi tablet modelleri

Uzaktan eğitim dönemiyle birlikte teknolojinin önemi bir hayli arttı. Öğrencilerin çevrim içi derslere katılabilmesini, ders kaynaklarına rahatlıkla ulaşabilmesini sağlayan tabletler, bilgisayardan daha çok tercih edilir hâle geldi. Hâl böyle olunca piyasada her bütçeye uygun birçok tablet modeli yer almaya başladı. Peki, öğrenci için en iyi tablet markası hangisi? Cazip özellikleriyle oldukça kullanışlı öğrenci tablet tavsiyelerini inceleyelim. İşte detaylar...

1. Kaliteli performansıyla etkileyici bir ürün: Samsung Galaxy Tab A8, 10.5'' 32 GB Tablet (WiFi), Koyu Gri (Samsung Türkiye Garantili)

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Gelişmiş özellikleri ve kaliteli yapısıyla Samsung Galaxy Tab A8, 10.5'' 32 GB Tablet (WiFi), Koyu Gri (Samsung Türkiye Garantili); öğrencilerin tercih edebileceği en iyi seçeneklerden biri. Android işletim sistemi bulunan ürünün 10,5 inç genişliğe sahip ekranı, öğrencilere çevrim içi derslerde büyük rahatlık sağlıyor. Sekiz çekirdekli işletim sistemi ile üretilen tabletin 32 GB dâhilî depolama kapasitesi bulunuyor. Ayrıca bir terabayta kadar microSD card desteği sağlayan ürünün kullanımı oldukça rahat ve pratik. Tabletin en önemli özelliklerinden biri, ekran kaydediciye sahip olması. Bu sayede dersi kaydedebilir daha sonra tekrar dinleyerek ayrıntılı notlar alabilirsiniz.

2. Yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz: Vorcom SXPro 64 GB 10.1 Tablet 4 GB Ram Kulaklık Hediyeli Tablet

"Uygun fiyatlı ve yüksek performanslı bir tablet arıyorum." diyorsanız Vorcom SXPro 64 GB 10.1 Tablet 4 GB Ram Kulaklık Hediyeli Tablet tam size göre! İnce ve şık çerçeve tasarımıyla üretilen tableti, hafif yapısı sayesinde tek elle kavrayabilirsiniz. Ürünün 10,1 inç geniş ekranı öğrencilere çevrim içi derslere katılırken büyük rahatlık sağlar. Canlı renkleri ve üstün çözünürlük kalitesi, izlediğiniz videolarda sizlere mükemmel netlikte bir görüntü kalitesini sunar. 5500 mAh pil kapasitesine sahip ürünü Type-C kablosu sayesinde şarjı bittiğinde rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Öğrenci için tablet önerisi isteyenlerin tercih edebileceği model, elinizin altındaki en büyük yardımcınız olmaya aday.

3. Hafif yapısı ve kaliteli performansıyla: Lenovo Tab P11 Tablet

Günlük kullanımlarda tüm isteklerinizi karşılayacak bir tablet arayışındaysanız Lenovo Tab P11 Tablet tam size göre! 11 inç geniş ekranı size rahat bir görüş alanı sunarken 2K görüntü kalitesi mükemmel seyir keyfi yaşamanızı sağlıyor. Dolby Atmos teknolojisine sahip hoparlörleri üstün ses kalitesiyle seyir zevkini doruklara çıkarıyor. Öğrenciler ve evden çalışanlar için oldukça iyi bir seçenek olan tablet, kalem ve klavye hediyesi ile âdeta bir bilgisayara dönüştürülebiliyor. Bu sayede ders çalışırken ekran üzerine not alabilirsiniz. Ürünün 7500 mAh bataryası sayesinde uzun saatler boyunca şarj doldurmadan kullanabilirsiniz.

4. Elinizin altındaki en büyük yardımcınız: Casper Via S48 8" 32GB IPS Tablet Mat Gri

Casper Via S48 8" 32GB IPS Tablet Mat Gri, şık çerçevesi ve geniş ekranı ile ön plana çıkan ürünler arasında yerini alıyor. IPS teknolojisi ve 400 NIT ekran parlaklığına sahip ürün, güneşli bir günde bile rahatlıkla kullanabilmenizi ve maksimum performans almanızı sağlıyor. 32 GB depolama kapasitesi sizlere yeterli bir alan sunarken aynı anda birden çok uygulama kullandığınızda yavaşlama gibi problemler yaşanmıyor. 1280x800 pixel ekran çözünürlüğüne sahip ürünle günlük işlerinizi halledebilir, ders çalışabilir, film izleyebilir ve daha pek çok aktiviteyi gerçekleştirebilirsiniz. Hafif tasarımı sayesinde çantanızda rahatça taşıyabilir ve dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

5. Hem kullanışlı hem bütçe dostu: Alcatel 1T10 Tab 10'' 16 GB Siyah V2 Tablet

Alcatel 1T10 Tab 10'' 16 GB Siyah V2 Tablet; taşıması kolay, hafif bir cihaz olarak öne çıkıyor. Ürünün 2 MP arka ve 2 MP ön kamerası bulunuyor. Android işletim sistemine sahip tabletin 10,1 inç geniş ekranı sayesinde seyir zevkinizi katlayabilirsiniz. 4000 mAh pil kapasitesi bulunan tabletle uzun saatler şarj doldurmaya gerek kalmadan işlerinizi halledebilirsiniz. Cihazın 128 GB'a kadar haricî ve 16 GB dâhilî depolama kapasitesi, birçok uygulama için yeterli alan sağlıyor. MicroSD kart girişi bulunan ürün yalnız öğrenciler değil, evden çalışanlar için de uygun fiyatlı mükemmel bir seçenek.

6. İnce tasarımı ile tam bir teknoloji harikası: Samsung Galaxy Tab A7 Lite, 8.7'' 32 GB Tablet (WiFi), Gümüş

Şık ve hafif tasarımı ile Samsung Galaxy Tab A7 Lite, 8.7'' 32 GB Tablet (WiFi), Gümüş; bir tabletten çok daha fazlası. 3 GB RAM ve 32 GB dâhilî hafızası ile cihazınızda pek çok uygulama ve oyun yükleyebilirsiniz. Ürünün el hareketlerine göre özel olarak tasarlanmış menüsünü baş parmağınızla rahatlıkla kontrol altına alabilirsiniz. 8 çekirdekli işlemciye sahip cihaz sayesinde aynı anda birden fazla uygulamayı yavaşlama problemi yaşamadan çalıştırabilirsiniz. 5100 mAh batarya kapasitesi bulunan cihaz, Android işletim sistemine sahip. Hafif tasarımı ve ergonomik yapısı sayesinde tableti çantanızda rahatça taşıyabilir ve işlerinizi rahatlıkla halledebilirsiniz.

7. Eşsiz tasarımı ve geniş ekranıyla dikkat çeken: Honor Pad 8 HEY-W09 4GB 128GB Wifi 12'' Mavi Tablet

Bütçenizi bir miktar artırarak Honor Pad 8 HEY-W09 4GB 128GB Wifi 12'' Mavi Tablet ile daha yüksek performans ve üstün özelliklere sahip cihaz tercih edebilirsiniz. Hem iş hem eğlence için tercih edebileceğiniz cihazın 4GB RAM ve 128 GB dâhilî depolama alanı sayesinde dilediğiniz kadar uygulamaya yer açabilir, cihazı donma problemi yaşamadan kullanabilirsiniz. 12 inç geniş ekranı, görüntüyü harika bir şekilde aktarırken 5 MP ön ve arka kamerası sayesinde mükemmel fotoğraflar çekebilirsiniz. Android işletim sistemine sahip ürünün 7250 mAh pil kapasitesi sayesinde gün boyunca şarj doldurmadan işlerinizi halledebilirsiniz. Öğrenciler ve evden çalışanlar için uygun bir seçenek olan tablet, sizi bir adım öne çıkaracak.

8. Kullanıcılarından tam not alan: Windows 10 Tablet 10.1 '' PC HD 1280x800 IPS HDMI UYUMLU

Windows 10 Tablet, performansı ve şık çerçevesiyle kullanıcılarından tam not alıyor. 10,1 inç geniş ekranı ile öğrenciler için çevrim içi derslerde rahatlık sağlayan ürünün çoklu dokunmatik HD IPS ekranı ve mükemmel çözünürlük kalitesi, her alanda sizi ileri taşımayı amaçlıyor. 2 MP ön ve arka kameraya sahip cihazın 6000 mAh şarj kapasitesi bulunuyor. Gündelik işlerinizi rahatlıkla halledebileceğiniz tablet, hafif tasarımı sayesinde çantanızda rahatça taşıyabileceğiniz kadar kullanışlı bir model olarak dikkat çekmeyi başarıyor. Öğrencilerin yanı sıra pek çok kullanıcıya hitap eden tablet, en büyük yardımcınız olmaya aday.

9. Sade ve şık tasarımıyla: HUAWEI MATEPAD T 10 2+32 WiFi Tablet

Huawei Matepad T10, hafif ve kolay taşınabilir bir model olarak tasarlanıyor. 9,7 inç geniş ekranı, HD kalitede görüntü akışı sağlıyor. Android işletim sistemine sahip tabletin 2GB RAM'i bulunuyor. 32 GB dâhilî depolama kapasitesi, sizlere birçok uygulamayı yükleyebileceğiniz yeterli alan sağlıyor. Type-C bağlantı kablosu, WiFi desteği gibi özellikleri bulunuyor. 2 MP ön ve 5 MP arka kamerası sayesinde çevrim içi derslere veya toplantılara rahatlıkla katılabilirsiniz. Öğrencilerin kullanımı için oldukça ideal olan tabletin gün boyunca kullanabileceğiniz pil kapasitesiyle tüm işlerinizi halledebilirsiniz. İster eğlence ister işleriniz için kullanabileceğiniz bu tablet ile bir adım önde olabilirsiniz.

10. Uygun fiyatı ve yüksek performansıyla göz dolduran: Bewinner 10 inç Android Tablet

Kaliteli yapısı ile son derece işlevsel özelliklere sahip bir tablet olan Bewinner 10 inç Android Tablet, tam bir fiyat performans ürünü. 10 inç geniş ekranı ile çevrim içi derslerde ve çeşitli toplantılarda size maksimum avantaj sağlıyor. 8 çekirdekli işlemciye sahip cihaz, üstün performansıyla kullananlar tarafından beğeniliyor. 7000 mAh pil kapasitesi sayesinde tüm gün şarj etmeye gerek kalmadan kullanabilirsiniz. 6 GB RAM ve 256 GB dâhilî depolama kapasitesi bulunan ürünle dilediğiniz uygulamayı yükleyerek dilediğinizce kullanabilirsiniz. Yüksek performansı ve kullanışlı yapısıyla cihaz, öğrenciler tarafından gönül rahatlığıyla tercih edilebilir.

11. Yüksek performansı ve büyüleyici tasarımıyla: Philips M9 S410J 3 GB Ram 32 GB Hafıza Android 9.0 10.1 inç Tablet

Philips M9 S410J 3 GB Ram 32 GB Hafıza Android 9.0 10.1 inç Tablet ile film izleyebilir, ders çalışabilir ve daha birçok işinizi halledebilirsiniz. Ürünün 10.1 inç geniş ekranı ve HD görüntü çözünürlüğü bulunuyor. Cihaz ayrıca 2 MP ön kamera ve 5 MP arka kameraya sahip. Böylece net fotoğraf ve videolar çekerek anılarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz. 8 çekirdekli işlemciye sahip ürünün 32 GB dâhilî hafızası bulunuyor. Dilerseniz Micro SD card kullanarak hafızayı 128 GB'a kadar yükseltebilirsiniz. Hafif bir tasarıma sahip cihazı dilediğiniz yere götürebilirsiniz. Uzun yıllar kullanabileceğiniz kalitede üretilen cihaz, bir tabletten beklenenden daha fazlası!

12. Ergonomik tasarımıyla çantanızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz: Liyes 10.1 inç 5G WIFI Tablet

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Liyes 10,1 inç Tablet, kalitesi ve dayanıklılığıyla ön plana çıkıyor. Beş noktalı dokunmatik ekranı bulunan cihaz, 8 çekirdekli işlemcisi sayesinde aynı anda birden fazla uygulamayı yavaşlama problemi yaşamadan çalıştırmanızı sağlıyor. 10,1 inç geniş ekranı ve 6000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Uzun süre şarj etmeden kullanabileceğiniz cihazla 8 saate kadar video izleyebilir, 22 saate kadar müzik keyfi yaşayabilirsiniz. Cihazın aynı zamanda 2,5 G ve 5 G WiFi ağ desteği, GPS teknolojisi bulunuyor. Çift kamera ve çift hoparlör desteği sayesinde eşsiz bir kullanım desteği sağlayan tablet, kullananlar tarafından beğeniliyor.

13. Tek elle rahatlıkla taşıyabileceğiniz: Lenovo Tab M10 HD Tablet 2. Nesil

Modern tasarımıyla dikkat çeken, tam bir fiyat performans tablet önerisi olan Lenovo Tab M10 HD Tablet 2. Nesil ile tanışmalısınız. 4 GB Ram ve 64 GB dâhilî depolama alanı bulunan ürün, Android işletim sistemine sahip. Hafif tasarımı sayesinde çantanızda taşıyabilir ve dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. TÜV Rheinland sertifikası bulunan tabletin ekranı özel tasarımı sayesinde göz yorgunluğunuzu azaltarak size eşsiz bir kullanım deneyimi sunar. Dolby Atmosfer hoparlörü mükemmel ses kalitesi ile üstün performans sağlar. 10,1 inç geniş ekranı sayesinde öğrencilerin rahatlıkla ders çalışabileceği tablet, şık çerçevesi ve eşsiz tasarımı ile tam bir teknoloji harikası!

14. Tam bir fiyat performans ürünü: Philips M10 32GB 10.1" IPS Tablet Gri

Eşsiz ürün kalitesi ve büyüleyici tasarımıyla dikkat çeken Philips M10 32GB 10.1" IPS Tablet, kullanıcılarından tam not alıyor. 8 çekirdekli işlemcisiyle göz dolduran model, aynı anda birkaç uygulamayı açsanız bile size herhangi bir yavaşlama problemi yaşatmaz. WiFi, bluetooth gibi özellikleri bir arada bulabileceğiniz tabletin 32 GB depolama kapasitesi bulunuyor. Geniş açılı ekranı ile canlı ve kusursuz görüntü kalitesi sunan ürünü hafif tasarımı sayesinde yanınızda taşıyabilirsiniz. Android işletim sistemine sahip tabletin 4500 mAh pil kapasitesi bulunuyor. Bu sayede cihazı, uzun süre şarja gerek kalmadan kullanabilirsiniz.