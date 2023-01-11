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Günlük işlerinizde bilgisayar yerine tablet kullanmanız için 8 sebep

10.01.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kompakt tasarımları sayesinde kolay taşınan ve işlevsellik vadeden tabletler, birbirinden başarılı özellikleriyle her işin pratik biçimde halledilmesinde önemli rol oynuyor. Bu cihazlar, günlük işlerini gerçekleştirmek isteyenlere uzun pil süresi, rahat taşıma, hız ve performans başta olmak üzere bir dolu avantaj sağlıyor. Gelin, okudukça ihtiyacınız olduğunu fark edeceğiniz tabletlerin avantajlarına beraber göz atalım!

Günlük işlerinizde bilgisayar yerine tablet kullanmanız için 8 sebep

İşiniz gereği sürekli ekran karşısında vakit geçirmeniz gerekiyorsa ya da gittiğiniz her yere oyununuzu da götürmek istiyorsanız tabletler tam size göre! Laptoplara nazaran daha kolay taşınan tabletler, kompakt tasarımlarının yanı sıra sunduğu özelliklerle de oldukça kullanışlı. Eğer "Bilgisayarım bana yetiyor." diye düşünüyorsanız işte karşınızda, günlük işlerinizde tabletleri tercih etmeniz için sekiz sebep!

Kolayca taşıyın ve her yerde rahatça kullanın

Günlük işlerinizde bilgisayar yerine tablet kullanmanız için 8 sebep

Tabletler, işi gereği çeşitli program ve dokümanlara sürekli ihtiyaç duyanlar için önemli bir taşıma avantajı yaratıyor. Ağır ve büyük yapıları sebebiyle dizüstü bilgisayarı taşımakta zorlananların imdadına yetişen tabletler; hafif ve ince tasarımlarıyla çantalarda çok az yer kaplıyor. Aynı şekilde taşıma sırasında ağırlık yaratmayarak kullanıcılarını mutlu ediyor. Tabletlerin önemli bir avantajı da kompakt boyutları sayesinde kolaylıkla çıkartılıp yürürken veya arabadayken hızlıca kullanıma hazır olmaları.

Fiyat avantajını es geçmeyin

Günlük işlerinizde bilgisayar yerine tablet kullanmanız için 8 sebep

Tabletlerin bilgisayarlara oranla sunduğu en büyük avantaj, kuşkusuz, uygun fiyatlı olmaları! Eğer bütçeniz kısıtlıysa çok büyük paralar ödemeden uygun fiyatlı bir tablet satın alarak fotoğraf çekmekten film izlemeye, görüntülü konuşmaktan doküman okumaya kadar birçok işi kolaylıkla halledebilirsiniz. Fiyat performans çatısı altında güçlü donanıma sahip, uzun pil süresi sunan ve ekran kalitesiyle görenlerden tam not alan bir dolu tablet modeli bulunuyor. Uygun fiyatıyla bütçenizi sarsmayacak ve her görevin altından başarıyla kalkacak bir model arayışındaysanız Casper Via S48 8 inç 32 GB IPS Tablet'e göz atabilirsiniz. Model, 3 GB RAM ve güçlü işlemcisiyle uygulama geçişlerinde akıcılık gösteriyor. HD görüntü kalitesi, 400 nit parlaklık ve IPS paneliyle kaliteli görsellik sağlamasının yanı sıra ekran parlaması yaşatmıyor.

Çalışmalarınıza işlevsellik kazandırın

Günlük işlerinizde bilgisayar yerine tablet kullanmanız için 8 sebep

Tabletlerin kullanıcılarını mutlu eden önemli bir avantajı da çeşitli ekipmanlarla uyumluluk göstermeleri. Bluetooth ve Wi-Fi gibi bağlantılara izin veren tabletler, kolaylıkla kablosuz mouse ve klavye modelleriyle eşleşebiliyor, internetin keyfini doyasıya çıkarmanızı sağlıyor. Bu sayede tıpkı bilgisayar kullanır gibi hızlıca not alabiliyor, pek çok işinizi tablet üzerinden yürütebiliyorsunuz. İşi gereği sıklıkla klavye kullanması gereken ancak sürekli farklı ortamda bulunan kişiler, kablosuz klavye satın alarak kafe ve toplu taşıma araçları gibi bulundukları her ortamda kolaylıkla klavyeyi kullanabiliyor. Ayrıca bazı kablosuz klavyeler tıpkı tabletler gibi son derece kompakt tasarımlı ve hafif oldukları için yük oluşturmadan taşınabiliyor.

Kolayca okuyun ve not alın

Günlük işlerinizde bilgisayar yerine tablet kullanmanız için 8 sebep

Kitap okumayı çok seven veya işi gereği sürekli doküman incelemesi gerekenlere önemli avantajlar sağlayan tabletler, okumayı keyifli ve konforlu bir seviyeye taşıyor. Birçok tablet, göz yorgunluğunu azaltan teknolojilerden faydalanarak okuyucular için ekranı optimize edebiliyor. Ayrıca tabletlerin ufak boyutlu olması, masada az yer kaplamasını sağlıyor. Böylece tabletin yanına not defteri açıp okuma sırasında pratik bir şekilde notlar alabiliyorsunuz. Gözlerinizi yormayacak ve kalitesini yıllarca muhafaza edecek Lenovo Tab M10 HD 2. Nesil Tablet, TÜV Rheinland sertifikalı göz koruma özelliği sayesinde göz yorgunluğu yaratan mavi ışığı azaltarak film izlerken ve okuma yaparken göz konforu sağlıyor. Böylece uzun saatlerini tablet ekranına bakarak geçirenlere önemli bir avantaj sunuyor.

Uzun pil süresi sayesinde gün boyu kullanın

Günlük işlerinizde bilgisayar yerine tablet kullanmanız için 8 sebep

Birçok tablet modeli, dizüstü bilgisayarlara oranla çok daha uzun pil ömrüne sahip. Bu da işi gereği sürekli dışarıda olan ve priz bulunmayan ortamlarda çalışması gerekenlere önemli bir avantaj sağlıyor. Yüksek pil kapasiteli tabletler, seyahatlerde de kullanıcılarına büyük bir avantaj sunuyor. Sıkıcı yolculuklar tablet ile film veya dizi izleyerek, oyun oynayarak ya da sosyal medyada gezinerek daha eğlenceli geçiyor.

İş takibini kolaylaştırın

Günlük işlerinizde bilgisayar yerine tablet kullanmanız için 8 sebep

Her geçen gün artan teknolojik gelişmeler, tabletlerin iş dünyasındaki önemini artırıyor. İş için kullanılan birçok tablo ve grafik programları, tabletlerle uyumluluk gösteriyor. Büyük boyutlu tabletlerden hoşlanmayanlar için ufak ve tek elle rahatlıkla kavranabilen modeller üretiliyor. Böylece bilgisayara ihtiyaç duymadan tabletlerle iş takibi ve çeşitli tablolama işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. 5100 mAh bataryasıyla uzun pil ömrü sağlayan ve güçlü işlemcisiyle akıcılık sunan Samsung Galaxy Tab A7 Lite 8,7 inç 32 GB Tablet, sadece 8,7 inç boyutunda. Modelin en önemli özelliği, el ergonomisi gözetilerek tasarlanması. Model, tek elle tutulduğunda baş parmak komutlarıyla kolayca kontrol edilebiliyor.

Sunumlarınızı zenginleştirin

Günlük işlerinizde bilgisayar yerine tablet kullanmanız için 8 sebep

İş ve eğitim hayatında başarılı sunumlar gerçekleştirmek büyük önem taşıyor. Tabletler, Wi-Fi üzerinden akıllı televizyon ve projeksiyon cihazlarına kolaylıkla görüntü aktarımı yapabiliyor. Ayrıca kompakt tasarımlara sahip olduğu için sunum sırasında elde tutulup sayfa geçişleri ve grafik büyütme gibi işlemlerin hızlıca yapılmasını sağlıyor. Böylece sunumlar sekteye uğramadan daha akıcı ve zengin bir biçimde gerçekleşiyor.

Molalarınıza eğlence katın

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Ufak boyutları sayesinde gün boyu kullanıcılarına yoldaşlık eden tabletler, mola zamanlarında da kullanıcılarına tam destek sunuyor. Yoğun iş ve ders seanslarından sonra kahve molalarında, tabletlerle her yaşa uygun, birbirinden yaratıcı ve eğlenceli oyunlar oynanabiliyor. Tablet ekranlarıyla uyumlu dokunmatik oyunlar, günün stresinin atılmasına fayda sağlamasının yanı sıra boş zamanların keyifli geçmesine de katkı sunuyor.

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Yüksek kalitesi ve modern tasarımıyla öne çıkan en sevilen tablet modelleri

1. Yeni nesil iPad ile tanışın: 2022 Apple 10.9 inç iPad (10. nesil)

Hem oyun hem çizim için kullanabileceğiniz 2022 yılının en iyi tabletleri

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En iyi tablet 2022 modelleri arasında yer alan 2022 Apple 10.9 inç iPad (10. nesil) performansı ve özellikleriyle ön plana çıkıyor. Altı ve dört çekirdekli olmak üzere iki farklı modeli bulunan ürün, yeni nesil A14 Bionic çip ile çalışıyor. Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmeniz ve bütün gün aktif kalabilmeniz adına uzun süren pil performansı sunuyor. IpadOS 16 yüklü olarak gelen tablet bu sayede üretkenliğinize de katkı sağlıyor. Apple Pencil ve Smart Keyboard gibi aksesuarlarla uyumlu çalışarak sizin için yüksek verim sağlıyor.

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2. Yüksek performanslı: HUAWEI MatePad T 10S Tablet

Hem oyun hem çizim için kullanabileceğiniz 2022 yılının en iyi tabletleri

HUAWEI MatePad T 10S Tablet fiyat performans oranı açısından en ideal ürünler arasında yer alıyor. 4 GB ön bellek kapasitesi sunan ürün, bu sayede Android işletim sisteminde yer alan her türlü işi rahatlıkla halledebiliyor. 64 GB depolama hafızası ise size onlarca oyun ve uygulama için yeterli alan sağlıyor. 10,1 inç genişliğindeki ekranı TFT özelliği sayesinde yansımaları engelliyor. HUAWEI Kirin 710A sekiz çekirdekli işlemcisi sayesinde oyunları ve uygulamaları en yüksek performansta kolaylıkla açabiliyor.

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3. İş dünyasında farkınızı ortaya koyun: Samsung Galaxy Tab S8 11 inç, 128 GB 8 GB RAM Tablet

Adsız tasarım - 2023-01-10T170106.556

5G bağlantı teknolojisiyle her zaman aktif kalmak istiyorsanız Samsung Galaxy Tab S8 11 inç Tablet modeline bir göz atmanızda fayda var. İş dünyasında sizi bir adım öne taşıyacak ve yaratıcılığınızı arttıracak olan tablet sayesinde işlerinizin çok daha kolay ilerlediğini fark edeceksiniz. Otomatik çerçeveleme moduna sahip olan ön kamerası sayesinde konuşmacıyı odağa alan bu ürün; dans dersi, spor ve yoga dersleri gibi canlı yayınlarda kullanıma uygun bir ortam yaratıyor. Üç mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisi sayesinde çok daha net bir görüşme deneyimi yaşayın!

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4. Göz alıcı bir tablet arayanlara: Redmi Pad 6GB Ram 128GB Depolama

Hem oyun hem çizim için kullanabileceğiniz 2022 yılının en iyi tabletleri

Redmi Pad, Xiaomi markasının amiral gemisi tablet modelleri arasında yer alıyor. Yirmi altı saat kesintisiz okuma, yirmi bir saat kesintisiz video izleme ve on iki saat kesintisiz oyun oynama deneyimi sunan ürün, en iyi fiyat performans tablet 2022 modelleri arasında yer alıyor. Tek parça metalden üretilen yekpare tasarımıyla göz alıcı bir yapısı olduğu gibi özellikleriyle de ön plana çıkıyor. 8000 mAh pil kapasitesi, 6 GB RAM, 12 GB depolama alanı ve 8 MP arka kamera özelliği bulunuyor. Focus Frame teknolojisi kameranın görüntüde yer alan nesneleri yakalama ve takip etmesine olanak tanıyor.

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