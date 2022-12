Kolayca çizim yapabileceğiniz 2022'nin en iyi çizim tabletleri

İş yerinde, günlük hayatta ve çocukların öğretici aktiviteleri sırasında kullanabileceğiniz çizim tabletleri; kullanım amacına göre farklı fonksiyonlarda üretiliyor. Çizim tableti denildiğinde ilk aşamada aklınıza grafik, sunum ve iş amaçlı yapılan çizimler geliyor olabilir. Ancak çocukların bilgisayar ve telefon kullanımını minimum düzeye indirmek için hazırlanan çizim tabletleri de alternatifler arasında yer alıyor. Hazırsanız 2022 yılında en çok tercih edilen, farklı özelliklere sahip çizim tabletlerini hep beraber keşfedelim!

1. Özelleştirilmiş tasarım ile tanışın: Huion 420 Grafik Çizim Tableti

Özelleştirilmiş tasarımı ile yeni başlayanların işini kolaylaştıran Huion 420 Grafik Çizim Tableti, ince tasarımı ve hafif yapısı sayesinde kolayca taşınabilir. Böylece tableti istediğiniz her yere yanınızda götürerek özgürce çizim yapmanın tadını çıkarabilirsiniz. Çizim yapma, animasyon hazırlama, tasarım programları kullanma ve fotoğraf düzenleme gibi işlemler sırasında kullanabileceğiniz bir çizim tableti arıyorsanız bu ürünü değerlendirebilirsiniz. Üstelik Windows 7, 8, 8.1, 10 ve Mac OS 10.8+ işletim sistemi desteği sunan cihazın ekranı; 4x2,23 inç. Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz kaliteli çizim tableti sizi bekliyor, acele edin!

2. Detaylı çizimler için: Veikk VK1200 8192 Levels 11,6 inç IPS HD Grafik Tablet

Sağladığı büyük boy çalışma alanı ile daha detaylı çizimler hazırlamanıza yardımcı olan Veikk VK1200 8192 Levels 11,6 inç IPS HD Grafik Tablet, 2022 senesinde en çok beğeni kazanan çizim tabletleri arasında yer alıyor. Resim, illüstrasyon, endüstriyel mimari tasarım, oyun, eskiz ve çizim, çizgi film tasarımı, peyzaj oluşturma, çevrim içi eğitim ve oyunlar için kullanılan tablet; işinizi büyük oranda kolaylaştırır. 11,6 inç, optimal çalışma alanı oluşturmak için yeterince büyük olan ürün; tasarım yaparken keyif almanıza yardımcı olur. Hafif ve ergonomik tasarımı ise onu her an yanınızda taşımanıza olanak sağlar.

3. Çocuklar buna bayılacak: Mofy Baby LCD Grafik Yazı Çizim Tableti

Çizim tableti denildiğinde aklınıza sadece resmi işlerde kullanılan bir tablet gelmesin. Mofy Baby LCD Grafik Yazı Çizim Tableti, çocuklarınızın eğlenirken aynı zamanda zekâ gelişimine katkıda bulunan harika bir ürün. Çocuklarınızın motor gelişimine hızlandıran, hayal gücünü geliştiren ve eğlenceli vakit geçirmesine yardımcı olan cihaz; çocuğunuzun en yakın dostu olmaya aday! 8,5 inç boyutlara sahip olan çizim tableti, çocuğunuza son derece geniş bir çizim alanı sunar. Uygun fiyatıyla bütçenizi yormayacak, dayanıklı kasasıyla yıllarca çocuğunuza eşlik edecek ürünü incelemeden geçmeyin!

4. Programlanabilen düğmeleriyle öne çıkan: Huion H420 Grafik Tablet Çizim Tableti

Programlanabilen düğmeleriyle kullanım kolaylığı sunan Huion H420 Grafik Tablet Çizim Tableti, çizim yaparken kullanabileceğiniz harika bir model. 4000 LPI çözünürlüğe sahip olan cihazın kalem baskı hassasiyeti ise 2048 level. Bu özelliği ile çizgilerin kalınlığını, şeffaflığını ve rengini istediğiniz gibi ayarlamanıza yardımcı olur. Hayal ettiğiniz tüm çizimleri kendinizi yormanıza gerek kalmadan kolayca gerçekleştirir ve vakit kaybı yaşatmaz. Sunum hazırlama, grafik oluşturma, çizim ve eskiz yapma gibi aklınıza gelebilecek tüm çizim işlerinizi cihaz sayesinde kolayca gerçekleştirmeye ne dersiniz?

5. Daha doğal çizimler elde edin: Wacom Ctl-4100Wlk-N İntuos S Çizim Tableti

Daha gerçekçi ve doğal çizimler elde etmenizi sağlayan Wacom Ctl-4100Wlk-N İntuos S Çizim Tableti ile tanıştıktan sonra başka bir ürün kullanmak istemeyeceksiniz! Model; bluetooth ve USB ile bilgisayarlara bağlanabilir. Hem sağ hem sol elini kullananların rahatlıkla tercih edebileceği modelde özelleştirilebilir expresskeyler sayesinde rahatça çizim yapılabilir. Cihazın yüksek düzey kalem basıncı ve özelleştirilebilir ifade tuşundan yardım alarak daha doğal çizgiler elde edebilirsiniz. Hayal gücünüzü her zaman kâğıda dökmenize gerek yok! Çizim tableti sayesinde istediğiniz her çizimi kaydederek ölümsüzleştirebilirsiniz. Böylelikle kâğıt israfının da önüne geçebilirsiniz.

6. Yaratıcı ve eğlenceli oyun arkadaşı: Wicue 11 inç Mavi LCD Dijital Çizim Tableti

Çocuklarınızın kullanabileceği yaratıcı ve eğlenceli bir oyun arkadaşı mı arıyorsunuz? Öyleyse Wicue 11 inç Mavi LCD Dijital Çizim Tableti, aradığınız ürün olabilir. Çevre dostu cihaz, çizimlerin dijital ortamda yapılmasını sağlayarak fazla kâğıt kullanımın önüne geçer. Ayrıca tablet sayesinde boya ve kalemlere ekstra masraf etmenize de gerek kalmaz. Çocuklarınızın hayal gücünü geliştiren çizim tableti, son derece kaliteli malzeme yapısı ile uzun yıllar çocuğunuzun en yakın arkadaşı olur. Yapılan çizimleri silerek tekrar farklı çizimler yapmaya izin veren tablet sayesinde çocuklarınızla eğlenceli vakit geçirmeye hazırlanın!

7. Profesyoneller tarafından tercih edilen: Xp-Pen Star03 V2 8192 Seviye 5080LPI Profesyonel Grafik Tablet

Profesyonel kullanıcılar tarafından tercih edilen Xp-Pen Star03 V2 8192 Seviye 5080LPI Profesyonel Grafik Tablet, kaliteli çizimler yapmanıza yardımcı olur. Adobe Photoshop, Photoshop CC, Illustrator, Lightroom, Corel Painter, Autodesk Maya ve Pixologic Zbrus gibi profesyonel programları destekleyen cihaz sayesinde üstesinden gelemeyeceğiniz herhangi bir iş yok! Kaliteli malzemesiyle öne çıkan tablet, uzun yıllar boyunca en iyi çizimleri hazırlamanıza yardımcı olur. Kullanımı ise son derece kolay olan çizim tabletini satın aldıktan sonra "Neden daha önce almadım ki?" diyeceksiniz!

8. Yüksek performans için en doğru tercih: XP-Pen G430S Grafik Tableti

En yüksek performansı sergilemek için tercih edebileceğiniz XP-Pen G430S Grafik Tableti; öğretmenler, öğrenciler ve çizim yapmak isteyen herkes tarafından kullanılabilir. Ofis ortamında, web konferansı sırasında ya da herhangi bir toplantıda not almak istediğinizde deftere not almakta zorlanıyor olabilirsiniz. Oysa çizim tableti yanınızda ise bu işlem sadece saniyelerinizi alır. 4x2 inç çizim alanına sahip olan cihazın bu alanı sadece 2 mm kalınlığında! Sunduğu geniş alanın yanı sıra minimal tasarımıyla da fazla yer kaplamaz. Çizimlerinizin daha gerçekçi ve doğal olmasını sağlayan modele mutlaka bir şans tanıyın.

9. Üstün kalitesiyle: XP-PEN Deco 01 Grafik Tablet

Kaliteden ödün vermeyenlerin radarına hızla giriş yapan XP-PEN Deco 01 Grafik Tablet, profesyonel kullanıcılar tarafından tercih edilen ürünlerden bir diğeri. Windows 7, 8, 10 ve Mac OS x 10.8 veya üstü işletim sistemlerini destekleyen çizim tabletini istediğiniz her yere yanınızda taşıyarak işlerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz. 10x6,25 inç ekran boyutuyla geniş bir çizim alanı sunan cihazın kullanımı ise son derece kolay. Çerçevesiz kenar tasarımı, kısayol tuşları ve hassas kalemi ile kolayca kullanabileceğiniz çizim tabletinde istediğiniz tüm işlemleri saniyeler içerisinde gerçekleştirebilir ve kendinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

10. Çocuklara alınabilecek en güzel hediye: NEWYES LCD Yazma Tableti

Çocuğunuza karne ya da doğum günü hediyesi almak istiyor ancak ne alacağınızı bilemiyorsanız sizi hemen buraya alalım! NEWYES LCD Yazma Tableti, çocukları çok mutlu edecek hediye alternatifleri arasında bulunuyor. Keyifli vakit geçirmelerini sağlarken aynı zamanda eğitici yönü de bulunan cihaz; çocukların hayal gücünün gelişimine katkı sağlar, motor becerilerini ve kas kuvvetini geliştirir. Üstelik ürünün üzerine yapılan çizimler tam 100 bin defa silinebilir. Siz de ürünü not defteri olarak kullanabilirsiniz. Tuşa basılınca üzerindeki yazıların silindiği tableti çocuğunuz çok sevecek.

11. Çiziminizi telefonunuza aktarın: HUION Inspiroy H430P Çizim Tableti

Akıllı cihazınızı eşleştirerek istediğiniz her yerde çizim yapmanıza olanak sağlayan HUION Inspiroy H430P Çizim Tableti, yeni nesil teknolojinin nimetlerini doyasıya kullanmanızı sağlıyor. 2022 senesinde hem profesyoneller hem başlangıç seviyesinde çizim yapmak isteyenler tarafından en çok tercih edilen çizim tabletleri arasında bulunan cihazı çok beğeneceksiniz. Windows 10 ile uyumlu olan çizim tableti, dört özelleştirilebilir ekspres tuş ile kolay kullanım imkânı sunar. Cep telefonunuzdan bile daha ince ve hafif dizaynı ile çantanıza rahatlıkla sığdırabileceğiniz ürünü yanınızdan ayırmak istemeyeceğinize eminiz.

12. İlham veren özel tasarımıyla: Veikk VK640 Grafik Tablet + Kalem

Çizimlerinize ilham verecek, özel tasarım bir ürün ile tanışmak ister misiniz? Cevabınız "Evet." ise doğru yerdesiniz! Veikk VK640 Grafik Tablet + Kalem, sağladığı hassasiyet ile inanılmaz gerçeklikte doğal çizimler yapmanıza olanak sağlar. Böylece grafik çizimleri yaparken işiniz kolaylaşır ve istediğiniz tüm çizimleri dakikalar içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Hareketlere hızlı tepki veren kalemi ise daha sorunsuz ve akıcı bir çizim deneyimi yaşatır. Tablet ve telefon gibi akıllı cihazlarınıza bağlayarak rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünü daha detaylı incelemeyi unutmayın.

13. İnce ve hafif tasarımıyla öne çıkan: Mobee Chermik Siyah Writing Tablet

"İnce, hafif, ergonomik ve her yere yanımda götürebileceğim bir çizim tableti önerisi istiyorum." diyorsanız Mobee Chermik Siyah Writing Tablet ile karşınızdayız! Cihazın 8,5 inç büyüklüğe sahip olan ekranı ile hayalini kurduğunuz tüm çizimleri kolayca yapabileceksiniz. Üstelik ürünün özellikleri sadece bununla sınırlı değil. Önemli toplantılarınızda not defteri olarak da kullanabileceğiniz cihaz, çalışma hayatında en büyük yardımcınız olmaya aday. Dokunmatik kalemi ile daha rahat kullanılan çizim tableti de 2022'nin favori ürünleri arasında yer alıyor. Siz de yıllarca kullanabileceğiniz bir çizim tableti isterseniz ürünü kaçırmayın!

14. Kullanımı son derece kolay: XP Pen Artist 12 Pro Çizim Tableti

Kullanımı son derece kolay olan XP Pen Artist 12 Pro Çizim Tableti, sağladığı geniş çalışma alanı ile iş hayatınızı büyük oranda kolaylaştırır. Basınca duyarlı dokunmatik kalemi sayesinde en ufak hareketleri bile algılar ve çizimlerinizi kolayca gerçekleştirmenize yardımcı olur. İş hayatında çizim, sunum, rapor hazırlamak, eskiz veya çizim yapmak ya da önemli toplantılarınız sırasında not almak için tercih edebileceğiniz çizim tableti; sizi rakiplerinizden bir adım öne geçirir. Hafif ve ergonomik dizaynı sayesinde cihazı her yere yanınızda götürerek hayatınızı kolaylaştıran modele mutlaka bir şans verin.

15. Çok fonksiyonlu dokunmatik halkaya sahip: Veikk A30 Grafik Çizim Tableti

Çok fonksiyonlu dokunmatik bir halkaya sahip olan Veikk A30 Grafik Çizim Tableti, 2022 senesinde en çok tercih edilen ve olumlu yorum almayı başaran çizim tabletleri arasında yer alıyor. USB kablo kullanarak modelin desteklediği bilgisayar ve telefon ile rahatlıkla kullanılabilen çizim tableti ile profesyonel seviyede çizim yapabilirsiniz. 546 gram ağırlığı ve 8 mm kalınlığı ile istediğiniz her yere yanınızda taşıyabileceğiniz cihaz sayesinde çizim yapmak için belli bir alan belirlemek zorunda değilsiniz. İhtiyacınız olan, sadece çizim tabletiniz ve hayal gücünüz!

16. Çizim sürecini sorunsuz hâle getiren: XP-Pen Star G960S 12.5x8.25 inç Grafik Tablet

Çizim sürecini sorunsuz bir hâle getirerek çalışmalarınızdan daha yüksek bir verim almanızı sağlayan XP-Pen Star G960S 12.5x8.25 inç Grafik Tablet, profesyonel kullanıcılar tarafından en çok önerilen ürünler arasında bulunuyor. 9x6 inç'lik çalışma alanı sayesinde tüm çizim işlerinizi kolayca gerçekleştirebileceğiniz tabletin kullanışlı yapısı, onun daha çok tercih edilmesini sağlıyor. 2022'nin en iyi çizim tableti modelleri arasında dikkat çeken ürün, hem profesyoneller hem çizime yeni başlangıç yapanlar tarafından rahatlıkla tercih edilebilir. Eğer uzun yıllar size eşlik edecek bir çizim tabletine ihtiyacınız varsa model kaçırmayın, deriz.

17. Son teknolojiden faydalanılarak üretilen: WACOM Grafik Tablet

Son teknolojinin nimetlerinden faydalanılarak üretilen WACOM Grafik Tablet, en iyi çizim tableti markası denildiğinde akla ilk gelen markalardan WACOM imzasını taşıyor. 13,3 inç büyüklüğe sahip olan ekranı ile geniş bir çizim alanı sunan cihaz sayesinde yanınızda defter, kalem ve cetvel gibi gereçleri bulundurmanıza gerek kalmaz. Böylelikle çizim tableti yanınızda olduğu sürece size ilham veren her yerde çizimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. MacOS 10.13 High Sierra işletim sistemlerine sahip olan cihaz ile gerçekçi ve profesyonel düzeyde çizim yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

18. Olağanüstü bir işlevsellik: Wacom Pth-660-N İntuos Pro M Çizim Tableti

Sağladığı olağanüstü işlevsellik ile ön plana çıkan Wacom Pth-660-N İntuos Pro M Çizim Tableti, kolay kullanılan arayüzü ile herkes tarafından rahatlıkla tercih edilebilecek harika bir model. Profesyonel çizim yapan ürün, grafik ve ürün tasarımcıları tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Çizime yeni başlangıç yapanların da rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlanıyor. İncelikli tasarımı, hafif ve ergonomik yapısı ile çantanızda çok yer kaplamayacak bu tableti iş hayatınızda tercih edebilirsiniz. Tabletle zorlu işlerin üstesinden kolayca gelebilir ve rakiplerinizi geride bırakmanın tadını çıkarabilirsiniz.

19. Çocuklarınızın en yakın dostu olmaya aday: Karlak LCD Dijital Yazma Çizim Tableti

İki yaşından büyük olan tüm çocukların kullanabileceği Karlak LCD Dijital Yazma Çizim Tableti, sunduğu 12 inç'lik çizim alanı ile çocukların eğlenceli vakit geçirmesine yardımcı olur. Üstelik geleneksel defter kalem çizimi gibi ekstra ürünlere ihtiyaç duymadan en renkli ve eğlenceli çizimleri gerçekleştirebilir. Çocukların bayılacağı çizim tableti, düşük güç tüketimi ile de beğeni kazanır. Böylece çocuklarınız tekrar tekrar şarj etmeye gerek kalmadan çok daha uzun süre tabletle eğlenceli vakit geçirir ve hayal dünyalarını geliştirebilirler. Kâğıt kullanımına son vererek çevreye iyi davranan ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

20. Ultra ince tasarımı ile her yerde sizinle: LC LCD Dijital Çizim Tableti

Ultra ince tasarımıyla her yerde çizim yapmanıza olanak sağlayan bir çizim tableti tavsiyesi istiyorsanız LC LCD Dijital Çizim Tableti, size önerebileceğimiz ürünler arasında yer alıyor. Ofiste, evde, arabada, okulda ve dış mekânlarda rahatlıkla çizim yapabileceğiniz cihaz; yüksek duyarlı basınç algılama teknolojisi sayesinde uyguladığınız kuvvete bağlı olarak değişen çizim şekillerini ortaya çıkarır. Üstelik diğer teknolojik cihazların aksine gözlerinizi yormaz ve herhangi bir zarar vermez. Çocuklarınız için eğitici, öğretici ve eğlenceli bir ürün satın almak istiyor, aynı zamanda ürünü siz de not tutma gibi işlemler için kullanmak istiyorsanız modele göz atabilirsiniz.

21. Kâğıt tasarrufu sağlayan: XP-PEN G640S OSU Android Çizim Tableti

Hayal dünyanızı serbest bırakabileceğiniz, kalemin âdeta üzerinde süzüldüğü, kalitesiyle uzun yıllar size eşlik edebilecek bir modele ne dersiniz? Öyleyse XP-PEN G640S OSU Android Çizim Tableti ile bir an önce tanışmalısınız! 6 inç ekran boyutu sunan model, Windows 8 Enterprise ve Android 9 Pie işletim sistemini destekler. 1920x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan modelle profesyonel seviyede işlere imza atabilirsiniz. Modeli USB ile bilgisayarınıza kolayca bağlayabilirsiniz. "İyi ki almışım!" diyeceğiniz, severek kullanacağınız çizim tabletine göz atmadan alacağınız modele karar vermeyin.

22. Çocukların özgürce çizim yapmasını sağlayan: Xiaomi Wicue 11 inç Saydam Pembe LCD Dijital Çizim Tableti

Çocuk, yetişkin fark etmeksizin isteyen herkesin özgürce çizim yapmasını sağlayan Xiaomi Wicue 11 inç Saydam Pembe LCD Dijital Çizim Tableti, diğer tüm çizim yöntemlerine rakip olabilecek kadar kullanışlı bir alternatif. Sıradan kâğıt, kalem ve boya gerektiren çizimlerin aksine sadece tableti kullanarak rengârenk, canlı ve gerçekçi çizimler yapabilirsiniz. Üstelik tablet sayesinde geleneksel yöntemlerde olduğu gibi çocuklarınız etrafı batırmaz. Ürün, kâğıt israfının da önüne geçer. 11 inç ekran büyüklüğü, ince dizaynı ve ergonomik tasarımı ile istediğiniz her yere taşıyabileceğiniz çizim tahtasını siz de not defteri olarak kullanabilirsiniz.

23. Çok fonksiyonlu: Coolzon LCD Çizim Tableti

Çok fonksiyonlu olarak kullanabileceğiniz Coolzon LCD Çizim Tableti, 10 inç'lik geniş ekranı ile hayal gücünüzü üst seviyelere taşımanıza yardımcı olur. Ürün her ne kadar çocuklar için üretilmiş gibi görünse de yetişkinlerin de hayatını kolaylaştırır. Örneğin alışveriş listesi, yapılacaklar listesi, aile üyelerine mesaj bırakmak gibi notları alabileceğiniz tableti, çizim defteri yerine de kullanabilirsiniz. Çizdiklerinizi ise hafızasına kaydedebilir ve istediğiniz her an onlara ulaşabilirsiniz. Hayatınızı kolaylaştıracak ve daha eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak tablete göz atmadan alacağınız modele karar vermeyin.

24. Dayanıklı ve uzun ömürlü: JOEAIS LCD Yazma Tableti

Dayanıklı ve uzun ömürlü JOEAIS LCD Yazma Tableti; yüksek hassasiyetli, basınca duyarlı olarak üretilen LCD ekranı ile çizim işlemlerini kolaylaştırır. Son derece net, doğal ve göz alıcı belirginlikte çizgiler ile en güzel çizimleri gerçekleştirmenizi sağlayan tableti, hem çocuklar hem yetişkinler rahatlıkla kullanabilir. Mavi ekran ve radyasyon yaymayan cihazı çocuklarınıza gönül rahatlığı ile hediye edebilirsiniz. Üretiminde kullanılan özel ABS malzeme sayesinde düşmeye, su temasına ve dışarıdan gelen darbelere karşı üst düzey dayanıklılık sergileyen tablet; uzun yıllar geçse de ilk günkü gibi çalışmaya devam eder.

25. Elektromanyetik ışıma yapmayan: XuCesfs LCD Çizim Tableti

Elektromanyetik ışımalara neden olmayan XuCesfs LCD Çizim Tableti göz sağlığınız için son derece güvenli bir seçim. Günlük hayatta işinizi büyük oranda kolaylaştıracak çizim tableti sayesinde hem çocuklarınız ile eğlenceli vakit geçirebilir hem yapacaklarınızı unutmamak için gerekli notları alabilirsiniz. İş hayatında ve okul sıralarında da not almak için tercih edebileceğiniz cihazın kullanımı ise oldukça kolay. Silme tuşuna basarak hazırladığınız çizimi silebilir ve yenilerini hazırlamak için temiz bir sayfa açabilirsiniz. Ekran üzerinde âdeta akarak çizim yapan kalemiyle istediğiniz çizimleri gerçekleştirebilirsiniz.

26. Yüksek hassasiyetli ekran: Richgv Renkli LCD Dijital Çizim Tableti

Yüksek hassasiyetli ekran tasarımı ile dikkat çeken Richgv Renkli LCD Dijital Çizim Tableti, çok zaman harcamanıza gerek kalmadan en zorlu çizimlerin bile kolayca üstesinden gelmenize yardımcı olur. Hazırladığınız çizimleri istediğiniz zaman kaydedebilir ya da silerek yeni bir çizim yapmak için boş sayfa açabilirsiniz. Not alma, yazı yazma, çizim yapma ve mesaj panosu gibi birçok amaca yönelik olarak kullanabileceğiniz çizim tabletini sevdiklerinize de hediye olarak alabilirsiniz. 13.5 inç büyüklüğünde olan çizim ekranı ile hayal gücünüzde sınır tanımayan çizimler yapabilirsiniz. Dilerseniz tableti çocuklarınızla eğlenceli aktiviteler gerçekleştirmek için kullanabilir ve aranızdaki bağı kuvvetlendirebilirsiniz.

27. Yaratıcılığını geliştirmek isteyenlere: Artisul M0610 8192 Kademe 8 Tuş A5+ Grafik Tablet

"Profesyonel çizimlerim sırasında kullanabileceğim en iyi çizim tableti hangisi?" diye soruyorsanız Artisul M0610 8192 Kademe 8 Tuş A5+ Grafik Tablet, size önerebileceğimiz alternatifler arasında yer alıyor. 2022 senesinde profesyonel kullanıcılar ve yeni başlayanlar tarafından sıklıkla tercih edilen çizim tableti; sekiz adet tuşu bulunan özel tasarımıyla herkesin beğenisini kazanıyor. 15 inç geniş ekranı sayesinde size geniş bir çalışma alanı sunuyor. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılıyor. "Neden daha önce almadım ki?" diyeceğiniz tablet, yeteneklerinizi konuşturmanız için sizi bekliyor.

28. Kâğıt ve kalem kullanımına son: Solustre 12 inç LCD Çizim Tableti

Kâğıt ve kalem kullanımına son veren Solustre 12 inç LCD Çizim Tableti, çevre dostu olarak adlandırabileceğimiz harika bir çizim aracı. Ultra ince ve hafif tasarımı sayesinde yanınızda defter taşımanıza gerek kalmaz. Üstelik birbirinden güzel özelliklerle donatılan çizim tabletini kullanarak kâğıt israfına son verebilir ve çevre dostu tutumunuzu kullandığınız elektronik cihazlara da taşıyabilirsiniz. Not defteri gibi ya da çocuklarınızla eğlenceli çizim aktiviteleri yapmak için kullanabileceğiniz ürünü mutlaka inceleyin!

29. Kullanışlı ve uzun ömürlü: 10Moons T503 Android Uyumlu 8192 Seviye 233RPS Grafik Tablet

Kullanışlı ve uzun ömürlü yapısıyla öne çıkan 10Moons T503 Android Uyumlu 8192 Seviye 233RPS Grafik Tablet, profesyoneller ve çizime yeni başlayanlar tarafından 2022 senesinde sıklıkla tercih edilen alternatifler arasında yer alıyor. LCD ekranın pürüzsüz yüzeyiyle gerçek kâğıt ve kalemle çizim yapmaktan çok daha iyi sonuçlar alabileceğiniz ve daha başarılı işlere imza atabileceğiniz cihaz ile tanıştıktan sonra defteri ve kalemi bir kenara bırakacaksınız. Hatırlamanız gereken önemli bilgileri, iş ile ilgili çizimlerinizi, okulda edindiğiniz bilgileri not almak için tercih edebileceğiniz cihazı elinizden bir an olsun bırakmak istemeyeceksiniz.

30. Profesyonellerin seçimi: Xp-Pen Deco 03 Wireless ISM 2.4G Profesyonel Grafik Tablet

"Profesyonel iş hayatında kullanmak için hangi çizim tabletini almalıyım?" diye soracak olursanız Xp-Pen Deco 03 Wireless ISM 2.4G Profesyonel Grafik Tablet, önerebileceğimiz en kaliteli alternatifler listesinde yer alıyor. Profesyonel çizim gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz hemen hemen tüm programları destekleyen cihaz sayesinde iş hayatında rakiplerinizden bir adım öne geçebilirsiniz. Kesme, kopyalama, geri alma, silme, fırça değiştirme, büyütme ve küçültme gibi seçenekler ile kişiselleştirerek daha kullanışlı hâle getirebileceğiniz ürün; tamamen hayal gücünüzü yansıtmak için dizayn edildi. İster kablolu ister kablosuz olarak kullanabileceğiniz çizim tableti ile tanışarak çok daha başarılı işlere imza atmaya ne dersiniz?

31. Alternatiflerinden bir adım önde: GAOMON S630 5x3.2 inç 4 Bağlantı Anahtarlı, Çizim ve Oyun İçin Grafik Tableti

2022 senesinde profesyonel veya yeni başlayan fark etmeksizin tüm kullanıcıların favorisi olan tablet önerisiyle karşınızdayız! Yeni nesil defter olarak adlandırabileceğimiz GAOMON S630 5x3.2 inç 4 Bağlantı Anahtarlı, Çizim ve Oyun İçin Grafik Tableti; çizim gerektiren tüm işlemler sırasında yardımınıza koşarak hayatınızı kolaylaştırır. Word, PowerPoint ve OneNote gibi Microsoft Office programlarının yanı sıra XSplit, Zoom, Twitch ve benzeri gibi video konferans programlarına rahatlıkla uyum sağlayan cihazı hayatınızın her alanına entegre ederek kullanabilirsiniz. Ürünü konferanslara katılma, sunum hazırlama, grafik oluşturma, not alma, çizim yapma ve rapor hazırlama gibi birçok işlem için tercih edebilirsiniz.