Evde Spor Yaparken İhtiyacınız Olan Her Şey

Eğer evde spor yapmayı düşünüyor ancak nasıl bir yol izleyeceğinizi bilmiyorsanız öncelikle nasıl bir rutin izlemek istediğinize karar vermelisiniz. Ardından buna göre ihtiyaç listenizi oluşturup tamamlayarak spora başlayabilirsiniz! Dambıl setlerinden direnç lastiklerine, pilates matlarından sporcu taytlarına kadar ihtiyacınız olan her şeyi sizin için listemize taşıdık. Vücut yapınıza uygun, spor yaparken size konfor sağlayacak ve harekete geçmeye teşvik edecek ekipmanlarla en az spor salonundaki kadar verimli çalışmak mümkün. Sağlıklı yaşam için evde spor yaparken nelere ihtiyacım olacak diye düşünen herkesin listesinde bulunması gerekenleri sizler için derledik: Sporun Olmazsa Olmazı: Spor Ayakkabı Spor yaptıktan sonra iyi hissetmek için önce ilk adımı atmak gerekir. Bu ilk adımı doğru ekipmanlarla atmak yaptığınız spordan daha iyi bir verim almanızı sağlar. İster evde ister spor salonunda olsun, spor ayakkabı sporun olmazsa olmazıdır. Egzersiz anında sakatlanmaları önlemek için doğru spor ayakkabısını seçmek gerekir. Ayak yapınıza uygun ve ayağınız sıkmayacak modelleri tercih ederek rahat hissedebilirsiniz. Basıncı absorbe eden yapıda ve ayağ binen yükleri dengeli dağıtabilecek yapıdaki modeller size kolaylık sağlar. Ayak bilekli ya da düz tasarımlı modeller arasından ayağınızı terletmeyecek ve konforlu modelleri seçebilirsiniz. Aynı zamanda spor ayakkabılarla birlikte teri emen yapıdaki çorap modellerine de göz atabilir ve bu ürünleri de alışverişinize dahil edebilirsiniz.

Spor Anında Rahat Hissetmek İçin: Eşofman Takımları Spor öncesinde ve sonrasında rahat hissetmek için olmazsa olmaz ihtiyaçlardan biri eşofman takımlarıdır. Eşofman takımı modelleri hem sizi rahat hissettirir hem de rahat hareket etmenize olanak tanır. Spor yaparken de şık olmak istiyorsanız modaya uygun tonlarda olan ürünleri seçebilirsiniz. İster dar kesim ister bol kesim seçimler yaparken çabuk kuruyan ve nefes aldıran yapıdaki kumaş seçimi yaparak spor sırasında kullanabilirsiniz. Mevsime göre seçimler yaparken kan dolaşımını engellemeyen yapıdaki modelleri seçmeniz size avantaj sağlayabilir. Giydiğiniz anda kendinizi spora hazır hissedeceğiniz eşofman takımları modellerini ayrıntılı bir şekilde incelemek için Akakçe’yi tercih edebilirsiniz. Her marka ve ürün arasından fiyat karşılaştırması yaparak avantajlı bir online alışveriş deneyimi elde edebilirsiniz. Hareket Kolaylığı İçin: Spor Taytı Spor yaparken kendinizi rahat hissetmeniz her şeyden önce gelir. Hem spordan verim almak hem kasları doğru çalıştırmak hem de rahat hareket etmek için eşofman takımları kadar spor taytlarını da tercih edebilirsiniz. Doğru taytı seçtiğinizde antrenman esnasında hem daha rahat edebilir hem de bacaklardaki farklı bölgelere ileri seviyede destek vererek kas farkındalığı sağlayabilirsiniz. Yüksel bel ve düz dikişe sahip modellerle hareket kolaylığı sağlarken aynı zamanda spor esnasında şık da olabilirsiniz. Ter tutmayan, hava geçiren ve kasları sıkıştırarak destekleyen spor taytı modellerini seçerek evde istediğiniz antremanı yapabilirsiniz. %100 pamuk ya da kuru kalan yapısıyla terlemeyi sorun olmaktan çıkaran, tam da yaptığınız spor türüne uygun çok çeşitli özelliklere sahip tayt modellerini Akakçe'den seçerek evde spor yaparken konfor sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda taytlarınızla uyumlu sporcu sütyeni ve sweatshirt modellerini inceleyibilirsiniz. Bu seçimler sırasında doğru kumaşı tercih etmeyi unutmamalısınız. Aşırı terlemeye sebep olacak modellerden uzak durmanız size spor sırasında kolaylık sağlar. Aynı zamanda çok dar yada çok bol tayt modelleri de seçmemeniz gerekir. Rahat hareket imkanı için vücudunuza uygun modelleri seçerek evde de sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşabilirsiniz.

Spor Alanınızı Belirleyin! Pilates ve Yoga Matı Deneyin Evde spor yaparken ihtiyaç duyulan şeyler çeşitlendikçe bu ihtiyaçlar kişiselleşebilir. Kişisel spor aletleri arasında onlarca farklı seçenek vardır. Pilates ve yoga matı da bunlar arasında yer alır. Evdeyken spor alanınızı belirlemeniz ve bir rutin oluşturmanız sizi teşvik edebilir. Taban kısmı pürüzsüz olan pilates ve yoga matı tercih etmek kullanım sırasında avantaj sağlar. Bu modeller hareketlerinizi yaparken kaymayı engeller ve dikkatiniz dağılmadan spor yapmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda kolay temizlenebilir ürünler arasında da yer alan modelleri seçerken boyunuza, yapacağınız spora göre matın özelliklerini inceleyebilirsiniz. Seçtiğiniz spor tipine uygun pilates ve yoga matı belirleyerek vücudunuzun şekillenmesinde etkili sonuçlar elde edebilirsiniz. Evde Yoga Yapanlar İçin Yoga Matı Seçimi Yoga matı, üzerinde belirli hareketler yapmanın ötesinde işlevlere sahiptir. Yaşam alanınızda spor yapmak için belirlediğiniz alan, hem vücudunuz hem de ruhunuzun gelişimi için sizi harekete geçirir. Evinizin rahatlığında bir yoga aktivitesi yapmak, aynı zamanda sizi dış dünyanın stresine karşı da hazırlar. Kendinizi en rahat hissettiğiniz yer olan evinizde yoga yapmak için matınızın da doğru tercih edilmiş olması gerekir. Yoga matı seçiminde aşağıda yer alan şu detaylara dikkat etmelisiniz:

● Minderin kaymaz bir yapıda olmasına

● Taşıma, ağırlık ve yastık kısımlarına

● Çevreye duyarlı üretim koşullarına

● Zevkinize uygun renk ve tasarımda olması

● Fiyat ve performans aralıklarına Pilates Topuyla Vücudunuza Şekil Verin

Evde spor yaparken vücudu güçlendirmek ve forma kavuşmak için pilates topu da kullanabilirsiniz. Özellikle kullanım alışkanlığı yakaladığınız noktada pilates topu size oldukça fayda sağlar. Pelvik, abdominal ve sırt bölgesindeki çekirdek kasları güçlendirmek için seçeceğiniz bu ekipmanlarla kısa sürede forma girebilirsiniz. Pilates toplarının seçiminde, boyutlar dikkate alınması gereken ilk noktadır. Üst bacak boyunuzdan daha yüksek olan modeller, başlangıç için doğru bir tercih olmayabilir. Bu nedenle eğer ilk kez pilates topuna sahip olacaksınız boy ölçümleri yapmanız, önerilebilir. Dikkat etmeniz gereken ikinci nokta ise ağırlıktır. Ne kadar dirençli ya da esnek bir kullanım istediğinize bağlı olarak ağırlık araştırmalarınızı yapabilirsiniz. Ruhen ve fiziksel anlamda kendinizi gerçekleştirmeye adım atacağınız bu ürünleri üreten markaları inceleyerek işe başlayabilirsiniz. Akakçe’de Pilates topu fiyatları karşılaştırması yaparak, doğru ürüne hızlıca ulaşabilirsiniz. Pilates topuyla birlikte direnç lastiği çeşitlerine de göz atabilirsiniz. Evde kolayca uygulayabileceğiniz egzersizler için ideal bir ürün olan direnç lastiği vücudun üst bölgesini çalıştırmak için oldukça faydalıdır. Farklı renklerde bulunan ürünlerin farklı direnç özellikleri bulunur. Kırmızı ve yeşil bantlar kadınlar için tercih edilirken yeşil ve maviler ise erkekler için uygundur. En üst seviye için ise siyah olan direnç bantları tercih edilir.

Evde Spor Yaparken Dambıl Setlerini Unutmayın

Fitness aletleri içerisinde yer alan dambıl setleri, evde yapılan sporlar için de tercih edilen ürünler arasındadır. Kendinizi en rahat hissettiğiniz yerlerden biri olan evinizde, dambıl setleriyle çeşitli hareketler gerçekleştirebilirsiniz. Vücudun farklı kaslarını çalıştırmada yardımcı olan dambıl setleri hem fazla alan kaplamaması hem de işlevsel olması sebebiyle kolaylık sağlar. Şınavdan, crunch’a kadar pek çok antrenmanda kullanacağınız bu aletleri nasıl kullanacağınızı küçük bir iki araştırmaya hemen öğrenebilirsiniz. Genellikle kol ve üst gövdeyi geliştirme egzersizleri için baş yardımcılardan olan bu ekipmanları kullanabilirsiniz. Çok yer kaplamayan bu ürünler sabit ve değişken ağırlıklı olmak üzere çeşitlenir. Ellerde terleme yapmayan modellere yönelerek verimli bir egzersiz süreci geçirebilirsiniz. İlk kez dambıl alacaksanız aşağıdaki detaylara dikkat edebilirsiniz:

● İlk önceliğiniz, satın alacağınız dambıl setinin sabit mi yoksa ayarlanabilir mi olmasına karar vermek olmalı. Yeni başlayan bir kullanıcıysanız bu noktada dikkatli olmanız önemli olabilir.

● İkinci olarak ise ağırlık alternatiflerine dikkat etmeniz gerekir. Geniş, tam ya da yarım ağırlık değerleri bulunan ürün seçenekleri arasından seçimler yapabilirsiniz.

● Dayanıklılık, uzun süreli kullanımlar için önemlidir. Tercih edeceğiniz dambıl setlerini sık sık değiştirmek zorunda kalmamak adına, ürünlerin kaliteli yapıda olmasına dikkat edebilirsiniz.

● Tutma bölgelerinin yapısı da spor esnasında size kolaylık sağlar. Tutuş kısımlarının üretim malzemesinden uzunluk ve kalınlıklarına kadar dikkatli incelemeler yapmalısınız. Çünkü ellerinizle kavradığınız dambıl setleri, yaptığınız sporun kalitesini belirler.

● Dambılı ne için kullanacağınıza karar vererek model seçimi yapmalısınız. Kas kütlesini artırmakla kilo vermek için kullanılacak modeller farklılık gösterir.

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