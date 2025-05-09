Evde yapabileceğiniz yüz maskesi... Türk kahvesiyle gelen güzellik: Peeling etkisi veren kahve telvesi mucizesi

Sabah kahveniz sadece sizi uyandırmakla kalmasın, cildinizi de canlandırsın. Neredeyse herkesin keyifle tükettiği Türk kahvesi, son yıllarda güzellik dünyasında da doğal bir bakım ürünü olarak öne çıkıyor. Özellikle kahve telvesiyle yapılan cilt maskeleri, kadınların favori ev yapımı tariflerinden biri haline geldi.

KAHVE TELVESİ MASKESİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi telvesi

1 tatlı kaşığı doğal yoğurt

1 çay kaşığı bal

Tüm malzemeleri karıştırın ve temiz cildinize dairesel hareketlerle uygulayın. 10 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Haftada 1 kez uygulanması yeterli olacaktır.

UYGULAMA İPUÇLARI

Maskeyi uygulamadan önce cildinizi buharda bekleterek gözenekleri açmanız tavsiye ediliyor.

Maske sonrası hafif bir nemlendirici kullanmak, cildin yumuşak kalmasını sağlıyor.

Karışımı hazırladıktan sonra hemen uygulayın, uzun süre bekletmeyin uyarıları da yapılıyor.

KAHVE İLE CİLT CANLANIYOR

Uzmanlardan elde edilen bilgilere göre, kafein içeriği sayesinde kan dolaşımını hızlandıran kahve, cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda göz altı morluklarında da hafifletici etkisi olduğu söyleniyor.

KAHVE TELVESİNİN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Peeling etkisi: Telvenin pütürlü yapısı, ölü deriyi nazikçe arındırarak cildi pürüzsüzleştirir.

Gözenekleri sıkılaştırır: Kahvenin antioksidan etkisi sayesinde cilt daha diri ve sıkı görünür.

Yağ dengesi sağlar: Özellikle yağlı ciltler için düzenli kullanımda fazla sebum üretimini dengelemeye yardımcı olur.

Doğal ışıltı kazandırır: Daha aydınlık bir görünüm sağlar.