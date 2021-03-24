Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün

Yüz bakımı, erkek ya da kadın fark etmeksizin her iki cins için de önem arz eden bir konudur. Zira yüzümüz günlük yaşamın getirdiği, stres, beslenme şekli, hava kirliliği ve daha pek çok dış etkenden etkilenmektedir. Hal böyle olunca yüz bakımının önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. Bu noktada pek çok merkez yüz bakımı için farklı farklı çözümler sunsa da birçok kişi iş güç derken profesyonel bir yüz bakımı için her zaman vakit ayıramıyor. Buna bir de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgın hastalığı eklenince bakım merkezlerine olan rağbet iyice azaldı. Bu nedenle pek çok insan yüz bakımı ihtiyacını evde bireysel olarak karşılıyor. Dolayısıyla evde yüz bakımı için yüz bakımı ürünlerine olan ihtiyaç da artıyor. Biz de evde yüz bakımı için ihtiyaç duyabileceğiniz yüz bakımı ürünlerini sizler için sıraladık. 1. Yüz Temizleme Cihazı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte cilt temizleme yöntemlerinde de çeşitli farklılıklar meydana gelmiştir. Öyle ki yüz temizliği için önceden yüz lifi kullanılırken son zamanlarda ise yüz temizleme cihazları sıkça tercih ediliyor. Yüzde derinlemesine temizlik sunan bu ürünler, titreşim veya dairesel salınım hareketleriyle kan dolaşımını hızlandırarak gözeneklerin açılmasını sağlarken, hücrelerin yenilenerek cildin gençleşmesini sağlar. Kısa vadede etkin sonuçlar veren yüz temizleme cihazları, uzun süreli kullanımda ise ince kırışıklıkları ortadan kaldırıp yaşlanma etkilerine karşı etkin koruma altına alıyor. Tüm bunların yanında masaj etkisi de sunan yüz temizleme cihazları, yüzdeki gözenekleri temiz tuttuğu için siyah nokta problemine de çözüm oluyor. Ancak yüz temizleme cihazı alırken cilt tipinize uygun bir ürün seçmelisiniz. Hassas ciltlere sahip ya da yüzünde herhangi bir cilt sorunu bulunan kişiler yüz temizleme cihazı ürünlerini tercih ederken dikkat etmeli. Bu noktada yüz temizleme cihazı alırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur fırça başlığıdır. Öyle ki fırçanın başlığı ve dönme şekli oldukça önemlidir. Bu noktada tek yöne salınım yapan fırçalar yerine hem sağa hem de sola salınım yapan fırçalar tercih edilmelidir. Öte yandan yüz temizleme cihazı ile birlikte kullanacağınız temizleme jeli de bir o kadar önemlidir. Bu bağlamda cilt tipinize en uygun temizleme jeli hangisi ise onu kullanmanız gerekir

2. Siyah Nokta Temizleme Aleti

Birçok kişinin cilt ile ilgili ortak dertlerinden biri de siyah noktalardır. Estetik açıdan kötü bir görünüme sebep olan siyah noktalar, kimi zaman da “kirli” hissiyatı oluşturabilir. Esasında bir akne türü olan siyah noktalar; yağ, bakteri ya da ölü hücreler tarafından ciltteki gözeneklerin tıkanmasıyla oluşur. Bu tıkalı gözenekler havadaki oksijenle birleştiğinde de koyu kahverengi veya siyah bir görüntünün oluşmasına sebep olur. İşte bunlara siyah nokta adı verilmektedir. Üstelik bu noktalar kapanmaya başladığında ise beyazlamaya başlar ve sivilce oluşumuna neden olur. Hal böyle olunca da yüzdeki siyah noktaların belirli aralıklarla temizlenmesi oldukça önemlidir. Bu noktada vakumlu yüz temizleme cihazları zahmetsiz ve pratik kullanımları sayesinde siyah noktaları kolaylıkla temizler. Öyle ki siyah nokta aleti, cilt yüzeyindeki siyah noktaları kökünden söküp alarak, cildi temizler. Bu noktada alacağınız siyah nokta temizleme cihazının vakum gücü ne kadar yüksek olursa o kadar da etkili sonuç alabilirsiniz. Ancak bu ürünlerin olumsuz yönleri de yok değil. Çünkü siyah nokta temizleme aletleri gözeneklerin köküne kadar işlediği için bazı durumlarda gözeneklerin büyümesine ve aşırı kullanımda da cildin morarmasına yol açabilir. Ayrıca bu ürünleri sıcak bir duş aldıktan sonra kullanmakta da fayda bulunuyor. Zira açılmış gözeneklerden siyah noktalar çok daha kolay bir şekilde çıkarılabilmektedir.

3. Dermaroller

Cilt yaş ilerledikçe çevresel faktörler, stres, makyaj ve yanlış beslenme ile eski sağlığını kaybeder ve gözenekler açılmaya, ciltteki hyaluronik asit azalmaya başlar. Bu sebeplerden dolayı yüze birçok bakım işlemi yapılır. Bu işlemlerden biri de dermaroller adı verilen iğneli bir tarak yardımıyla yapılan işlemdir. Ucunda boyutu 0,5 ila 3 mm aralığında değişen titanyum iğnelerin yer aldığı dermaroller, cildi uyarmak için ciltte mikro kanallar açar. Ciltte açılan bu mikro kanallar sayesinde bölgeye hücre akışı gerçekleşir ve cilt kendini onarmaya başlar. Evde kolaylıkla uygulanabilecek olan bu işlem sayesinde ciltte gözle görülür bir toparlanma meydana gelir. Dermarollerın faydaları bununla da sınırlı değil. Öyle ki saç dökülmesi, çatlak, sivilce, akne, çatlak, selülit ve göz altı morluklarında da dermorellerın oldukça faydalı olduğu bilinmektedir. Uzak doğuda binlerce yıldır cilt kusurlarının tedavisinde kullanılan bu işlem, aynı zamanda işlemin yapıldığı ürüne de ismini vermiştir. Dermaroller, uygulandığı bölgede küçük de olsa birtakım mikro hasarlar bıraktığı için dermaroller seçimine ayrıca dikkat edilmelidir. Bu noktada dermaroller alırken, iğnelerin eksiksiz ve simetrik olmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca ürünün daha sağlıklı ve uzun ömürlü olması için de iğnelerinin titanyum malzemeden üretilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Bunların yanı sıra uygulanacak bölgeye göre dermarollerdaki iğne sayısı ve bu iğnelerin uzunlukları da göz ardı edilmemelidir. Siz de en ucuz dermaroller fiyatları için Akakçe’yi ziyaret edebilirsiniz.

4. Leke Kremi

Yüzde rastlanan cilt sorunlarından biri de lekelerdir. Birçok faktöre bağlı olarak oluşabilecek lekeler için en iyi çözüm yollarından birisi de leke giderici krem çeşitleridir. Üstelik bu kremler evde kolaylıkla uygulanabildiği için birçok kişi tarafından da tercih edilmektedir. Bu kremlerin cilt üzerindeki etkilerini sıralayacak olursak; ● Leke giderici krem çeşitleri vücutta yumuşaklığı sağlamaktadır.

● Ciltteki lekeleri ve ton farklılıklarını ortadan kaldırır.

● Cildin nemli ve canlı kalmasına yardımcı olur.

● Cildin aydınlık görünmesini sağlar. Leke kremlerinden etkili bir sonuç alabilmek için kullanımda bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle de leke kreminin kullanıldığı zamana ayrıca dikkat edilmelidir. Çünkü bu kremleri kullanıldığı zaman güneşe maruz kalınmamalı. Zira cildinizde soyucu bir tabaka oluşturan ve cildinizi hassaslaştıran bazı leke kremleri, güneşe korumasız şekilde çıktığınızda ekstra olarak lekelenmelere neden olacağı gibi cildinizde iritasyona neden olabilmektedir. Dolayısıyla leke kremi kullanmak için en doğru zaman sonbahar-kış aylarıdır.

5. Tonik

Yüz temizliğinin başlıca ürünlerinden biri de toniktir. Peki yüz temizleme toniği nedir, ne işe yarar? Tonikler, cilt temizliği için özel olarak üretilen losyonlardır.Öyle ki temizleme sonrası geriye kalan kir ve yağı yok eden tonikler aynı zamanda cildin pH dengesini korur. En önemlisi de yüz bakımı sonrasında kullanılacak olan bakım ürünlerinin emilimine destek olur. Yüze yumuşak bir pamuk yardımıyla uygulanan tonikler, gözeneklerin küçülmesine ve sıkılaşmasına destek olur. Ayrıca cildin pH dengesini de geri kazandırır. Bununla birlikte cildi koruma altına alan tonikler, çevresel faktörlerin yüze zarar vermesini de engeller. Öte yandan nemlendirici görevi de üstlenen tonikler yüzü temizlerken, aynı zamanda nemlendirerek yüze daha canl ve enerjik bir görünüm verebilir. Peki toniğin bu faydalarından maksimum derecede yararlanmak için tonik nasıl kullanılmalıdır? Yüzünüzü temizledikten sonra bir parça pamuğu tonik ile ıslatarak, bu pamuğu küçük dairesel hareketlerle cildinize uygulayabilirsiniz. Pamuklar kirlendikçe tazeleyerek, üzerinde kir kalmayana kadar aynı işlemi tekrarlayın. Temizlik işleminin ardındansa nemlendirici ve serumla yüz bakımını tamamlayabilirsiniz. Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan toniği en ucuz fiyat avantajıyla satın almak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.