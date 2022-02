Evdeki çalışma alanınıza ilham verecek parçalar

Uzaktan ve hibrit çalışma modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte çalışma odalarına verilen önem de artmaya başladı. Pek çok insan bu yeni çalışma modelinde üretkenliğini artıracağı ve daha iyi işler çıkaracağı alanlar oluşturmaya çalışıyor. Bunun dışında sınavlara hazırlanan kişiler ve öğrenciler de başarılı olmak için çalışma alanlarını daha güzel hale getirmek istiyor. Bu noktada hem ihtiyaçlarınızı hem beklentilerinizi karşılayacak doğru parçalar seçmeniz gerekiyor. Siz de birkaç küçük değişiklikle çalışma alanınızı bambaşka bir dünyaya çevirebilirsiniz. İşte sakin ve huzurlu bir çalışma alanı elde etmek için faydalanabileceğiniz 10 dekoratif parça!

1. İşlevsel ve şık bir çalışma masası her şeyi çözer

Evdeki çalışma alanının en önemli parçası elbette, çalışma masası. Her gün saatler geçirilen bu masa hem işlevsel hem şık olmalı. Aksi halde organize olmak zorlaşıyor, kişinin motivasyonu düşüyor. Rahatsız çalışmanın getirdiği ağrılar ise cabası. Böyle sorunlarla karşılaşmamak için Mari Raflı Çalışma Masası yoğun çalışma temposunda size iyi bir yol arkadaşı olabilir. Ürün, fiziksel olarak rahat etmenizi ve bu şekilde yaptığınız işe daha iyi konsantre olmanıza yardımcı olacak. Rengi ve hoş dizaynı ile de çalışma odanızı çok daha şık bir hale getirecek. Dilerseniz masanın raflarını kitaplar ve biblolarla süsleyerek güzel bir dekorasyona imza atabilirsiniz.

2. E rahatlık da önemli tabii

Bazen uzun saatler boyunca çalışmak yorucu olabilir. Ama merak etmeyin, bunun için de harika bir tavsiyemiz var. DağOfis Salta Çalışma Koltuğu, farklı oturma pozisyonlarına göre ayarlanarak her daim konforlu hissetmenize yardımcı oluyor. Bu sandalyenin üzerinde zamanın nasıl geçtiğini bile anlamayacaksınız. Tekerlekli olması da ürünün ayrı bir güzelliği. Bu özellik sandalyeden kalkmadan tüm işlerinizi halledebilmenizi sağlıyor. Bu da büyük kolaylık. Hoş tasarımı ile çalışma odanıza çok yakışacak bu sandalye ile sırt ağrılarından kurtulacak, çalışırken kendinizi çok daha rahat hissedeceksiniz. Bu şekilde konsantrasyonunuz yükselirken daha verimli işler ortaya çıkarabileceksiniz.

Sevgililer Günü’ne özel fırsatları keşfedin

3. Zamanı iyi yönetmelisiniz

Verimli bir çalışma için yapılması gereken en önemli şeylerden biri de zamanı iyi yönetmek. Eğer sabahtan akşama kadar koşturup yine de istediğiniz sonuca ulaşamıyorsanız bu, zamanı verimli kullanamamaktan kaynaklanıyor olabilir. Çalışma masanıza Yongke Hoparlör Led Dijital Saat'i koyarak bu sorunu kısa sürede çözebilirsiniz. Ürün gelişmiş özellikleriyle zamanı göstermekten daha fazlasını vadediyor. Çalar saat işlevi, işe ne zaman başlayıp ne zaman bitireceğiniz konusunda size yol gösterir. Güzel bir müzik eşliğinde çalışmak isterseniz BT hoparlör, müzik çalar ve FM radyo özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Müzik sizi sakinleştirerek dikkat sürecinizi artırmanıza yardımcı olur.

4. Çalışma alanınızı bitkiler ile canlandırın

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Yeşil bitkiler ortama yaydıkları enerji ve güzel görünümleriyle ruh halinizi iyileştirmeye ve hayal gücünüzü artırmaya yardımcı olabilir. Bu yüzden çalışma odanızda Mutbirlik Saksıda Şeflera Fidanı'nı bulundurmanızda fayda var. Şeflara, doğal bir hava temizleyici görevi görerek odanızdan kötü atmosferi uzaklaştırır. Ayrıca bu bitki bolluk ve bereketi temsil ettiğinden çoğu kişi tarafından uğurlu bulunuyor. Güzel ve huzur veren görünümü ile pozitif düşünmenize de yardımcı olacak. Şeflera'nın parlak ve sağlam yaprakları çalışma odanıza çok yakışacak. Kısaca size ilham olacak bu harika bitki sayesinde kaygı düzeyinizi düşürebilir çalışma motivasyonunuzu artırabilirsiniz.

5. Motivasyonu duvarlarınıza taşıyın

Çalışırken zaman zaman kendimizi stres ve baskı altında hissedip sakinleşmeye ihtiyaç duyuyoruz. CHULAI'nin bu ilham verici duvar çıkartmaları böyle zamanlarda pozitif düşünmeyi hatırlamak için etkili seçim. Duvardaki " Genius is %1 talent and %99 hard work" yazısı başarının yetenekten ziyade çok çalışmayla geleceğini hatırlatacak. Bazen başarılı insanların hiçbir çaba göstermeden sadece zekalarını kullanarak başarılı olduğunu düşünebiliriz. Halbuki Graham Bell 100. denemeyi yapmamış olsaydı bugün belki de hayatımızda telefon diye bir cihaz olmayacaktı. Siz de umutsuzluğa kapıldığınız her an bu yazıya bakabilir ve daha büyük bir hırsla çalışabilirsiniz.

Diğer düvar çıkartmaları için buraya da mutlaka göz atın!

6. Aydınlatma olmadan olmaz!

Yaratıcılık gerektiren bir sektörde çalışıyorsanız bu ürün çok işinize yarayacak. BIENSER Çalışma Masası Lambası, çalışma stilinizi hafızasında tutan akıllı sistemiyle çalışma konforunuzu artırıyor. Uyarlanabilir parlaklık özelliği, ışığı istediğiniz gibi ayarlamanıza yardımcı oluyor. Bu sayede kitap okurken, çizim yaparken ya da yazı yazarken gözlerinizi yormadan konforlu bir şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz. Yüksek verimli 80 LED, geleneksel ampullere göre daha az enerji tüketerek ve uzun süre dayanıyor. Ayrıca lambanızı farklı açılarla konumlandırmanız da mümkün. Döner başlığı sayesinde ihtiyacınız olan ışığı verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle mühendislik ve tasarım temelli iş yapanların bu lambaya bayılacağına eminiz.

7. Notlarınız gözünüzün önünde olsun

Çalışma masanızın raflarına ya da duvara asabileceğiniz bir mantar pano, çalışma ortamınızı kişiselleştirmeniz için önemli yardımcılardan biri. Ayrıca bir panoyla gün içinde işlerinizi organize etmeniz de son derece kolay. TOYANDONA Mantar Tahtası ile siz de pratik ve işlevsel bir çalışma alanı yaratabilirsiniz. Küçük renkli kağıtlara hedeflerinizi ve haftalık planlarınızı yazıp iğneli raptiyelerle tahtaya iğneleyebilir, istediğiniz zaman bu kağıtları yenileriyle değiştirebilirsiniz. Ürün masada konumlandırıldığı için notlarınızı sürekli gözünüzün önünde tutar. Pembe altın standı ise ürünü doğrudan masa üzerine koymak için şık ve işlevsel bir parça.

8. Aksesuarları bir arada tutun

Karmaşık bir alanda konsantre olmak ve verimli çalışmak çok mümkün olmayabilir. Bu nedenle çalışma alanınızda tertip ve düzene de çok önem vermelisiniz. Bu noktada JKGHK Masaüstü Ahşap Sergi Raf Düzenleyici'den yardım alabilirsiniz. Ürün kitapların depolanması, ofis malzemelerinin düzenlenmesi ve değerli hatıraları sergilemek için mükemmel. Bu düzenleyicinin farklı bölmelerine çeşitli çalışma materyallerini yerleştirerek masa üzerindeki karışıklığı engelleyebilirsiniz. Böylelikle hem eşyalarınızı arayarak zaman kaybetmez hem ferah bir çalışma ortamı elde edebilirsiniz.

9. Bazen dinlenmeye ihtiyacınız olabilir

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Uzun süre, dinlenmeden ve ara vermeden çalıştığınızda verimliliğiniz azalabilir. Nasıl gün boyu spor yapmak sağlığımıza zararlıysa aralıksız çalışmak da pek sağlıklı sayılmaz. Çünkü bir süre sonra yorulacağınız için çalışma esnasında konsantrasyonunuz azalabilir. Bu da performansınızı doğrudan etkileyerek istediğiniz sonuca ulaşmanızı zorlaştırabilir. Bu yüzden mutlaka çalışırken küçük molalar vermelisiniz. Örneğin Evodeko Naturel Krem Yer Minderi ile kendinize mükemmel bir dinlenme köşesi hazırlayabilirsiniz. Dinlenmenin yanı sıra bu alanı çalışma masanızdan uzaklaşmak istediğiniz zamanlarda da kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızı aldığınız gibi buraya gelebilir ve konfor alanınızda çalışmaya devam edebilirsiniz.

10. Daha iyi odaklanmak için mum yakın

Bazen işte bir türlü odaklanamadığımız, çizim yapamadığımız ya da tek kelime yazamadığımız zamanlar olabilir. Böyle durumlarda telaşlanmayın ve Hygge Life Kokulu Mum'un hoş kokusuyla gevşemeye çalışın. Mum, etrafa yaydığı enerji ve mis gibi çilek kokusuyla stres seviyenizi azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca nefis kokusuyla yaratıcılığınızı da artıyor. Çalışma odanız böyle kokarken modunuz anında yükselecek ve kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Kısaca, ilham perilerinizi çok uzakta aramanıza gerek yok. Mum gibi küçük detaylarla yeni başarılara ilham vermek çok kolay!