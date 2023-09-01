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    4. Evdeki karıncaların kökünü kurutuyor! Karıncalardan kurtulmanın en etkili yolu

    Evdeki karıncaların kökünü kurutuyor! Karıncalardan kurtulmanın en etkili yolu

    01.09.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bahar ve yaz aylarıyla berber daha sık görülen karıncalar bazen evlere istila edebiliyor. Karıncaları kovmak için çeşitli kimyasal ürünleri kullanmak yerine doğal ürünler ile de kesin çözüme kavuşabilirsiniz. Böylelikle en sağlıklı şekilde karıncalardan sonsuza dek kurtulabilirsiniz. Evdeki karıncaları kovmak için her evde bulunan etkili doğal malzemeleri kullanabilirsiniz.

    Karıncaları evden uzaklaştırmak için çeşitli çözüm yolları araştırılıyor. Özellikle mutfakta, balkonda ve bahçede artış gösteren karınca istilalarından doğal ve etkili çözüm yolları ile kurtulmak mümkün. İşte karıncalardan kurtulmanın en etkili yolları...

    1-) NANE YÖNTEMİ

    Nane kokusundan hoşlanmayan karıncalar için en etkili yöntemler biri nane kullanımı olacaktır. 10 damla nane yağı ve bir bardak su karışımı hazırladıktan sonra karıncaların bulunduğu noktalara bunu günde iki kez serperek karıncaları uzaklaştırabilirsiniz.

    nane yağı

    2-) SİRKE YÖNTEMİ

    Bir diğer etkili yöntem ise beyaz sirkedir. Karıncaları kısa sürede sirke ile uzaklaştırmak için eşit miktar su ve sirkeyi karıştırarak birkaç damla esansiyel yağ ekleyerek iyice çalkalayın. Ardından karıncaların olduğu noktalara bu sıvıları püskürtün.

    BEYAZ SİRKE

    3-) TARÇIN VE KARANFİL YÖNTEMİ

    Tarçın ve karanfilde karıncaları kovmak için iyi bir yöntemdir. Karıncaların girebileceği noktalara tarçın ya da karanfil koyarak onları evinizden uzaklaştırmayı deneyebilirsiniz.

    tarçın karanfil

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