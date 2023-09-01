Evdeki karıncaların kökünü kurutuyor! Karıncalardan kurtulmanın en etkili yolu

Karıncaları evden uzaklaştırmak için çeşitli çözüm yolları araştırılıyor. Özellikle mutfakta, balkonda ve bahçede artış gösteren karınca istilalarından doğal ve etkili çözüm yolları ile kurtulmak mümkün. İşte karıncalardan kurtulmanın en etkili yolları...

1-) NANE YÖNTEMİ

Nane kokusundan hoşlanmayan karıncalar için en etkili yöntemler biri nane kullanımı olacaktır. 10 damla nane yağı ve bir bardak su karışımı hazırladıktan sonra karıncaların bulunduğu noktalara bunu günde iki kez serperek karıncaları uzaklaştırabilirsiniz.

2-) SİRKE YÖNTEMİ

Bir diğer etkili yöntem ise beyaz sirkedir. Karıncaları kısa sürede sirke ile uzaklaştırmak için eşit miktar su ve sirkeyi karıştırarak birkaç damla esansiyel yağ ekleyerek iyice çalkalayın. Ardından karıncaların olduğu noktalara bu sıvıları püskürtün.

3-) TARÇIN VE KARANFİL YÖNTEMİ

Tarçın ve karanfilde karıncaları kovmak için iyi bir yöntemdir. Karıncaların girebileceği noktalara tarçın ya da karanfil koyarak onları evinizden uzaklaştırmayı deneyebilirsiniz.





