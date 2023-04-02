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Evdeki karıncaların kökünü kurutuyor! Karıncaları uzaklaştırmak için kesin çözüm

02.04.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karıncalar evde kötü görünümlere ve hijyen problemlerine neden olabiliyor. Dönem dönem artış gösteren karıncalardan kurtulmak için kesin çözümler aranıyor. Kullandığınız kimyasal ürünlerin karıncaları uzaklaştırmamasından şikayet ediyorsanız evde hazırlayacağınız doğal karışımlar ile karıncalardan sonsuza dek kurtulabilirsiniz.

Evdeki karıncaların kökünü kurutuyor! Karıncaları uzaklaştırmak için kesin çözüm

Karıncalardan kurtulmak için uygulanan çok farklı yöntemler bulunuyor. Evdeki karıncalar özellikle mutfakta büyük problemlere neden oluyor. Karıncaları uzaklaştırmanın tek yolunun kimyasallardan geçtiği düşünülüyor. Ancak evde yapılan doğal karışımlar da karıncalardan kurtulmak için etkili çözümler arasında yer alıyor.

KARINCALARDAN KURTULMAK İÇİN

PUDRA ŞEKERİ VE KABARTMA TOZU

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Pudra şekeri ve kabartma tozunu karıştırarak bir toz karışım elde edin. Karınca yuvalarına bu karışımı dökün. İki maddeye karşı hassas olan karıncalar, pudra şekeri ve kabartma tozunun kokusunu aldıktan sonra bir daha evinize gelmeyecektir.

ELMA SİRKESİ

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Elma sirkesi ile saf su karıştırıp karıncaları evinizden uzaklaştırabilirsiniz. Elde ettiğiniz suyu karınca yuvalarına dökün. Karıncalar sirke kokusundan anında kaçacaktır.

KAHVE

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Türk kahvesinin telvesini dökmeyin. Karıncaların yuvası için ayırın. Her bir karınca yuvası için bir kaşık kahve telvesi yeterli olacaktır.

PORTAKAL KABUĞU

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Portakal kabuğunu ince ince doğrayıp karınca yuvalarının girişine yerleştirdiğinizde, portakaldan çıkan toksik maddeler karıncaları yok edecektir.

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