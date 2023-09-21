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Evdekileri ellerinden ve ayaklarından bağladılar! Euro, Türk lirası, altın... Eş zamanlı operasyonla yakalandılar

21.09.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de bir evde bulunan 3 kişiyi ellerinden ve ayaklarından bağlayarak yağma olayı gerçekleştiren 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evdekileri ellerinden ve ayaklarından bağladılar! Euro, Türk lirası, altın... Eş zamanlı operasyonla yakalandılar

Çifteler ilçesinde bulunan bir apartmanın 2’nci kattaki dairesine giren B.T., B.A. ve Z.Z. isimli şüpheliler, evde bulunan 3 kişiyi silah ve bıçak tehdidiyle ellerinden ve ayaklarından bağladı. Ardından evde bulunan bin Euro, 4 bin TL, 3 cep telefonu, 1 adet altın yüzük ve 1 adet bir akıllı saati alıp olay yerinden otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SAKLANDIKLARI EVLERDE YAKALANDILAR

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyon ile şüpheliler B.T., B.A. ile Z.Z. saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındılar. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir hırsızlık

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