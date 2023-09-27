Evden bir transseksüel birey daha çıktı! Birliktelik için 3 bin liraya anlaştı, 50 bin lirasından olup kovuldu: Bakırköy'de ilginç olay

İnternet üzerinden gerçekleşen tanışmalardan biri daha şaşkınlık veren bir neticeyle sonlandı. Ceren Ç. ile 3 bin lirayla birlikte olma hayalleri kuran Y. C. A. eve gitmeden önce bankadan 50 bin lira çekti. Eve gittiğinde 50 bin lirasından oldu, hayali de suya düştü. Ceren Ç.'nin gerçek adı Mahsun Ç. idi. İşte olayın tüm o ilginç detayları...

3 BİN LİRAYA ANLAŞTILAR, 50 BİN ÇEKİP GİTTİ

Olay geçen çarşamba günü Cevizlik Mahallesi'nde yaşandı, İddiaya göre Y.C.A. (19) bankaya giderek 50 bin lira çekti. Daha önce internet üzerinden tanıştığı Ceren Ç.'nin (28) evine 3 bin lira karşılığı birliktelik yaşamak için gitti.

EVDEN BİRİ DAHA ÇIKTI

Evde bulunan Ceren Ç. ile H. D., Y.C.A.'nın 50 bin lirasını zorla aldıktan sonra evden kovdu. Y.C.A.'nın polise haber vererek gasbdildiğini söylemesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ceren Ç. ve Hüseyin D.'yi gözaltına aldı.

İKİSİ DE TRANSSEKSÜEL BİREYMİŞ

Gerçek adının Mahsun Ç. olduğu belirlenen Ceren Ç. ile H. D.'nin cinsiyet değiştirdiği belirlendi. H. D. adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, Mahsun Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

