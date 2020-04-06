HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Evden çıkamayanlara seyyar konser! Kamyon sahne, zabıta ve itfaiyeciler orkestra oldu

Evden çıkamayanlara seyyar konser! Kamyon sahne, zabıta ve itfaiyeciler orkestra oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 06.04.2020 12:25 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara moral olması için zabıta ve itfaiyecileri orkestra, kamyoneti de sahne yaparak mahallelerde konser verdi.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Koronavirüs (Covid-19) salgının hızla yayılmasının ardından ülkede 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar ile 20 yaş altı için vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Yahşihan Belediyesi de evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral olması için mahallelerde seyyar konser verdi. İtfaiye, Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü personellerinden bir orkestra ekibi oluşturulurken seyyar sahne olarak da kamyonet kullanıldı. Belediye araçlarının da eşlik ettiği konvoydaki kamyonette personeller hem çaldı hem de söyledi. Sesi duyan genç, yaşlı, kadın, erkek herkes evlerinin balkonlarından alkış tutup müziğin ritmine kendini kaptırdı. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da katıldığı seyyar konserde ilçedeki vatandaşlara ’siz evinizde, biz emrinizdeyiz’ anonsları da yapıldı.

"BİR TEBESSÜM BIRAKMAYA GELİYORUZ"

Vatandaşların her daim hizmetinde olduklarını belirten Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, salgın nedeniyle tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Türkyılmaz, “Yahşihan Belediyesi olarak elimizden geldiğince sokak temizliği olsun, park ve bahçeler, kamu kuruluşlarının dezenfektesi, sokakların yıkanmasına kadar bir sürü çalışmalarda bulunduk. ’Vefa Hattı’ ile birlikte 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Biz de bugün hafta sonu belediyemizde çalışan Zabıta, İtfaiyeci, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü gibi diğer birimlerimizde çalışan personellerimizle bir müzik ekibi kurduk. Sokak sokak çıkacağız, bir tebessüm bırakmaya geliyoruz” dedi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi? Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi?
Su içer gibi dezenfektanı içtiSu içer gibi dezenfektanı içti
Bond kızı koronavirüs olduğunu açıkladıBond kızı koronavirüs olduğunu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
konser kırıkkale koronavirüs Kovid-19

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimat vermişti! Başvuru adresi değişti

Erdoğan talimat vermişti! Başvuru adresi değişti

Meral Akşener'den koronavirüs açıklaması

Meral Akşener'den koronavirüs açıklaması

Spor dünyası şokta! Koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti!

Spor dünyası şokta! Koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti!

Çileden çıkaran uyarı! 'Rezaletten çekinmem'

Çileden çıkaran uyarı! 'Rezaletten çekinmem'

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Bakan Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

Bakan Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

12 yıllık kehanet! O kitapta koronavirüsünü anlatmışlar

12 yıllık kehanet! O kitapta koronavirüsünü anlatmışlar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Kocasını başka kadınla basmaya gitti! Kapı açılınca şoke oldu

Kocasını başka kadınla basmaya gitti! Kapı açılınca şoke oldu

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Diğer Haberler
BAE‘de aç kalan develer yolcuların ekmeğini yedi

Büyük korku yaşattı! O anları böyle görüntüledi

Su içer gibi dezenfektanı içen adam sosyal medyayı salladı

Su içer gibi dezenfektanı içti

Kızlarına okulların açıldığını söyleyen babadan 1 Nisan şakası

Kızlarına yaptığı 1 Nisan şakasını milyonlar izledi

Duyarlı vatandaş anne köpeğin çaresizliğine dayanamadı

O halde görünce dayanamadı

Hubble Uzay Teleskobu ile doğum günü yıldız fotoğrafınızı görüntüleyin! Hubble Uzay Teleskobu nedir?

Hubble Uzay Teleskobu ile doğum günü yıldız fotoğrafınızı görüntüleyin! Hubble Uzay Teleskobu nedir?

Karantina yasağından kaçmak için karton kılığına girdi

Karantina yasağından kaçmak için karton kılığına girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.