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  4. Evi boşaltma tartışması kavgaya dönüştü! Kiracılar ev sahibini darbetti

Evi boşaltma tartışması kavgaya dönüştü! Kiracılar ev sahibini darbetti

31.07.2023 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre ev sahibi Y.Ç., dairesini boşaltma konusunda tartıştığı iki kiracısı tarafından darbedildi. Keserle yaralanan ev sahibi hastaneye sevk edilirken, kaçan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Evi boşaltma tartışması kavgaya dönüştü! Kiracılar ev sahibini darbetti

Zonguldak'ta evi boşaltma tartışmasında kiracılar ev sahibini darbetti. Keser darbesiyle yaralanan ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sarıkorkmaz Mahallesi Aktaş Kıracı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi Y.Ç. ile kiracıları M.D. ve İ.K. arasında evi boşaltma konusunda tartışma çıktı.

KESER DARBESİ İLE YARALANDI

Evin içinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavga sırasında evin camları kırılırken kiracıların darbettiği ev sahibi Y.Ç., kaçarak başka bir evin girişine sığındı. Y.Ç., başına aldığı keser darbesi ile yaralanırken, saldırgan iki kiracı ise ticari taksi ile olay yerinden ayrıldılar.

cd

2 KİŞİ YAKALANDI

Y.Ç. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan M.D. ve İ.K., polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalandı. İki şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak kavga

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